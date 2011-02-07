(Gerçek) Yunan Gıdalarını Mutfak Turistlerine Teşvik Etmek

Turizm, Yunanistan için her zaman büyük bir iş olmuştur. İnsanlar muhteşem plajları, tarihi ve misafirperver yerlileri için buraya akın ediyor. Peki ya yemek? İşte soru buydu 7th Uluslararası Toplantılar ve Teşvikler Konferansı, Gıda Deneyimine Değer Verme Atina'da bir cevap arayışı içindeydi. Heliotopos tarafından düzenlenen konferans, turizmde yemek deneyiminin artan önemi hakkında farkındalık ve anlayış yaratmayı amaçladı. Konferans, Yunanistan'da ve başka yerlerde gıda turizmi ivme kazandıkça özellikle kritik bir zamanda geliyor. Dünyanın dört bir yanından turizm uzmanları, gazeteciler ve şefler, yemeğin önemini sunmak ve tartışmak için bir araya geldi

ve turizm sektöründe gastronomi.

Konferans, Yunanistan Ulusal Turizm Örgütü Başkanı Nicolas Kanellopoulos'un sunumuyla başladı. Kanellopoulos sunumunda yemeğin destinasyon seçiminde bir faktör olarak önemini vurguladı, ancak Yunan gastronomisinin ziyaretçilerin Yunanistan'ı ziyaret ederken göz önünde bulundurdukları kriterlerden biri olmadığını da sözlerine ekledi. Ancak, Yunan yemek kültürünün tanıtımının geleceği konusunda iyimserdi ve Akdeniz diyetinin tartışılmaz avantajının Yunanlılara bunu turistik kimliklerinin bir parçası olarak sergileme fırsatı verdiğine dikkat çekti.

Kanellopoulos, Yunanistan çevresindeki zeytin ve şarap turistik güzergahlarının geliştirilmesi, otellerde yerel ürünlerin tanıtımı ve geleneksel Yunan yemekleri sunan geleneksel tarifler ve geleneksel malzemeler kullanarak restoranların resmi bir kategorizasyonu gibi çeşitli girişimlerden bahsetti. Kapanışta Kanellopoulos, Yunan Ulusal Turizm Örgütü'nün iki ana hedefini sundu. ​"Amacımız, değerlendirme kriterlerini kullanarak Yunan otel ve restoranlarında sunulan yemeklerin kalitesini artırmak ve Yunan kahvaltısını benimsemek ”dedi.

Atina Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hijyen ve Epidemiyoloji Anabilim Dalı'nda Dünya Sağlık Örgütü Beslenme İşbirliği Merkezi profesörü ve direktörü Dr. Antonia Trichopoulou, zeytinyağı olduğunu bildiren Yunan-Akdeniz diyetinin değerini doğruladı. diyetin odak noktası ve yapılan çalışmalar, Akdeniz diyetinin sadece sağlık için değil, çevre için de yararlı olduğunu göstermiştir. Ancak, Yunan gıda ürünlerinin tanıtımında dürüstlük konusundaki endişelerini dile getirdi. Birçok gıda ürününün aslında olmadığı zaman geleneksel olarak adlandırıldığını açıkladı. ​"Bu nedenle, geleneksel kavram yok edildi ve artık bir değeri yok ”dedi. Bu nedenle, geleneksel ürünlerin tanımlanması ile ilgili bazı kriter ve düzenlemelerin olması gerektiğini açıkladı.

Tüm tartışmalarda ortak bir tema, bir turistin yemek deneyimi ile ​"gerçek ”Yunan mutfağı. Turizm sektöründeki Yunanlılar Yunan-Akdeniz diyetinin değerinin farkında olsa da, bu bilgi ve gelenek bir şekilde Yunanistan'ı ziyaret eden turistlere aktarılmıyor.

Yunan yemeklerinin kimliği söz konusudur ve ​"Yemek yazarı Albert Arouh'un sunumunda açıkladığı gibi, Yunan yemeklerinin Yunanlılığı, ortalama bir turist için anlaşılmaz. Turistler, Yunanistan dışındaki çoğu Yunan restoranının hizmet vermesi nedeniyle, Yunan yemeklerinin ne olduğuna dair önyargılı bir fikirle Yunanistan'ı ziyaret ediyor. ​"tipik ”Yunan yemekleri, aslında Yunanistan'da bu kadar tipik değil. Ne yazık ki Yunanistan'da, bu turistlere aynı klişe yemekleri servis ediliyor çünkü otelciler ve restorançılar yabancı müşterilerinin beklentilerini karşılamak istiyorlar.

Ayrıca, Girit, Aegina ve Santorini adalarının temsilcileri ile Ikaria, Samos ve Kea gibi daha az bilinen adaların yanı sıra Yunan turizminde bu alanlardaki mutfağın potansiyelini ve tanıtımını tartışan bölge mutfağının önemi de sunuldu.

Yakın zamana kadar, gıda ve gastronomi Yunan turizm endüstrisi için öncelikler listesinin başında değildi, ancak bugün herkesin aklında. Geçtiğimiz hafta, Yunanistan kahvaltısının kurulması, Yunan gastronomi ve Akdeniz diyetinin tanınmasının tartışılması da dahil olmak üzere Yunan yemeklerine odaklanan Yunanistan'da çeşitli konferanslar ve oturumlar düzenlendi. UNESCO.

Etkinlik, Yunanistan'ın büyük bir yemek destinasyonu haline gelme potansiyeline dikkat çekti, ancak bu ancak turizm endüstrisinin eski klişelere direnmesi ve Yunanistan'ın efsanevi mutfak geleneklerini ve otantik bölgesel mutfaklarını kucaklamak için birlikte çalışması halinde gerçekleşebilir.

The konferans Yunanistan genelinde uluslararası konferanslar, destinasyon yönetimi hizmetleri ve özel ilgi turları sunan bir şirket olan Helioptopos tarafından ve Yunanistan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atina Şehri, Yunan Dış Ticaret Kurulu, Selanik Belediyesi, Yunan Oteller Odası ve Yunan Turizm İşletmeleri Derneği.