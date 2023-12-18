Amerika'da 45 Yıldır İtalyan Zeytinyağını Şampiyonluğuna Dair Düşünceler

John J. Profaci, ithalatçı olarak geçirdiği kırk beş yıl boyunca, Amerika Birleşik Devletleri'nde zeytinyağı kategorisinin hızlı yükselişine ilk elden tanık oldu.

"Sektör hakkında konuşmaya başladığım anda hafızam geçmişte olup bitenleri yansıtmaya başlıyor" dedi. Olive Oil Times Yayımcı Curtis Cord özel bir röportajda. ​"Ve yaptığımız bazı şeylere hayran kaldım."

(Enrico Colavita ve ben) birbirimize güvendik ve ikimizin de bir vizyonu vardı. Neyi başarmak istediğimizi biliyorduk. - John J. Profaci, Colavita ABD'nin kurucusu

Profaci zeytinyağı kökenli bir aileden geliyordu ancak 40'lı yaşlarına kadar sektöre girmedi. 1978'de üretici ve şişeleyici Enrico Colavita ile tesadüfen karşılaşması Profaci'nin zeytinyağı ticaretine yönelmesini başlattığında, komisyoncu olarak çalıştı ve New York ve New Jersey mağazalarına ithal İtalyan gıdaları sattı.

İkili, Colavita balayındayken New York'ta buluştu ve İtalyan zeytinyağının Amerika Birleşik Devletleri'ne ithal edilmesi olasılığını tartıştı. New York Atletizm Kulübü'nde öğle yemeği sırasında yapılan toplantı, Profaci'nin Roma'ya gitme ve anlaşma şartlarını belirlemek için Colavita ile buluşma kararı almasına yol açtı.

"Hayatımda daha önce hiç yurt dışına seyahat etmemiştim, dolayısıyla tek sorun Roma'ya uçacak kadar paramın olmamasıydı" dedi. Şans eseri, Profaci'nin arkadaşı Eastern Airlines'ta seyahat acentasıydı ve ona kredili bir bilet almayı kabul etti. ​"Tabii ki ekonomi sınıfında uçtuk ve herkes sigara içiyordu" dedi. Sonuçta yıl 1979'du.

Profaci kendini Roma'daki Via Veneto yakınında bir otelde buldu. ​"Ertesi gün Enrico'yla buluşmam gerekiyordu" dedi. ​"Şimdi nereye gittiğimize dair hiçbir fikrim yoktu. Sonunda otele geldi ve sürmeye başladık Molise'ye."

"15 ya da 20 dakika kadar arabayla gideceğimizi düşünmüştüm, hiçbir fikrim yoktu," diye ekledi Profaci. ​"Üç saat boyunca araba sürdük.”

1979 dolaylarında Sant'Elia a Pianisi

Yol boyunca, MS 529'da kurulan ve İkinci Dünya Savaşı'ndaki Roma Savaşı sırasında Müttefik kuvvetler tarafından acımasızca bombalanan tarihi bir tepe manastırı olan Monte Cassino'yu ve Amerikan askerleriyle dolu bir mezarlığı geçtiler. ​"Bu benim için çok dokunaklıydı,” diye hatırladı Profaci.

Daha fazla sürüşün ardından manzara değişti, yol çevresindeki tepelerde zeytin ağaçlarıyla dolu tarlalar belirdi. ​"Arabasını kenara çekti ve tarlalarda yürüyüşe çıktık" dedi Profaci. ​"Çok dağınıktı ve yıllardır ekilmemişti ama ağaçlar oradaydı.”

"Enrico'ya dedim ki: ​'Burası neden bu kadar bakımsız?’ dedi. ​'John, ürettiğimiz petrolü burada satacak yer yok.'”

Bazı tahminlere göre, İtalyan ihracatı için önemli bir pazar olan Amerika Birleşik Devletleri, her yıl 50,000 ton zeytinyağı tüketiyordu; bu, şu anda tükettiğinin altıda biri. Tüketimin çoğu zeytinyağı üreten ülkelerle sınırlı olduğundan İtalya'da fazlalık vardı. Üretim tüketimi aştı ve fiyatları düşürdü.

Colavita, Profaci'ye zeytinyağı üretmenin karlı olmadığını ve çiftçinin ağaçların bakımını, hasadını veya gübrelenmesini karşılayamayacağını açıkladı. ​"Bu benim sektörle ilgili ilk dersimdi” dedi Profaci.

