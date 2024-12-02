Aralık 2, 2024
Sofralık zeytin üreticileri, artan dış rekabet ve daha yüksek gümrük vergileri ihtimaliyle birlikte işçi sıkıntısıyla boğuşuyor.
Kasım 15, 2024
Trump'ın Seçim Zaferinin Ardından İspanyol Sofralık Zeytin Sektörü Uç Noktada
Trump'ın ilk yönetimi sırasında getirilen gümrük vergilerinden zaten etkilenen İspanya'nın siyah sofralık zeytin üreticileri, ufukta daha fazlasının olmasından endişe ediyor.
Ekim 1, 2024
Mısır Zeytinyağı İhracatında Önemli Artış Hedefliyor
Yetkililer üretimi genişleterek ihracatı artırma stratejisi geliştiriyor.
Eylül 18, 2024
Proje Zeytin Atığını Süper Kapasitörlere Dönüştürüyor
İspanya'da yürütülen bir araştırma projesi, zeytin atıklarının çeşitli endüstriyel uygulamalarda yeniden değerlendirilmesini sağlayacak etkili bir süreç geliştirerek sonuçlandı.
Eylül 16, 2024
Kaliforniya Sofralık Zeytin Veriminin Üst Üste İkinci Yıl Artması Bekleniyor
İşgücü sıkıntısı ve ithalat rekabeti gibi devam eden zorluklara rağmen, Kaliforniya'nın sofralık zeytin üretiminin elverişli hava koşulları sayesinde 40,000 yılında 2024 tona çıkması bekleniyor.
Eylül 16, 2024
İspanya'da Sofralık Zeytin Üretimi İyileşti, Ancak İlk Beklentilerin Altında Kaldı
Çiftçiler, sıcak ve kurak geçen ağustos ayının sofralık zeytinlerin büyüklüğünü ve pazarlanabilirliğini etkilediği konusunda uyarıyor.
Ağustos 13, 2024 Haber özetleri
İspanyol Yetiştiriciler Hindistan Sofralık Zeytin Pazarını Gözetliyor
Mayıs ayı. 13, 2024 Haber özetleri
Çalışma Sofralık Zeytin Üreticileri için Hasat Maliyetlerinin Düşürülmesine Işık Tutuyor
Mayıs ayı. 7, 2024 Haber özetleri
Zeytinyağı İhracat Yasağı Türkiye'de Sofralık Zeytin Satışlarını Etkiliyor
Nisan 30, 2024
Yunan Mahkemesi Kalamon Zeytinlerinin Kalamata Markasını Kullanabileceğine Karar Verdi
Yüksek mahkeme, Messenia merkezli yetiştiricilerin, ihracatta 200 milyon Euro değerindeki Kalamata markasını yalnızca kendilerinin kullanabileceği yönündeki itirazını reddetti.
Mart 19, 2024
Kalamata Zeytinlerinin Fikri Mülkiyet Olarak Kaydı Yunanistan'daki Tartışmayı Yeniledi
Messenia'dan Kalamata sofralık zeytin PDO'sunun WIPO'ya tescili, terimin Yunanistan'daki sofralık zeytin üreticileri tarafından kullanımını kısıtlayacak ve devam eden bir tartışmayı yeniden ateşleyecektir.
Şubat 23, 2024
Dünya Ticaret Örgütü Sofralık Zeytin Ticareti Tartışmasında ABD'yi Uyumsuz Buldu
DTÖ, ABD'nin İspanyol sofralık zeytin ithalatına yönelik tarifeleri kaldırması gerektiğine karar verirken, Temyiz Mahkemesinde ayrı bir dava devam ediyor.
Ocak 16, 2024
IOC Lideri Ekimi Genişletmeye ve İklim Değişikliğiyle Mücadeleye Odaklanıyor
Uluslararası Zeytin Konseyi direktörü Jaime Lillo, zeytinyağı üretiminin geleceğinin Akdeniz'in ötesinde olduğunu söylüyor.
Ocak 3, 2024
Avrupa, Türkiye'nin Çizik Zeytini Sofralık Zeytinine PDO Statüsü Verdi
Türkiye artık üç sofralık zeytin çeşidi için AB tarafından koruma statüsüne sahipken, diğer üç zeytin çeşidi için Korumalı Menşe İsmi sertifikasyonu bekleniyor.
Aralık 14, 2023
UNESCO Tarafından Tanınan Geleneksel Türk Zeytin Yetiştiriciliği Uygulamaları
BM ajansı, Türkiye'nin geleneksel aşılama, öğütme ve sofralık zeytin üretim yöntemlerinin küresel kültürümüz açısından değerli olduğunu ve korunması gerektiğini söyledi.
Kasım 6, 2023
Kaliforniya'da Zeytin Hasadı Başlarken İhtiyatlı İyimserlik
Tahminler, zeytinyağı üretiminin geçen yıla göre önemli bir artışla üç milyon galona ulaşabileceğini gösteriyor.
Ekim 6, 2022
Endülüs'teki Üreticiler Rekordaki En Kötü İkinci Hasat İçin Hazırlanıyor
Endülüs'teki zeytinyağı üretiminin, beş yıllık ortalamanın yaklaşık yüzde 50 altında olması bekleniyor. Sofralık zeytin hasadı da önemli ölçüde düşük olacaktır.
Eylül 21, 2022
Yunanistan, Kalamata Zeytinlerini Ulusal Bitki Çeşitleri Listesine Yeniden Ekledi
Tüm Yunan Kalamon zeytin üreticileri, onları Kalamata zeytinleri olarak satabilecekler. Messenia'daki üreticiler, PDO sertifikalarının değerini düşüreceğini savunuyorlar.
Eylül 12, 2022
Kuraklık, Sıcaklık İspanya'da Sofralık Zeytin Hasatını Vurdu
Fiyatlar, başka yerlerdeki kötü hasat ve artan üretim maliyetleri nedeniyle yükselecek.
Eylül 6, 2022
Halkidiki Sofralık Zeytinler Hasat Öncesi Doludan Vuruldu
Halkidiki yarımadasındaki dolu, bölgenin zeytinlerinin yüzde 20'sine kadar zarar verdi ve tahmini 1.8 milyon € zarara yol açtı.
Ağustos 18, 2022
Extremadura'daki Zeytin Yetiştiricileri 'Tarihin En Kötü Hasadı' için Destekliyor
Yerel çiftçiler birliği, devam eden kuraklık nedeniyle zeytinyağı ve sofralık zeytin üretiminin yüzde 85'e kadar düşeceğini tahmin ediyor.
Temmuz 5, 2022
Yunan Üreticiler Sofralık Zeytinlerde 'Kalamata' Kullanımına İlişkin Kısıtlamaları Reddetti
Uzmanlara göre, Messenia dışındaki Kalamata zeytin üreticileri, kısıtlamalar nedeniyle “ölçülemez zarar” yaşayacak.
Haziran 22, 2022
Yunan Mahkemesi, Messenia Zeytin Üreticileri Lehine Karar Verdi
Mahkeme, yalnızca Messenian üreticilerinin Kalamon zeytinlerini pazarlamak için 'Kalamata Zeytinleri' terimini kullanabileceğine karar verdi.
Haziran 2, 2022
Endülüs, Yeni Politikada Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Üreticileri için Daha Fazla Fon Talep Ediyor
Bazı tahminlere göre, Endülüs zeytin sektörü, İspanya'nın CAP için ulusal stratejik planı kapsamında yılda 60 milyon € kaybedecek.