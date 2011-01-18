Avustralya'nın Önerilen Zeytinyağı Standartlarında Leandro Ravetti

Sarah Schwager tarafından

Olive Oil Times Katılımcı | Buenos Aires'ten Raporlama

Bu aydan daha erken, bir taslağın detayları Avustralya ve Yeni Zelanda'da zeytinyağı ve prina yağına hitap eden ilk standart piyasaya sürüldü. Çizim lideri Leandro Ravetti anlattı Olive Oil Times zeytinyağı üreticileri, ithalatçıları ve tüketicileri için bunların ne anlama geldiğini düşünüyor.

Avustralya ve Yeni Zelanda için önerilen standartların, yanlış etiketleme sorunlarını ve sızma zeytinyağının kalitesini en iyi şekilde karşılayan ilk kişi olarak dünya zeytinyağı endüstrisini sallaması bekleniyordu.

Tüketiciler şu anda yanlış ve kafa karıştırıcı etiketleme uygulamaları ile yanıltılmaktadır. - Leandro Ravetti

"Şu anda yüksek değerli sızma zeytinyağı olarak tohum yağlarının ve / veya kalitesiz zeytinyağının aldatıcı olarak yeniden satılmasıyla elde edilen önemli fiyat farkından yararlanan vicdansız operatörler bu yeni düzenlemeden ciddi şekilde etkilenecektir ”dedi. ​"Bu arada, Avustralya, Yeni Zelanda ve denizaşırı ülkelerden gelen gerçek ve dürüst operatörler, yüksek kaliteli ürünlerinin korunduğu ve tanındığı eşit şartlar altında bir oyun sahasından yararlanacaklar. "

Son zamanlarda Avustralya'da süpermarketlerde satılan yerli ve ithal zeytinyağlarının kalitesi hakkında çok skandal olsa da, Ravetti, nerede olduklarına bakılmaksızın dürüst ve kaliteli üreticiler veya vicdansız operatörler hakkında konuşmayı tercih ettiğini söyledi. ​"Dünya çapında büyük oranda zeytinyağı oranının yanlış etiketlendiğini, diğer tohum yağlarıyla karıştırıldığını veya düşük yağ kullanılarak şişelendiğini gösteren önemli Avustralya ve denizaşırı kanıtlar var ”dedi.

"Aynı zamanda tüketiciler, doğal, taze ve rafine edilmemiş sağlıklı bir ürün (EVOO) satın aldıklarına inanmaları için yanıltılıyor. Genellikle durum böyle değil ya da aldatılıyorlar, çoğu durumda ya daha düşük kalitede olan ya da bazı durumlarda zeytinyağı olmayan belirli bir zeytinyağı sınıfı olduğuna inandıkları için para ödüyorlar. "

Arjantin'de doğup büyüdü ve 2001'ta Avustralya'ya taşınan ziraat mühendisi olan ziraat zeytin araştırmacılarından biri olarak kabul edildi. Sınır Bend teknik direktörü olarak şimdi Avustralya'nın en nitelikli ve deneyimli danışmanları arasında sayılmaktadır.

Bir üyesi Standartlar Avustralya Teknik Komitesi FT-034 Zeytin Yağı Avustralyalı zeytin yetiştiricilerini temsil eden Ravetti, Standardı yazmaktan, sektördeki çeşitli temsilcilerden oluşan bir teknik komiteden alınan talimatları takip etmek ve onların yorumlarını ve gözlemlerini harmanlamak ve çözmekle görevliydi.

Sayın Ravetti, taslak Avustralya ve Yeni Zelanda standart ve uluslararası standartlarının (Zeytinyağları ve Zeytin Poması Yağları için Codex Standardı, Zeytinyağları ve Zeytinyağı Yağları Uluslararası Zeytin Konseyi Ticaret Standardı, Avrupa Komisyonu Tüzüğü) zeytinyağı ve zeytin artığı yağının özellikleri ve Zeytinyağı ve Zeytin Püresi Yağı Sınıfları için ABD Standartları), özellikle dünya çapında tanınan analitik metodolojiler ve kritik limitler ile ilgili olarak bir dizi ortak alana sahipse, önerilen yeni standart bir dizi açıdan önemli ölçüde farklılık gösterir.

