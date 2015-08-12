Texas Zeytin Yetiştiricileri İddialarını Bahsediyor

Hiç kimse bir Teksaslıyı küçük düşünmekle suçlayamaz, bu yüzden belki de web sitesinin web sitesini bulmak şaşırtıcı değildir. Teksas Zeytin Yetiştiricileri Birliği ve Konseyi (TOGAC) aşağıdaki görev beyanını not eder: ​"Eğitim ve bilgi sağlamayı taahhüt ediyoruz, sonuçta Teksas'ı zeytin yetiştiriciliği ve zeytinyağı üretiminin büyümesinde ulusun lideri yapıyoruz. ”

Longhorn eyaletinin, Amerika'nın zeytin ve zeytinyağı ticaretinde en iyi köpeği olarak Kaliforniya'nın üstesinden gelmek için uzun bir yolu var, ancak TOGAC başkanı John Gambini kesinlikle iyimserdi. ​"25 Temmuz'da organizasyonun üç ayda bir yapılan toplantısının ardından telefonla ulaşıldığında, burada sektörde pek çok harika şey oluyor ”dedi. ​"Yeni çiftçiler hızla gemiye geliyor ve iş dünyasında olanlar meyve bahçelerini genişletmeye başlıyor. Önümüzdeki iki yıl içinde sektörün ağaç dikildikçe neredeyse iki katına çıkmasını ve çok daha fazla meyve üretimiyle sonuçlanmasını bekliyoruz. ”

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Gambini yürüyüşe ailesinin sahip olduğu başkan olarak yürüyor Texas Hill Country Zeytin Şirketi ve ödüllü ürünü ve devletin yeni nakit mahsulünün tamamı için hedefleri iddialı. ​"TOGAC, Teksas çiftçilerine endüstrinin nasıl inşa edileceğini öğrenebilmeleri için bilgi vermek üzere kuruldu ”dedi. Bu, Teksas ikliminde hangi çeşitlerin en iyi şekilde yarar sağlayacağını, hangi tuzakların farkında olacağını (pamuk kökü çürümesi ve toplantıda birincil olarak nasıl ele alınacağını) ve ortaya çıkan ek sorunların nasıl ele alınacağını incelemeyi içerir.

Sue Langstaff Uygulamalı Sensory, LLC, Amerikan Petrol Kimyagerleri Derneği (AOCS) tarafından tanınan birkaç duyusal panelden birinin başkanıdır. Şirketi, diğer kimyasal özgüllüklerin yanı sıra, ​"ekstra bakire, ”diye konuştu. Sunumunda zeytin yağlarının işlenmesi ve değerlendirilmesi, kusurların nasıl tespit edileceği ve derecelendirme sisteminin nasıl anlaşılacağı hakkında bir giriş sundu. ​"Bilgi için susadılar, ”dedi hevesli ve kararlı yetiştiriciler ve üreticiler.

Langstaff gruba hedefleri için övgüde bulundu. ​"Bazı üyeler (ürünlerini) toplantıya getirdi, bu yüzden Teksas zeytinyağlarının tadına baktık ve oldukça iyi bir temsilini bulduk. Çoğunlukla hatasızdılar, bu yüzden başlangıçtan itibaren iyi bir şey. "

Langstaff'a göre, bugün yeni başlayan Teksas endüstrisi için daha acil bir endişe, mevcut etiketleme uygulamalarıdır. ​"Gerçek şu ki, henüz yeterli yağ üretilmiyorlar, bu yüzden (Teksas yapımı) ürünlerini Kaliforniya'dan zeytinyağları ile karıştırıyorlar ve bazı insanlar (üzgün) geçildiğini düşünüyorlar kesinlikle Texas'tan. ”

Langstaff, endişesinin karışımların kendileriyle ilgili olmadığını ileri sürüyor. ​"Bazen karışımlar daha iyidir ”dedi. ​"Bir artı bir üç eşittir sinerji olabilir. Ve Teksas'ta, yüzde 100 Teksas öğütülmüş ürün üretme yolundalar, ancak henüz orada değiller. Büyüyen bir endüstri. "

"Ama biliyorsunuz, şimdilik ürünlerini yüzde 100 Teksaslı olarak satıyorlarsa, olması gereken şey budur. ”

Gambini bu senaryoyu çeviriyor. Amerikan yağlarını Amerikan yapımı tutmada ve uluslararası ürün içeren karışımlarla daha fazla kaliteye önem verdiğini söyledi.

"Yaptığımız tat testleri, ithal süpermarket markalarının neredeyse hepsinin çürük olduğunu gördük. Ekstra bakire olarak ne sattıkları saçma. Ve yağlarını sattıkları fiyatlar aşırı derecede düşük. Amerikalı yapımcıları uzak tutmak için alçak oynuyorlar. Teksas, Kaliforniya, Gürcistan veya herhangi bir yerden petrolün Amerikan yapımı olduğunu belirten bir etiketleme olmalı. ”