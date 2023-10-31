Çalışma, Akdeniz Diyetine Bağlılığın TSSB Belirtilerini Hafiflettiğini Öneriyor

A ders çalışma Brigham ve Kadın Hastanesi ve Harvard TH Chan Halk Sağlığı Okulu'ndan araştırmacılar tarafından yürütülen araştırma, travma sonrası stres bozukluğu (PTSD), beslenme kalıpları ve bağırsak mikrobiyomu arasındaki karmaşık ilişkiye yeni bir ışık tuttu.

Nature Mental Health dergisinde yayınlanan çalışma, bir kurala bağlılık arasında dikkate değer bir bağlantıyı ortaya çıkardı. Akdeniz diyeti ve TSSB semptomlarında azalma.

Daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, TSSB'nin önlenmesi veya iyileştirilmesi için diyet önerileri sunabilmeye daha yakınız. - Yang-Yu Liu, araştırmacı, Brigham ve Kadın Hastanesi

TSSB, ağır yaralanma, ölüm tehdidi veya şiddet eylemleri de dahil olmak üzere üzücü ve travmatik durumlara maruz kalan bireylerde gelişebilen korkuya dayalı bir zihinsel sağlık durumudur.

TSSB'si olan kişiler sadece bunun anlık psikolojik etkileriyle mücadele etmekle kalmıyor, aynı zamanda koroner kalp hastalığı, felç, diyabet, otoimmün bozukluklar ve hatta erken ölüm gibi kronik sağlık sorunlarına yakalanma riskiyle de karşı karşıya kalıyor.

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Tanıma Diyetin rolü ve bağırsak mikrobiyomu TSSB bağlamında bu bozukluktan etkilenenlere fayda sağlayacak öneriler ve sonuçlar sağlama potansiyeli vardır.

Brigham ve Kadın Hastanesi Channing Ağ Tıbbı Bölümü'nden ortak yazar Yang-Yu Liu, insan bağırsak mikrobiyomu ile beyin arasındaki ilgi çekici ilişkiye dikkat çekti.

"Çalışmamız aracılığıyla beslenme gibi faktörlerin TSSB semptomlarıyla nasıl ilişkili olduğunu inceledik” dedi. ​"Daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, TSSB'nin önlenmesi veya iyileştirilmesi için diyet önerileri sunabilmeye daha yakınız."

İnsan bağırsağı mikrobiyomu, metabolik aktivitenin aktif bir merkezidir. Kolonda bakteriler, konakçıdan ve diyetten gelen karbonhidratlar, proteinler ve lipitler dahil olmak üzere çeşitli bileşenlerin fermente edilmesinde ve sindirilmesinde önemli bir rol oynar. Bu süreçler sağlık üzerinde faydalı veya zararlı etkileri olabilecek metabolitler üretir.

Örneğin, karbonhidratların fermantasyonu, esas olarak asetat, propiyonat ve bütirat olmak üzere kısa zincirli yağ asitlerini üretir.

Bu bileşikler, kolon hücrelerine enerji sağlamak, iyon emilimini arttırmak, antiinflamatuar özelliklere sahip olmak ve enterokromafin hücrelerinin sayısını etkilerken serotonin üretimini düzenlemek gibi çok sayıda sağlık faydası sunar.

Dikkat çekici bir şekilde, bütirat farelerde antidepresan benzeri etkiler sergileyerek birçok antidepresanın ortak bir bileşeni olan fluoksetinin etkilerini geride bıraktı.

Ayrıca ortakçı bakteriler, GABA, serotonin ve dopamin gibi nöroaktif özelliklere sahip nörotransmiterler üretebilir. Bu nörotransmiterler kan-beyin bariyerini geçemezler ancak bağırsak epitel hücrelerini, sinir sinyallerini modüle eden molekülleri serbest bırakmaları için uyarabilirler. Bu karmaşık etkileşim beyin fonksiyonlarını ve davranışlarını etkileyebilir.