İkili, dağlara dönmeden önce Campobasso'yu geçerek yola devam etti ve Roma'nın yaklaşık 200 kilometre güneydoğusundaki Colavitas'ın memleketi Sant'Elia a Pianisi'ye ulaştı. Orada Profaci, Enrico'nun annesi, yengesi ve erkek kardeşi-ortak Leonardo tarafından karşılandı.

"Akşam yemeği yedik. Çok güzeldi ve bana bitkilerini göstermeye başladılar” dedi Profaci. ​"Zeytinyağı yağı üretmek için büyük bir tesisleri vardı." Bölgedeki fabrikaları ziyaret etti; bunların hepsinde petrol çıkarmak için geleneksel hidrolik presler kullanıldı.

"Ertesi gün Colavita ailesi için zeytin üreten çiftlikleri ziyaret etmeye başladık” diye konuştu. Profaci, Colavitas'ın o zamanlar yerel paketleyicilere 55 galonluk (210 litrelik) varillerde zeytinyağı sattığını söyledi. Bugün bilindiği üzere Colavita markası henüz mevcut değildi.

"Bu benim için çok ilginçti çünkü bu çalışmanın daha önce yapıldığını hiç görmemiştim" dedi Profaci. ​"O gece ofisinde oturuyorduk ve Kuzey Amerika'da gelecekte yapılacak işler hakkında konuşuyorduk."

"Dedi, ​'John, umarım Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda birden fazla konteyner satabilirsin' ve ben de şöyle dedim: ​'Peki, deneyeceğim', diye hatırladı Profaci.

COLAVITA Profaci'ye sordu Aklında ABD için bir marka varsa kullanma seçeneğini açık bırakarak COLAVITAŞirket bunu zaten diğer bazı ürünler için kullanıyordu. Mütevazı doğası olmasaydı belki de bugün ABD'nin en büyük markalarından biri marka olacaktı. profesyonel.

Profaci, İtalya'yı satmak için el sıkışma ve centilmenlik anlaşmasıyla İtalya'dan ayrıldı sızma zeytinyağı New York ve New Jersey'deki tüketicilere. ​"Bu tür müzakerelerde gerçekten bilgisizdik, ancak birbirimize güvendik ve ikimizin de bir vizyonu vardı." dedi Profaci. ​"İkimiz de neyi başarmak istediğimizi biliyorduk."

John J. Profaci, Enrico Colavita ile 2012 dolaylarında

Geniş ailesiyle tanışmak için Sicilya'ya yaptığı kısa bir gezinin ardından Profaci, yeni işi kurmanın heyecanıyla ve onu yürütmeye kararlı olarak ABD'ye döndüğünü söyledi. Gıda komisyoncusu olarak iyi bir yaşam kazandı ve önemli bir risk aldı.

"İlk siparişimi Enrico'ya bir konteyner için verdim" dedi. ​"O zamanlar İtalyan hükümeti tüm şirketlere litre başına 25 sentlik bir sübvansiyon ödüyordu [çiftçilerin zeytinyağı satmasına yardımcı olmak için]. Her konteynırda 18,000 litre vardı, dolayısıyla ilk andan itibaren kârlıydılar.”

Indiana Üniversitesi'nde ABD'ye İtalyan gıda ve kültür ithalatı üzerine çalışan tarih profesörü Carl Ipsen'e göre, İtalyan hükümeti yerel zeytinyağı üreticilerine fiyatları korumalarına ve daha ucuz İspanyol zeytinyağıyla rekabet etmelerine yardımcı olmak için sübvansiyon sağladı.

"İtalya, Avrupa Ekonomik Topluluğu'na katıldığında [1957'de] petrol fiyatlarını yüksek tuttular" dedi Ipsen. ​"İspanya henüz bu topluluğa dahil değildi ve İspanyol zeytinyağı çok daha ucuzdu. İtalyan hükümeti, petrolü satabilmeleri ve İspanyol petrolüyle rekabet edebilmeleri için yetiştiricilere sübvansiyon ödüyordu.”

İlk Colavita sevkıyatı ABD'ye üç litrelik teneke kutularda geldi ve Profaci bunları New York City'deki özel gıda distribütörlerine satmaya başladı. Bunlar, Colavita adıyla markalanan sızma zeytinyağının ilk paketlenmiş kaplarıydı.

