Küresel Zeytinyağı Üretimi Art arda İkinci Düşüş Yılı İçin Ayarlandı

Akdeniz havzasında hasatın başlaması sürüyor ve ön üretim tahminleri şimdiden hesaplanıyor.

Çiftçiler, değirmenciler ve yerel yetkililerle yapılan görüşmelere göre, dünyanın en büyük zeytinyağı üreten yedi ülkesinin 1.97/2023 mahsul yılında 24 milyon ton üretim yapacağı tahmin ediliyor; bu, geçen yıla göre yüzde yedi düşüş ve ortalamanın yüzde 23 altında. önceki dört mahsul yılının.

Ayrıca bakınız: 2023 Hasat Güncellemeleri

Toplamda İspanya, İtalya, Tunus, Yunanistan, Türkiye, Fas ve Portekiz geçen yıl küresel zeytinyağı üretiminin yüzde 72'sinden sorumluydu. Son dört mahsul yılında bu rakam yüzde 82'ye ulaştı.

Sonuç olarak, 2023/24 mahsul yılındaki küresel zeytinyağı üretimi, muhtemelen 2.94/2022'den bu yana en düşük verim olan 23/2016'te üretilen 17 milyon tonun altına düşecek.

İspanya merkezli zeytinyağı sektörü stratejik danışmanı Juan Vilar'a göre, küresel üretim 2.4 milyon tona düşebilir; bu, 18/2022'e kıyasla yüzde 23 ve önceki dört hasat yılının ortalamasının yüzde 24 altında.

kaynaklar: Olive Oil Times, Uluslararası Zeytin Konseyi

İspanya, İtalya, Tunus, Fas ve Portekiz'deki üreticiler bu yıl yüksek hasat beklerken, üretim artışlarının Türkiye ve Yunanistan'da öngörülen ciddi düşüşlerden daha ılımlı olması bekleniyor.

Aşağıda, yedi ana üretici ülkedeki üreticilerin ve yetkililerin bu hasat yılında neler beklediklerinin bir özeti bulunmaktadır.

ispanya

Sonra geçen yılın tarihsel olarak zayıf hasatıİspanyol yetkililer 2023/24 mahsul yılının iyileşeceği konusunda iyimser. Üretimin 664,033 tondan 765,362 tona çıkması bekleniyor.

Geçen yıla göre yüzde 15'lik artışa rağmen üretimin hâlâ önceki dört hasat yılının ortalamasının yüzde 34 altında kalması bekleniyor. Sonuç olarak zeytinyağı fiyatların artmaya devam etmesi bekleniyor Mayıs ayı boyunca.

Yaz ve sonbaharda bir miktar yağmur yağması, dünyanın en büyük zeytinyağı üreten ülkesinin bir miktar yağmur alması anlamına geliyordu. tarihi kuraklıktan kurtulmak.

Ancak kavurucu bahar sıcaklıkları, çiçek açan bazı ağaçlara zarar verdi ve bu da dünyanın en büyük zeytinyağı üreten bölgesi olan Endülüs'te meyve tutumunun azalmasına neden oldu.

Genel olarak, Endülüs'te üretimin artması bekleniyor Geçen yıla göre yüzde 7 artışla 550,600 bin 40 tona ulaştı. Ancak bu oran önceki dört sezonun ortalamasının yüzde - altında kalıyor.

Ülkenin merkezindeki üreticiler de ilkbahar başındaki donlardan zarar gördüğünü ve bunun da potansiyel meyve tutumunu azalttığını bildirdi. Yine de Castilla-La Mancha'daki çiftçiler ve değirmenciler, EstremaduraValensiya Topluluğu, Katalonya ve Aragon da bu yıl üstün hasat bekliyor.

İtalya

İtalya'daki çiftçiler ve yetkililer bekliyor Üretim 290,000 tonu aşacak 2023/24'te bazı büyük üreticiler 300,000 tonun üzerinde bir rakam öngörüyor.

Bu tahminin alt sınırı meyve verirse, geçen yılın rekoltesine göre yüzde 23'lük bir artışı temsil edecek, ancak önceki dört hasadın ortalamasının yüzde 4 altında kalacak.

