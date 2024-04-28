Peru ve Kuzey Şili'de Isı, Meyve Sineği Sepeti Hasatları

Mevsim normallerinin üzerinde sıcak hava, benzeri görülmemiş bir meyve sineği istilasına neden oldu ve kuzey Şili ile güney Peru'da zaten kötü olan hasat görünümünü olumsuz etkiledi.

"Akdeniz meyve sineği vebası, Şili'nin kuzeyinde ve Peru'nun güneyinde hasara neden oluyor, "dedi kuzey Şili'deki Azapa Vadisi Zeytin Yetiştiricileri Birliği direktörü Máximo Karl Paniagua.

El Niño geliştiğinde ve aşırı sıcak hava dalgaları oluştuğunda, Akdeniz meyve sineği ve diğer zararlıların üreme ve yayılma koşulları artar. - Gianfranco Vargas, Sudoliva Başkanı

İstilacı türler – yakın kuzeni zeytin meyve sineği - 200'den fazla farklı meyve ve sebze türüyle beslenir. Narenciye ve sert çekirdekli meyveler en yaygın besin kaynağı olsa da, dişilerin zeytinleri avladığı da biliniyor.

Karl, Akdeniz meyve sineklerinin bölgedeki bazı zeytin ağaçlarını istila etmeye başladığına dair kanıtlar gördü; çok az meyve veren ve hasat edilmeyen ağaçlarda daha belirgin bir varlık tespit edildi.

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Perulu zeytinyağı üreticisi ve Sudoliva kültür derneğinin başkanı Karl ve Gianfranco Vargas, Akdeniz meyve sineğinin yayılmasını, mevsimsel olmayan sıcak havaya bağladılar. El Niño.

"El Niño geliştiğinde ve bu aşırı sıcak hava dalgaları ortaya çıktığında, Akdeniz meyve sineği ve diğer zararlıların üreme ve yayılma koşulları artıyor" dedi Vargas.

Karl, daha sıcak havaların, meyve sineği larvalarının daha büyük bir bölümünün yetişkinliğe ulaşma ve üreme şansını artırdığını ekledi.

Bölgede yaşanan son sıcak hava dalgası Peru zeytin hasadını daha da olumsuz etkiledi ve üretimin şu anda normalin altına düşmesi bekleniyor. 700 ila 1,000 ton tahmini birkaç ay önce, hasat başlamadan hemen önce.

"Hasat çok kötü oldu,” dedi Vargas. ​"Başlangıçta normal miktarın yüzde 10’unu hasat etmeyi bekliyorduk. Şimdi yüzde - hasat almayı bekliyoruz.”

Yüksek sıcaklıklar üretimdeki düşüşün başlıca nedeni olsa da Vargas, aynı zamanda Akdeniz meyve sineği istilasının özellikle meyve sinekleri üzerindeki etkisinden de endişe duyuyor. bölgenin asırlık ağaçları.

"Peru'da en son 1925-1940 yılları arasında Akdeniz meyve sineği saldırısı yaşandı. Tacna'da istila kontrol edilemedi ve zeytin ağaçlarını kesmek zorunda kaldılar" dedi. ​"Bu yüzden Peru'nun Tacna kentinde Arica'da gördüğünüz asırlık zeytin ağaçlarını bulamazsınız.”

Daha önceki El Niño döngüleri Şili'nin kuzeyinde küçük Akdeniz meyve sineği istilasıyla sonuçlanmış olsa da Karl bunların hepsinin hızlı bir şekilde kontrol altına alındığını söyledi.

Şili'nin daha önce uzun vadeli bir plan yürüttüğünü ve ülkede meyve sineğinin neslinin tükendiği noktaya gelindiğini sözlerine ekledi. Bazıları mevcut istilayı kontrol altına almanın beş yıl alacağını tahmin ediyor.

"Şili amacına ulaştı ancak o zamandan beri tökezledi" dedi. ​"Yetkililer, Akdeniz meyve sineğinin kontrolü için uygulanan sistemleri gevşetti.”

Yetkililerin ve çiftçilerin, zeytin ağaçları ağustos ayında çiçek açmadan önce kararlı bir şekilde hareket etmeleri gerektiğine inanıyor. zayıf hasat ve zararlının daha da yayılması.

Karl ayrıca, istila hızlı bir şekilde kontrol altına alınmazsa, Akdeniz meyve sineğinin Şili zeytinyağının çoğunun üretildiği ülkenin merkezine yayılmasından endişe ediyor.

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Karl'a göre Şilili yetkililer daha önce bir zeytinlikten diğerine giderek sinekleri öldürecek tedaviler uygulayarak Akdeniz meyve sineğinin yok edilmesini başarmıştı.

Yetkililer ayrıca Akdeniz meyve sineklerini esaret altında ışınlayarak ve vadilere salarak istilayı kontrol etmeye çalıştı. Işınlanmış sinekler kısırdır ve amaç onların diğer sineklerle çiftleşerek asla yumurtadan çıkmayacak yumurtalar üretmesidir.

Şu anda Şili ayda 14 milyon sineği ışınlayabiliyor ancak Karl, istilayı yönetmek için yetkililerin bu eşiği 30 milyona çıkarması gerektiğini tahmin ediyor.

Gördüğü kanıtlara dayanarak Karl, bu istilanın kuzey Peru'da yetişen narenciye ve tropik meyvelerden kaynaklandığına ve yasadışı meyve ve sebze kaçakçılığı yoluyla güney Peru ve kuzey Şili'ye yayıldığına inanıyor.

"Hiçbir kontrolün olmadığı ve başta meyveler olmak üzere malların girdiği Şili sınırından geçen 100'den fazla gayri resmi yol var ve bu da bugün yaşadığımız sorunu yarattı" dedi.

Karl, sınırı koruyan daha fazla kişinin kaçakçılığın önlenmesine yardımcı olabileceğine inanıyor ancak altta yatan ekonomik koşulların, Şili pazarlarında yasa dışı olarak kaçakçılık yapılan Peru meyvelerini satmayı her zaman daha karlı hale getireceğini söyledi.

Bu arada Güney Peru'da Akdeniz meyve sineğinin yok edilmesi için de benzer yok etme tedbirleri uygulanıyor; Karl, bu programların tamamen başarılı olmadığını ve durumu daha da kötüleştirdiğini söyledi.

"Akdeniz meyve sineğinin her vadide yok edilmesi için Perulu meslektaşlarımızla yakın çalışmamız bizim için önemli” dedi.