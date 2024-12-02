Avrupa, Türkiye'nin Çizik Zeytini Sofralık Zeytinine PDO Statüsü Verdi

Türkiye artık üç sofralık zeytin çeşidi için AB tarafından koruma statüsüne sahipken, diğer üç zeytin çeşidi için Korumalı Menşe İsmi sertifikasyonu bekleniyor.