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Üretimdeki artışın başlıca nedeni, İtalya'nın üretiminin yaklaşık yüzde 70'inden sorumlu olan Puglia, Calabria ve Sicilya bölgeleri de dahil olmak üzere ülkenin güneyindeki ümit verici koşullardır.

Toskana gibi zeytinyağı üretimi için oldukça önemli olan diğer bölgelerde, bazı önemli istisnalar dışında hasat oldukça zorlu görünüyor.

"Zeytin yetiştirme mevsimi iyiydi ve kalite de iyi görünüyor. Ayrıca bölgedeki diğer çiftliklerle karşılaştırıldığında daha yüksek verim bekliyoruz," dedi merkezi Toskana üreticisinin genel müdürü Luca Perotti. Azienda PomettiSöyledim, Olive Oil Times.

"Bu [olumlu] tahminler esas olarak teknolojiyle desteklenen yenileyici tarım uygulamalarına gösterdiğimiz önem ve bu alandaki önemli deneyimden kaynaklanmaktadır" diye açıkladı Perotti.

Tunus

Verimi ile 220,000 ton zeytinyağı bekleniyor Tunuslu üreticiler 2023/24 mahsul yılında önemli bir toparlanma bekliyor önceki sezonun 180,000 tonu.

"Bu sefer kritik zamanlarda yağmur yağdı ve bu da durumun iyileşmesine yardımcı oldu,” dedi yapımcı ve yapımcı genel müdürü Hédi Belkhodja. ihracatçı Bulla RegiaSöyledim, Olive Oil Times.

El-Battan, Tunus (AP)

Belkhodja, hasattan önceki kritik haftalarda daha fazla yağış ihtimaline ilişkin şunları kaydetti: ​"doğru koşullar altında, genel katılımın şu seviyeye ulaşması mümkündür: Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı tarafından tahmin edilen 250,000 ton. Normal şartlarda 200,000 veya 220,000 tona yakın olması gerekir.”

Sfax ve dahil olmak üzere birçok önemli zeytinyağı üreten bölgedeki yetkililer GafsaSektöre yapılan yatırımların artması ve iklim koşullarının iyileşmesi nedeniyle bu yıl rekoltelerin toparlanmasını bekliyoruz.

"Tarım ve hidrolik kaynaklardan sorumlu bölge komiseri Taher Mbarki, yerel basına verdiği demeçte, bu yıl, Tunus'un yağmur tutması ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle yaşadığı zorlu iklim koşulları nedeniyle hasat kampanyasının erken bir tarihte planlandığını söyledi.

Yunanistan

Sonra geçen yılın tampon verimi 330,000 tonYunanistan'da zeytinyağı üretimi önemli ölçüde azalması bekleniyor200,000 tonluk ön tahminlerle.

Bu tahmine göre, Yunan zeytinyağı üretiminin geçen yıla göre yaklaşık yüzde 40 düşmesi ve önceki dört hasat yılının ortalamasının yüzde 28 altında olması bekleniyor.

Kalo Pedi, Yunanistan (AP)

Ülkedeki üreticiler ve yetkililer, üretim düşüşünü birçok bahçenin üretime geçmesine bağladı. ​'Zeytin ağacının doğal dönüşümlü ürün verme döngüsünde 'yıl dışı', ülkenin bazı bölgelerindeki aşırı hava olayları ve zeytin meyve sineği diğerlerinde.

Ulusal üretimin kabaca üçte birinden sorumlu olan Girit'te yetkililer, adanın kayıtlara geçen en kötü hasatlarından birini bekliyor. Sıcak ve yağışlı bir yaz, zeytin sineğinin gelişmesi için ideal koşulları yarattı ve bu da adanın dört bir yanındaki bahçelerde benzeri görülmemiş bir hasara neden oldu.

Bu arada, diğer Yunan adalarında ve yarımadanın kuzey bölgelerinde çok sıcak bir kış yaşandı ve bu da birçok ağacın bir sonraki baharda meyve vermesi için gerekenden daha az soğuk saat geçirmesine neden oldu.

Türkiye

Bir 421,000 tonluk rekor düzeyde verim Geçtiğimiz yıl Türkiye'yi dünyanın en büyük ikinci üreticisi konumuna getiren bu yılın hasadı önemli ölçüde azalması bekleniyor.

