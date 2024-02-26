Avustralya Zeytin Yetiştiricileri Karışık Beklentilerle Hasata Başlıyor

Mahsul veriminin düşük olması nedeniyle bazı Avustralyalı yetiştiriciler daha erken hasat yapmaya başladı. Ancak diğerleri daha olumlu sonuçlar bildirdi ve zeytinlerini Nisan ayında toplamaya başlamayı planlıyor.

Avustralya Zeytin Birliği'nin genel müdürü Michael Southan, hasatın geçen yıla göre biraz düşük olacağını doğruladı.

Avustralya'da mahsul yılının hafif olması nedeniyle, bazı üreticiler hasat makinelerini çoktan çalıştırdılar ve ilk meyve partilerini işlemeye başladılar. - Amanda Bailey, Avustralya Zeytinyağı Derneği

"Bazı bölgelerde çiçeklenme iyiydi ancak meyve tutumu o kadar iyi değildi" dedi. Olive Oil Times. ​"Büyük korular beklenen verimlere sahip olacak gibi görünüyor.”

"Asıl zorluklar, daha küçük bahçeler ve sözleşmeli işleyiciler için sözleşmeli hasat makinelerinin bulunmasının sürekliliği olacaktır” diye ekledi.

Ayrıca bakınız: 2024 Hasat Güncellemeleri

Avustralya Zeytinyağı Birliği komite üyesi Amanda Bailey, bazı üreticilerin çiçeklenme sırasındaki olumsuz hava koşullarından, sıcaklık dalgalanmalarından ve diğer çevresel değişkenlerden etkilendiğini doğruladı.

Bunun Avustralya'nın zeytin yetiştirilen bölgelerinin çoğunda mahsulün azaldığını söyledi. Avustralya Zeytinyağı Birliği tahmini üretim 18 ila 19 milyon litre önceki mahsul yılında.

"Avustralya'da mahsulün hafif geçmesinin yarattığı zorluk, meyve üretimi üzerindeki doğrudan etkinin ötesine uzanıyor" dedi Bailey. ​"Bunun aynı zamanda diğer sektörler, özellikle de ihracat arzını ve gıda hizmetini yönlendiren toplu sanayi için de önemli etkileri var.”

Uluslararası Zeytin Konseyi'nin verilerine göre Avustralya, 2,000/2022 mahsul yılında 23 ton zeytinyağı ihraç etti; bu, ülkenin 4,000/2020'deki rekor seviyesi olan 21 tondan art arda ikinci bir düşüş oldu.

"Avustralya'da mahsul yılının hafif olması nedeniyle bazı üreticiler hasat makinelerini çoktan çalıştırdılar ve ilk meyve partilerini işlemeye başladılar" dedi Bailey.

Meyve rekoltesindeki kıtlığın arz ve talep sorunlarına dönüşerek piyasalarda domino etkisi yarattığına dikkat çekti.

"Meyve arzının azalmasının bir sonucu olarak, Avustralya'da neredeyse hiç toplu zeytinyağı arzı bulunmuyor, bu da arz ve talep arasında daha fazla dengesizliğe yol açıyor, "dedi Bailey. ​"Sonuç olarak, üreticiler zeytinyağının azalan mevcudiyetiyle boğuşurken, daha yüksek fiyatların devam etmesini bekliyoruz. "

"Hafif mahsul yılının yansımaları yankılanıyor ve buna karşılık üreticiler bu zamanı gelecekteki mahsuller için ağaçların dayanıklılığını artırmaya yönelik budama stratejilerini değerlendirmeye ayırıyor" diye ekledi Bailey.

Birkaç bereketli hasadın ardından bu yılki azalan mahsulün, üretimle ilgili yelpazenin zıt uçlarını temsil ettiğini söyledi; Her iki senaryonun da üreticiler, pazarlar ve tüketiciler açısından önemli sonuçları var.

"Yoğun mahsul yılları arzın artmasına, fiyatların düşmesine ve ekonomik canlanmaya yol açarken hafif mahsul yılları verimin azalmasına, fiyatların artmasına ve üreticiler için finansal zorluklara yol açıyor" dedi Bailey. ​"Her şeyin nasıl gelişeceğini görmek ilginç olacak. Üreticilerin, maksimum getiri elde etmek için petrollerinin tedarik zincirleri boyunca mümkün olduğunca genişletilebilmesini sağlamaları gerekiyor.”