"Daha sonra perakende pazarına girmeye karar verdim" dedi Profaci. Bir arkadaşının Newark, New Jersey'de bir Foodtown'u vardı ve Profaci'nin mağazada sızma zeytinyağı satmasına izin verdi.

"O bana söyledi, ​'Cumartesi günü gelin ve masanızı hazırlayın', ben de öyle yaptım ama çok hayal kırıklığı yarattı" diye hatırladı Profaci. ​"Üç dört saat boyunca bir bayan dışında kimse gelmedi.”

profesyonel dedi kadın biraz ekmeği zeytinyağına batırdım, denedim ve yürümeye başladım. Profaci, zeytinyağını neden sevmediğini sorduğunda, lezzetinin çok keskin olduğunu ve boğazındaki yanma hissinden hoşlanmadığını söyledi. Görünüşe göre Newark, keskinliğini koruyan sızma zeytinyağına henüz hazır değildi. polifenolleri.

"Daha sonra perakende satış yerine yemek hizmetine yönelmem gerektiğine karar verdim, bu yüzden Küçük İtalya'ya birkaç şişe götürdüm ve şu restorana gittim: Il Cortile, avlu anlamına geliyor” dedi Profaci.

Profaci, ürünün sahibi Sal Esposito ile tanıştı ve ona, Esposito'nun denemesinden çok heyecan duyduğu bir ürünü olduğunu söyledi. ​"O bana söyledi, ​'Bakın, zeytinyağı hakkında hiçbir şey bilmiyorum' ve ben de ona neredeyse aynı şeyi söylüyordum ama onun yerine şöyle dedim: ​'İyi bir ürünüm var'' diye hatırladı Profaci gülerek.

Esposito, Colavita ürünlerinin çoğunun üretildiği İtalya'nın en büyük zeytinyağı üretim bölgesi Puglia'nın başkenti Bari'den Il Cortile'nin şefi Donato Desiderio'yu müzakereye davet etti. Desiderio yağı denedi ve kalitesini fark etti. Profaci'nin anlamayacağını düşünerek Esposito'ya İtalyanca olarak, Profaci'nin ayrılıp başka bir yere satma şansı bulamadan sızma zeytinyağını almasını söyledi.

Esposito ikna oldu ve Profaci'ye zeytinyağını ne kadara sattığını sordu. Konuşmanın gidişatına dayanarak, Profaci testere bir fırsat. ​"Hemen fiyata fazladan 5 dolar [bugünün doları cinsinden 18.65 dolar] koydum," dedi Profaci. ​"Aklımda bir fiyat vardı ama konuşma nedeniyle kasaya 5 dolar koydum."

Fiyat artışından etkilenmeyen Esposito 25 kasa sipariş etti. O andan itibaren Profaci, gidilecek yolun restoranlara satış yapmak olduğuna karar verdi. ​"Böylece bir iş kurmaya başladım” dedi.

Il Cortile'deki ilk başarının ardından Profaci, ürün için biraz reklam yapmaya karar verdi. ​"adında bir yayın vardı. Dikkat, piyasaya çıkan ilk İtalyan-Amerikan dergisiydi ve ben de bir reklam yayınladım" dedi.

John J. Profaci, Enrico Colavita ve Bob Bruno

Profaci, Colavita'nın ilk pazarlama direktörü olarak Bob Bruno'yu işe almaya karar verdi ve yönettiği kampanya başarılı oldu. ABD'de yaşayan İtalyanlar ve İtalyan Amerikalılar artık toplu alımlara güvenmek zorunda değildi; artık süpermarkete gidip Colavita sızma zeytinyağı satın alabilirler.

Başlangıçta Doğu Sahili ile sınırlı olmasına rağmen satışlar hızla arttı. Sonunda ürün daha popüler hale geldikçe işler değişmeye başladı ve Profaci ülke çapındaki süpermarketlere satış yapmaya başladı.

Zeytinyağını San Diego, California'daki Fancy Food fuarına götürdü ve burada Florida merkezli süpermarket zinciri Publix'e ürün satan bir distribütörde çalışan Irving Fine ile tanıştı. Fine, zeytinyağını Publix'te satmayı görüşmek üzere Profaci'yi Miami'ye davet etti. Profaci bu fırsatı değerlendirdi. Bölgede ikinci bir evi vardı ve Florida'da tanıdığı neredeyse herkes oradan alışveriş yapıyordu.