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Mustafa Tan şunları söyledi: Olive Oil Times üretimin 180,000/2023 mahsul yılında sadece 24 tona ulaşması bekleniyor; bu, geçen yıla göre yüzde 57 düşüş ve önceki dört mahsul yılının ortalamasının yüzde 33 altında.

Ülkedeki birçok üreticinin bir araya gelerek oluşturduğu bir ​'Zeytin ağacının doğal dönüşümlü ürün verme döngüsündeki "yıl dışı" düşüş ve ülkenin bazı bölgelerindeki aşırı hava olayları, üretimin azalmasına bağlandı.

Türkiye'nin batı ve güneybatısındaki üreticiler, bahar aylarındaki soğuk ve yağışlı havanın polenleri alıp götürdüğünü ve birçok ağacın çiçeklerine zarar vererek meyve tutumunun azaldığını söyledi. Ayrıca yurdun bazı bölgelerindeki dolu, çiçeklenme döneminde ağaçlara zarar verdi.

Son olarak Türkiye'nin doğusunda Şubat ayındaki ölümcül deprem zeytin ağaçlarına ve değirmenlere önemli ölçüde zarar vererek üretimin azalmasına neden oldu.

Fas

Fas'taki yetkililer ve üreticiler zeytinyağı üretiminin artmasını bekliyoruz 10/2022 hasadına göre yüzde 23 artışla tahmini toplam 117,700 tona ulaştı.

Üretim tahminleri gerçekleşirse bu yılki hasat, Uluslararası Zeytin Konseyi'nin 150,500 ton olarak tahmin ettiği önceki dört hasat yılının ortalamasının oldukça altında kalacak.

(Fotoğraf: CHO Grubu)

Artan zeytinyağı üretimi, ülkenin tarım bakanlığının zeytin üretiminin bu yıl bir önceki yıla göre benzer bir seviyeye ulaşacağını öngörmesine rağmen geliyor.

"Bu, bu yıl sofralık zeytin üretiminin azalmasına bağlanabilir, "tarım mühendisi ve koordinatörü Adil Bajoub Fas'ın ilk zeytinyağına özgü yüksek lisans derecesiSöyledim, Olive Oil Times.

"Ağustos ve eylül aylarında sıcak hava dalgasının etkisiyle olgunlaşma sürecinin hızlanması nedeniyle üreticilerin büyük çoğunluğu zeytinlerini işlemeyi planlıyor” dedi. ​"Ayrıca bu yıl zeytinyağı fiyatlarının çok yüksek olması, çoğu üreticiyi üretiminin tamamını zeytinyağına ayırmaya teşvik ediyor.”

Bazı yetkililere göre, kuraklık, aşırı hava koşulları ve eylül ayında yaşanan depremin ülkenin farklı yerlerinde ağaçlara zarar vermesi olmasaydı zeytinyağı üretimi daha yüksek olabilirdi.

Portekiz

Portekiz'deki yetkililer ve üreticiler şunu tahmin ediyor: Üretim yükseliş eğilimini sürdürecek İber ülkesinde yaklaşık 145,000 tona ulaşıyor.

Tahmin doğrulanırsa Portekiz'deki üretim geçen yılın toplamı 125,000 ton yüzde 16, önceki dört yılın ortalaması ise yüzde 1'in biraz üzerinde.

Üreticiler, üretim artışını ülkede birçok korunun yeni bir döneme girmesine bağladı. ​'Yağışlı bir kış ve ilkbaharın yenilediği rezervuarlar ve yeraltı sularıyla birlikte, zeytin ağacının doğal dönüşümlü üreme döngüsünde her yıl '.

Ancak ülkenin her bölgesinin bu faydalardan aynı şekilde yararlanması beklenmiyor. Üretimdeki artış öncelikle Alentejo'nun süper yüksek yoğunluklu korularından kaynaklanmaktadır. yıllık olarak artar.

Öte yandan ülkenin kuzeyindeki geleneksel zeytinliklerde de üretimde önceki yıla göre düşüş yaşandı.

Costas Vasilopoulos bu rapora katkıda bulunmuştur.