Victoria ve Güney Avustralya'da zeytin tedarik eden bir şirket olan Mount Zero Olives'in genel müdürü Richard Seymour şunları söyledi: Olive Oil Times Mart ortasında fermantasyon için yeşil Cerignola sofralık zeytinlerini almaya başlamayı ve erken hasatı başlatmayı beklediğini söyledi. sızma zeytinyağı Nisan ayında.

"Seymour, önemli yetiştiricilerimizle konuştuğumuzda bu hasatın iyi olacağını ancak geçen sezona göre daha düşük olacağını düşünüyoruz" dedi. ​"Bunun nedeni büyük ölçüde bazı yetiştirme alanlarında çiçeklenmeden hemen önce yaşanan dondur."

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"Buradaki zorluk, şu anda küresel endüstrinin karşı karşıya olduğu devam eden tedarik ve fiyatlandırma zorluğuyla ilgilidir" diye ekledi. ​"İşimizin ana odak noktalarından biri gıda hizmeti sektörüne yönelik tedariktir ve sektörün yüzde 25'lik bir fiyat artışını daha nasıl kaldıracağından emin değilim."

Bu arada Avustralya'nın en büyük üreticisi, Cobram EstateHava koşullarının beklendiği gibi olması durumunda hasada nisan ayı ortasında başlamayı planlıyor.

Cobram Estate iyi bir hasat beklerken, diğer üreticiler düzensiz hava koşullarından etkilendikleri için daha az iyimserler. (Fotoğraf: Cobram Malikanesi)

"Şirketin eşbaşkanı ve değirmenci ustası Leandro Ravetti, "2024 mahsül sezonu, ilk tahminlerin beklentilerle uyumlu olmasıyla iyi bir şekilde şekilleniyor" dedi. ​"Bunun Avustralya bahçelerimizin çoğunda daha düşük verimli bir ürün yılı olduğunu ve nihai verimlerin tarımsal üretimle ilişkili normal risklere tabi olduğunu hatırlamak önemlidir."

"2024 mahsulü için çiçeklenme Cobram'ın Avustralya bahçelerinde Ekim ortasında başladı, Boundary Bend korumuzda tam çiçeklenme Ekim ayının son haftasında ve Boort korumuzda Kasım ayının ilk haftasında meydana geliyor" diye ekledi. ​"Bu, uzun vadeli ortalamadan sadece birkaç gün önceydi.”

Ravetti, şirketin ayrıca Boort zeytinliklerinin bazı kısımlarında başlangıçta beklediklerinden daha düşük çiçeklenme beklediğini, başka yerlerde beklenenden daha büyük mahsullerle dengelendiğini söyledi.

İkincisini, mahsul yılının ortalamanın üzerinde yağışlı başlangıcına (Ekim'den Eylül'e kadar) ve çiçeklenme döneminde Avustralya'da yaşanan diğer olumlu koşullara bağladı.

Ayrıca Victoria'da Cape Schanck Zeytin Malikanesi Ülkenin Mornington Yarımadası'ndan bu yıl iyi bir hasat bekleniyor.

"Ağaçların oldukça yoğun bir şekilde meyve yüklü olduğu görülüyor” dedi ortak sahibi Stephen Tham. ​"Hasadımıza yaklaşık üç ay kala, güzel bir şekilde gelişiyorlar. Ağaçlar üzerindeki hastalık baskısı (özellikle isli küf) şu ana kadar bir endişe kaynağı gibi görünmüyor. Rekoltenin geçen yıla göre daha yüksek olacağını öngörüyoruz” dedi.

Tham, Meteoroloji Bürosu'nun kuraklık öngörmesine rağmen, El Niño nedeniyle sıcak yaz Üç yıl süren yağışlı havanın ardından bir türlü gelmeyen yazın ortasındalar.

"Tham, "Baharın sonları ve yazın başlarında, özellikle doğu ve kuzeydoğu eyaletlerinde ve daha az oranda da Victoria'nın güneyinde düzenli olarak yağmurdan sırılsıklam olduk" dedi. ​"Noelimiz en yoğun yağışı gördü. O zamandan beri sıcaklıklar çok yüksek olmadı. Neyse ki ıslanma meyve tutumundan sonra meydana geldi ve çok fazla kayıp yaşamadık.”