O zamanlar Publix, Florida'nın ötesinde ABD'nin güneydoğusunun diğer bölgelerine doğru genişliyordu. Profaci, Fine'a Publix'e bir anlaşma teklif etmesi için yetki verdi. Eğer Publix petrolü alacak her mağaza için bir kasa satın alsaydı, Colavita onlara bir kasayı bedava verecekti. Böylece Colavita, Publix'in ilk sızma zeytinyağı oldu ve zincir genişledikçe büyüdü.

"Ürünü hemen taşımaya başladılar," diyen Profaci, hızlı satışları iyi bir fiyat noktasına (yarım litre için 4.99 dolar) ve anlayışlı tüketici tabanına bağladı.

Enrico Colavita, Alfred Ciccotelli Sr., Mario Colavita ve John J. Profaci, 1984 dolaylarında

O zamandan beri Amerika Birleşik Devletleri'nde zeytinyağı satışları artmaya devam etti. Sektör verilerine göre ABD'de perakende satışta hacim olarak satılan yemeklik yağların yaklaşık yüzde 20'si zeytinyağından oluşuyor ve bu oran küresel toplamın yüzde üçünü çok aşıyor.

Profaci, Colavita'nın sızma zeytinyağına odaklanarak kendisini rakiplerinden ayırdığını, Bertolli ve Filippo Berio gibi ABD'deki diğer büyük markaların ise saf zeytinyağı (natürel ve rafine edilmiş bir karışım) sattığını söyledi.

Profaci, sızma zeytinyağının acı ve baharatlı tatlarını takdir eden tüketici tabanından yararlanmaya başlıyordu; bu tatlar, onları keskin kılan fenolik bileşiklerin rafinasyon sürecinde ortadan kaldırılması nedeniyle daha düşük derecelerde mevcut değildi. Colavita kısa süre sonra köklü pazarlardaki diğer zeytinyağı markalarını gasp etmeye başladı ve tüketicilerin daha cesur tatlar için daha yüksek fiyatlar ödeyeceğine dair iddiaya girdi.

Şirketin servetine bir başka katkı da 1981 yılında The New York Times'ın sızma zeytinyağı hakkında bir şişe Colavita'nın fotoğrafını içeren bir makale yazmasıyla geldi.

1982 dolaylarında Colavita reklamı

Times'daki sonraki hikayeler zeytinyağı tüketiminin kolesterol üzerindeki faydalarını araştırdı. Dönüm noktasının bulgularını bildirdiler Yedi Ülke ÇalışmasıTekli doymamış yağ tüketimi ile daha düşük kardiyovasküler hastalık riski arasındaki bağlantıyı kuran araştırma.

İki ​"makalelerden çok büyük faydalar elde edildi, Profaci dedi ki: Fotoğrafın ücretsiz tanıtımı ve sızma zeytinyağının sağlığa faydaları konusunda değişen anlatılar.

"1950'li ve 1960'lı yıllarda doktorlar hiç zeytinyağı kullanmamanızı tavsiye ediyordu." dedi Profaci. ​"Bunun kalbiniz için kötü olduğunu, ciğerleriniz için kötü olduğunu ve atardamarlarınızı tıkadığını söylediler.” New York Times raporlama konuşmayı değiştirmeye başladı ve akademisyenlerin konuyla ilgili daha fazla araştırma yapmasına neden oldu. zeytinyağının sağlık yararlarıBu, bazı tahminlere göre küresel üretimde patlamaya ve sektörün öne çıkmasının devam etmesine yol açtı.

John J. Profaci, Julia Child ile birlikte 2003 dolaylarında CIA'da

Makalelerin yayınlandığı sıralarda Profaci, eğitimin bakire sayısını artırmanın anahtarlarından biri olduğunun zaten farkındaydı. zeytinyağı tüketimi. Bu amaçla Profaci ve oğlu Joseph R. Profaci, Ferdinand Metz'in enstitünün başkanı olduğu 1990'lı yıllarda Amerika Aşçılık Enstitüsü'nde (CIA) çalışmaya başladı.

