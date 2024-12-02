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sofralık zeytin

üretim

Aralık 2, 2024

İşgücü Sıkıntısı İspanyol Zeytin Hasadını Felç Ediyor

Sofralık zeytin üreticileri, artan dış rekabet ve daha yüksek gümrük vergileri ihtimaliyle birlikte işçi sıkıntısıyla boğuşuyor.

Haber özetleri

Kasım 15, 2024

Trump'ın Seçim Zaferinin Ardından İspanyol Sofralık Zeytin Sektörü Uç Noktada

Trump'ın ilk yönetimi sırasında getirilen gümrük vergilerinden zaten etkilenen İspanya'nın siyah sofralık zeytin üreticileri, ufukta daha fazlasının olmasından endişe ediyor.

İşletme

Ekim 1, 2024

Mısır Zeytinyağı İhracatında Önemli Artış Hedefliyor

Yetkililer üretimi genişleterek ihracatı artırma stratejisi geliştiriyor.

Haber özetleri

Eylül 18, 2024

Proje Zeytin Atığını Süper Kapasitörlere Dönüştürüyor

İspanya'da yürütülen bir araştırma projesi, zeytin atıklarının çeşitli endüstriyel uygulamalarda yeniden değerlendirilmesini sağlayacak etkili bir süreç geliştirerek sonuçlandı.

Haber özetleri

Eylül 16, 2024

Kaliforniya Sofralık Zeytin Veriminin Üst Üste İkinci Yıl Artması Bekleniyor

İşgücü sıkıntısı ve ithalat rekabeti gibi devam eden zorluklara rağmen, Kaliforniya'nın sofralık zeytin üretiminin elverişli hava koşulları sayesinde 40,000 yılında 2024 tona çıkması bekleniyor.

Haber özetleri

Eylül 16, 2024

İspanya'da Sofralık Zeytin Üretimi İyileşti, Ancak İlk Beklentilerin Altında Kaldı

Çiftçiler, sıcak ve kurak geçen ağustos ayının sofralık zeytinlerin büyüklüğünü ve pazarlanabilirliğini etkilediği konusunda uyarıyor.

Haber özetleri

Nisan 30, 2024

Yunan Mahkemesi Kalamon Zeytinlerinin Kalamata Markasını Kullanabileceğine Karar Verdi

Yüksek mahkeme, Messenia merkezli yetiştiricilerin, ihracatta 200 milyon Euro değerindeki Kalamata markasını yalnızca kendilerinin kullanabileceği yönündeki itirazını reddetti.

Haber özetleri

Mart 19, 2024

Kalamata Zeytinlerinin Fikri Mülkiyet Olarak Kaydı Yunanistan'daki Tartışmayı Yeniledi

Messenia'dan Kalamata sofralık zeytin PDO'sunun WIPO'ya tescili, terimin Yunanistan'daki sofralık zeytin üreticileri tarafından kullanımını kısıtlayacak ve devam eden bir tartışmayı yeniden ateşleyecektir.

İşletme

Şubat 23, 2024

Dünya Ticaret Örgütü Sofralık Zeytin Ticareti Tartışmasında ABD'yi Uyumsuz Buldu

DTÖ, ABD'nin İspanyol sofralık zeytin ithalatına yönelik tarifeleri kaldırması gerektiğine karar verirken, Temyiz Mahkemesinde ayrı bir dava devam ediyor.

Dünya

Ocak 16, 2024

IOC Lideri Ekimi Genişletmeye ve İklim Değişikliğiyle Mücadeleye Odaklanıyor

Uluslararası Zeytin Konseyi direktörü Jaime Lillo, zeytinyağı üretiminin geleceğinin Akdeniz'in ötesinde olduğunu söylüyor.

Haber özetleri

Ocak 3, 2024

Avrupa, Türkiye'nin Çizik Zeytini Sofralık Zeytinine PDO Statüsü Verdi

Türkiye artık üç sofralık zeytin çeşidi için AB tarafından koruma statüsüne sahipken, diğer üç zeytin çeşidi için Korumalı Menşe İsmi sertifikasyonu bekleniyor.

Dünya

Aralık 14, 2023

UNESCO Tarafından Tanınan Geleneksel Türk Zeytin Yetiştiriciliği Uygulamaları

BM ajansı, Türkiye'nin geleneksel aşılama, öğütme ve sofralık zeytin üretim yöntemlerinin küresel kültürümüz açısından değerli olduğunu ve korunması gerektiğini söyledi.

Haber özetleri

Kasım 6, 2023

Kaliforniya'da Zeytin Hasadı Başlarken İhtiyatlı İyimserlik

Tahminler, zeytinyağı üretiminin geçen yıla göre önemli bir artışla üç milyon galona ulaşabileceğini gösteriyor.

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üretim

Ekim 6, 2022

Endülüs'teki Üreticiler Rekordaki En Kötü İkinci Hasat İçin Hazırlanıyor

Endülüs'teki zeytinyağı üretiminin, beş yıllık ortalamanın yaklaşık yüzde 50 altında olması bekleniyor. Sofralık zeytin hasadı da önemli ölçüde düşük olacaktır.

Haber özetleri

Eylül 21, 2022

Yunanistan, Kalamata Zeytinlerini Ulusal Bitki Çeşitleri Listesine Yeniden Ekledi

Tüm Yunan Kalamon zeytin üreticileri, onları Kalamata zeytinleri olarak satabilecekler. Messenia'daki üreticiler, PDO sertifikalarının değerini düşüreceğini savunuyorlar.

Haber özetleri

Eylül 12, 2022

Kuraklık, Sıcaklık İspanya'da Sofralık Zeytin Hasatını Vurdu

Fiyatlar, başka yerlerdeki kötü hasat ve artan üretim maliyetleri nedeniyle yükselecek.

Haber özetleri

Eylül 6, 2022

Halkidiki Sofralık Zeytinler Hasat Öncesi Doludan Vuruldu

Halkidiki yarımadasındaki dolu, bölgenin zeytinlerinin yüzde 20'sine kadar zarar verdi ve tahmini 1.8 milyon € zarara yol açtı.

Haber özetleri

Ağustos 18, 2022

Extremadura'daki Zeytin Yetiştiricileri 'Tarihin En Kötü Hasadı' için Destekliyor

Yerel çiftçiler birliği, devam eden kuraklık nedeniyle zeytinyağı ve sofralık zeytin üretiminin yüzde 85'e kadar düşeceğini tahmin ediyor.

Haber özetleri

Temmuz 5, 2022

Yunan Üreticiler Sofralık Zeytinlerde 'Kalamata' Kullanımına İlişkin Kısıtlamaları Reddetti

Uzmanlara göre, Messenia dışındaki Kalamata zeytin üreticileri, kısıtlamalar nedeniyle “ölçülemez zarar” yaşayacak.

Zeytin Çeşitleri

Haziran 22, 2022

Yunan Mahkemesi, Messenia Zeytin Üreticileri Lehine Karar Verdi

Mahkeme, yalnızca Messenian üreticilerinin Kalamon zeytinlerini pazarlamak için 'Kalamata Zeytinleri' terimini kullanabileceğine karar verdi.

Haber özetleri

Haziran 2, 2022

Endülüs, Yeni Politikada Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Üreticileri için Daha Fazla Fon Talep Ediyor

Bazı tahminlere göre, Endülüs zeytin sektörü, İspanya'nın CAP için ulusal stratejik planı kapsamında yılda 60 milyon € kaybedecek.

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