Kapsamlı araştırmalar bağırsak mikrobiyomunun duygusal gelişim ve tepki üzerindeki etkisini vurgulasa da mikrobiyom ile travma sonrası stres bozukluğu arasındaki bağlantı büyük ölçüde keşfedilmemişti.

Araştırmacılar, zihinsel ve fiziksel sağlığın birbirine bağımlılığı hakkında fikir vermesi açısından bağırsak-beyin eksenini keşfetmenin öneminin altını çizdiler.

Bulguları, TSSB ile insan bağırsak mikrobiyomu arasındaki ilişkinin, araştırma için umut verici bir yol sunduğunu ve TSSB'nin olumsuz sağlık sonuçlarını hafifletmeye yönelik öneriler potansiyeli sunduğunu öne sürüyor.

Bu ilişkiyi araştırmak için ekip, Zihin-Beden Çalışması ve TSSB alt çalışmasını kapsayan Hemşire Sağlığı Çalışması-II'nin alt çalışmalarında 191 katılımcıdan veri topladı.

Katılımcılar üç gruba ayrıldı: olası TSSB'si olanlar, TSSB geliştirmeden travma yaşayanlar ve travmaya maruz kalma öyküsü olmayanlar.

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Her katılımcı iki set dört dışkı örneği verdi: biri çalışmanın başlangıcında ve diğeri altı ay sonra. Bu yaklaşım, mikrobiyal DNA verilerinin toplanmasını ve altı ay boyunca her katılımcının bağırsak mikrobiyomunun stabilitesinin doğrulanmasını sağladı.

Araştırmacılar daha sonra mikrobiyomun genel yapısı ile çeşitli konakçı faktörler arasındaki ilişkileri analiz ettiler. Bu faktörler arasında TSSB semptomları, yaş, vücut kitle indeksi (BMI) ve diyet bilgileri yer alıyordu.

Bu değerlendirme sayesinde araştırmacılar, BMI, depresyon ve antidepresan kullanımı gibi mikrobiyom yapısıyla bağlantılı çeşitli konakçı faktörleri belirlediler.

Daha sonra ekip, mevcut beslenme bilgileri ile TSSB semptomları arasındaki bağlantıyı araştırdı. Bulguları, Akdeniz diyetine bağlı kalan katılımcıların daha az TSSB belirtileri yaşadığını ortaya çıkardı.

Özellikle Akdeniz diyetinde çoğunlukla bulunmayan kırmızı ve işlenmiş et tüketimi, TSSB semptomlarının şiddeti ile pozitif bir ilişki sergiledi. Buna karşılık, bitki bazlı gıdaların tüketimi bu semptomlarla olumsuz yönde ilişkiliydi.

Araştırmacılar, TSSB'ye karşı koruma sağlayabilecek potansiyel türleri belirlemek için TSSB semptomları ile bağırsak mikrobiyom imzaları arasındaki bağlantıyı incelediler. Eubacterium eligenleri bozukluğa karşı en muhtemel koruyucu tür olarak ortaya çıktı.

Şu sonuca vardılar E. eligens Akdeniz diyetinin sebze, meyve ve balık gibi bileşenleriyle olumlu, kırmızı ve işlenmiş et tüketimiyle ise olumsuz bir ilişki ortaya çıktı. E. eligens daha önce fındık tüketimi ve vejetaryen diyetlerle ilişkilendirilmişti.

Çalışma değerli bilgiler sunarken, yazarlar resmi bir klinik teşhis yerine TSSB için kısa bir tarama ölçeğinin kullanılması gibi bazı sınırlamaları da kabul ediyorlar. Bununla birlikte, sonuçlar gelecekteki araştırma çabaları için bir temel oluşturmaktadır.

Bunlar, diğer zihinsel sağlık bozukluklarına ilişkin araştırmaları ve bu durumlarla ilişkili semptomları hafifletmeye veya önlemeye yönelik önerileri geliştirmeyi amaçlayan diyet müdahalelerini içerir.