Babası gibi zeytinyağı da Joseph R. Profaci’nin kanında var. Colavita'ya 1993 yılında başkan yardımcısı ve baş danışman olarak katıldı. şimdi icra müdürü Kuzey Amerika Zeytinyağı Birliği'nin.

CIA'da Metz, Amerikalı tüketicinin gözünde İtalyan mutfağının Fransız mutfağını geride bırakacağına dair bir vizyona sahipti. İtalyan yemek ve şarap kültürüne odaklanacak bir enstitü kurmak istiyordu ve sponsor arıyordu.

"Sponsorluk için her İtalyan şirketine ulaştı” dedi Profaci. Diğer birçok büyük markanın onu reddetmesinin ardından Profacis, isim hakları karşılığında merkezin maliyetinin yarısını, yani Colavita ABD ile İtalya arasında paylaştırılacak yaklaşık 2 milyon doları finanse etmeyi kabul etti.

Profaci, CIA yönetim kurulu başkanı August Ceradini ve CIA başkanı Ferdinand Metz ile 1995 dolaylarında

2001 olarak, Colavita İtalyan Yemekleri ve Şarapları Merkezi New York City'nin yaklaşık 120 kilometre kuzeyindeki Hyde Park'taki CIA kampüsünde açıldı.

O zamanlar pek çok Avrupalı ​​marka bir binaya isim vermenin değerini görmese de Profaci ve oğlu bunu gördü. ​"Bu, yılda 2,000 şefin kapıdan geçtiği sürekli bir reklamdır," dedi Joseph R. Profaci. ​"Bu hiç akıllıca değildi."

ABD sızma zeytinyağı pazarının evrimi üzerine 45 yıllık bir bakış açısına sahip olan Profaci, gelecek konusunda iyimser hissediyor. Yüksek fiyatlara rağmen tüketimin güçlü kalması Profaci'nin bunu İtalyan mutfağının kalıcı popülaritesine bağlıyor.

Profaci, rekor kıran fiyatlarla bile tüketicilerin hayal kırıklığına uğraması ve sızma zeytinyağını daha düşük dereceli veya başka bir yemeklik yağla değiştirmesi konusunda endişelenmediğini söyledi. ​"Kaliteli ürünler her zaman bir fiyat gerektirir" dedi.

Profaci'nin Colavita ile olan işbirliği gözden kaçmadı; her iki adam da Amerika Birleşik Devletleri'nin gelişen özel gıda endüstrisini desteklemeleriyle tanındı.

2009 yılında Profaci CIA'in Onur Listesi'ne alındı ve enstitünün Augie Ödülü'ne layık görüldü. Ayrıca 2015 yılında Özel Gıda Birliği Onur Listesi'nin açılış üyeleri arasında da seçildi.

Benzer şekilde Colavita, geçtiğimiz günlerde İtalya Tarım, Gıda Egemenliği ve Ormancılık Bakanlığı'nın sponsorluğunda düzenlenen bir etkinlikte İtalyan mutfağının elçisi olarak onurlandırıldı.

Molise'deki ilk toplantılarında, dünya çapında bir aile şirketine dönüşecek bir ortaklık kurduklarının pek farkında değillerdi.

John J. Profaci, oğulları Joseph, Anthony, John ve Robert ile 2012 dolaylarında

Bugün, Profaci'nin oğulları John A., Robert ve Anthony'nin çeşitli roller üstlenmesiyle onların mirası Colavita ABD'de devam ediyor. Colavita'nın yeğeni Giovanni şu anda CEO'dur ve oğlu Paolo, yeni satın alınan Kaliforniya merkezli şirketin başındadır. O Zeytinyağı bölüm.

Molise'de doğan Profaci-Colavita işbirliği, on yılı aşkın süredir bir centilmenlik anlaşmasına dayanıyordu. Düzenleme, tarafların Colavita ABD'yi Colavita markalı ürünlerin münhasır ithalatçısı ve distribütörü olarak kabul eden ve Profaci'nin baş yönetici olduğu resmi bir anlaşma imzaladığı 1993 yılına kadar anılmamıştı. 2010 yılına gelindiğinde Colavita ailesi, Colavita USA hisselerinin çoğunu geri satın aldı ve şu anda şirketin çoğunluğuna sahip.

Profaci ise fahri başkan olarak hâlâ her gün ofise gidiyor, ancak programın kendi mesai saatine göre değişebileceğini de itiraf etti.