Bunlar, farklı kategorilerdeki zeytinyağı ve prina yağlarının daha basit ve daha net bir ticari adlandırmasını içerir. ​"mevcut yanıltıcı ve kafa karıştırıcı terimlerden kaçınmak için ”; doğal zeytinyağının (özellikle Avustralya ve Yeni Zelanda zeytinyağı) bileşimindeki doğal varyasyonundan dolayı hariç tutulmasını önlemek için bir dizi kimyasal parametre için aralık sınırlarının gözden geçirilmesi; mevcut standartlarda yer alan daha eski metodolojiler tarafından şu anda tespit edilemeyen modern arıtma tekniklerini tespit edebilen yeni geliştirilmiş analitik yöntemlerin tanıtılması; ve şu anda geçerli olan bir son kullanma tarihi politikasının getirilmesi ​"diğer tüm standartlarda eksik ”.

Bay Ravetti, uluslararası standartların hiçbirinin Avustralya ve Yeni Zelanda'da üretilen yağların doğal varyasyonunu barındırmadığını söyledi.

"Avustralya, Tarım, Balıkçılık ve Orman Dairesi aracılığıyla ve Avustralya zeytin endüstrisinin temsiliyle, Codex Alimentarius Yağlar ve Yağlar Komisyonu Komitesi'nde zeytinyağı standartlarında önerilen değişikliklerin bazılarını tanıtmak için birkaç girişimde bulundu ”dedi. ​"Her aşamada, başta Avrupa Birliği olmak üzere diğer ülkelerden muhalefet vardı, ancak bence böyle bir muhalefet için sağlam bir bilimsel ya da teknik temel yok. ”

Bay Ravetti, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın şu anda bir ​"teknik olarak sağlam ve tüketici odaklı standartlar kümesi ”zeytinyağı için tüketicilerin şu anda yanlış ve / veya kafa karıştırıcı etiketleme uygulamaları tarafından yanlış yönlendirildiği gerçeğini ele almaktır. .

"Birçok yüksek kaliteli Avustralya ve Yeni Zelanda yağı uluslararası alanda tanınmamaktadır ve yağların gerçek kalitesiyle hiçbir ilgisi olmayan küçük bileşenlerde doğal değişimlere karşı ticari engeller olarak keyfi standartlar kullanılmaktadır ”dedi.

Bay Ravetti, taslak standardın temel özelliklerinin, tüketicileri korumaya odaklanmasının ve EVOO’ya vurgulanmasının en yüksek kalite notu olduğuna inanıyor. Standart, daha kolay olduğunu söylediği yeni notları önerir.

"Örneğin, yeni belge rafine zeytinyağı ve diğer zeytinyağlarının bir karışımını çağırmayı öneriyor. ​'Rafine Zeytinyağı Karışımı 'gibi şu anda kullanılan kafa karıştırıcı terimler ​'Ekstra ışık 'veya ​'Saf zeytinyağı'."

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Ayrıca, yeni analitik teknikler ve EVOO'nun tazeliğini korumayı ve teşvik etmeyi ve ayrıca sahtekarlık uygulamalarını tespit etmeyi amaçlayan bir en iyi tarih politikasını içerir.

EVOO'da serbest asitlik düzeyini uluslararası standartlara uygun olarak 0.8 olarak belirleme kararı ile ilgili olarak, Sayın Ravetti, Teknik Komite içinde tartışılan herhangi bir hususu şahsen kamuya açıklayabilecek durumda olmadığını söyledi. EVOO için daha düşük serbest asitlik seviyeleri fikrinden yanadır.

"Ancak önerilen belgenin çok sayıda paydaş arasında varılan uzlaşmanın sonucu olduğunu unutmamalıyız ”dedi. ​"Yeni belge boyunca, uluslararası mevzuata kıyasla tüm değişikliklerin sadece kesinlikle gerekli olduğunda ve teknik kanıtlarla çok iyi desteklendiğinde ortaya çıktığı açıktır. ”

Diyetikliseroller (DAG'ler) analizi gibi bazı yeni kimyanın, ürünün raf ömrü sırasında bu testten geçemeyecekleri yüksek serbest asitlere sahip yağların varlığını sınırlayacağını vurgulamanın önemli olduğunu söyledi.

Bay Ravetti, standardın gönüllü bir belge olacağını ve yalnızca düzenleyiciler tarafından veya sözleşmelerle çağrıldığında yasal güce sahip olacağının da önemli olduğunu söyledi.

* Bu makalede ifade edilen görüşler Bay Ravetti'nin kişisel görüşleridir ve Avustralya Standartları veya Teknik Komite'nin taslak standartlar hakkındaki görüşlerini temsil etmemektedir..