2021 için Dünyanın En İyi Zeytinyağları Premier Yarışmada Ortaya Çıktı

2021'in tam sonuçları NYIOOC World Olive Oil Competition bugün serbest bırakıldı Dünyanın En İyi Zeytinyağları Resmi Kılavuzu, ödüllü markaların üç günlük çevrimiçi sunumunun ardından.

Sektörün en prestijli yarışmasına 28 ülkeden üreticiler 1,159 markayı teslim etti. Uluslararası bir uzman ekibi, 13 ülkeden gelen her girişi uzaktan analiz etti.

Ekip üyelerimizi arayarak onlara teker teker, bağlılıklarının bu harika başarıyı mümkün kıldığını söyleyebileceğim. - Nicola Ferrarese, ortak sahip, Tèra de Prie

Üreticilerin zanaatlarını geliştirme kararlılığının şaşırtıcı bir gösterisinde 790 marka, NYIOOCyüzde 68'lik genel başarı oranıyla olağanüstü kalite için imrenilen Altın ve Gümüş Ödüller.

Andreas Papaspyrou, Papas Korusu

NYIOOC Devlet Başkanı Curtis Cord yarışmanın 2013'teki ilk sürümünden bu yana sürekli artan kazananlar çetelesinin ​"Sağlığımız ve eğlencemiz için mümkün olan en iyi ürünü ortaya çıkarmak için zorluklarla yüzleşen cesur üreticilerin mümkün olan en güçlü ifadesi. "

"Bu yıl dünyanın onlara attığı her şeyle karşı karşıya kalan bu kendini adamış insanlar, bir şekilde olağanüstü kalitede sızma zeytinyağları yaratmayı başardılar - en iyi koşullarda bile yapılması son derece zor bir şey, ”diye ekledi Cord.

790 markası artık seçkin bir dünyanın en iyi natürel sızma zeytinyağları Ödül kazananlar ve onların arkasındaki kişiler hakkında bilgi edinmek için her yıl milyonlarca kişinin kullandığı rehber olan Resmi Kılavuz'da.

"Sızma zeytinyağı seçtiğimizde beklediğimiz özellikler açısından en yüksek değeri sunan markalar, ”dedi Cord, ​"ve aramaya değer. "

Agricola Maraviglia

Olive Oil Times muhabirler, zeytinyağı endüstrisinde birinci sınıf ödülü kazandıktan sonra tepkileri için üreticilerle iletişime geçmeye başladı.

"Bu ödül, zeytinyağını doğru şekilde ürettiğimiz anlamına geliyor. Slovenya'daki Kmetija Drnovšček Estate'in sahibi ve Altın Ödüllü markanın yapımcısı Matej Drnovšček, tüm sıkı çalışmamızın geri ödemesi, ”dedi. Drnovšček Belica.

Sahibi İtalyan yapımcı Simone Botti Le Fontacce, Toskana harmanı ile Altın Ödül kazandı. ​"Bu ödül, fedakarlıkların ve yıl boyunca yapılan tüm çalışmaların karşılığını veriyor ”dedi. Olive Oil Times, ​"özellikle şahsen yönettiğim değirmenle hasat yaparken. "

İspanyol yapımcı Oro del Desierto iki Altın Ödül kazandı ve etkileyici galibiyet serisini uzattı. NYIOOC. ​"Ödüllerin sahibi Rafael Alonso, "Sonuçlardan çok memnunuz," dedi. ​"2014 yılından bu yana bu yarışmada tutarlı, olumlu sonuçlar almaya devam ediyoruz. Yine de her yıl elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. "

Triboli çiftliği

"Başından beri, terk edilmiş bahçeleri restore ederek toprağımızı güzelleştirirken, en sofistike damakları gıdıklayabilen, en kaliteli, etik olarak üretilmiş bir zeytinyağı üretmek için çok çalıştım. Maraviglia harmanı Altın Ödül kazanan Francesco Piattelli Palmarini, bu ödülü kazanmak, bu sıkı çalışmanın takdir edilmesi anlamına geliyor ”dedi.

"Gururlu, ödüllü ve motive edilmiş! " Petros Papaspyrou, Yunanistan'ın Kranidi Argolidas'ta üretilen Papas Grove sızma zeytinyağları için üç ödül kazandıktan sonra dedi. ​"Küçük aile işletmemizin kaliteli ve dürüst ürünler sunmaya devam etme kararlılığını sürdürüyor. "

"Bu ödüller benim için çok önemli, "dedi Goldridge Çiftlikleri Kaliforniya'da. ​"Mümkün olan en iyi zeytinyağını üretmek için çok fazla zaman, enerji ve para harcadıktan sonra bana çok sıcak bir minnettarlık ve memnuniyet duygusu veriyor. "

Bu makale başlıyor özel teminat 2021 NYIOOC World Olive Oil Competition ödüllü markaların arkasındaki insanları vurgulayacağız.