Ekim 3, 2024
Zeytinyağı, çok fazla içki içmenin olumsuz sonuçlarını azaltmasa da, dışarı çıkmadan önce tüketilmesinin hiçbir zararı yoktur.
Eylül 23, 2024
World Olive Oil Competition Güney Bölümü Devam Ediyor
Bu yılki ödüller, yarımküredeki birçok ülkede yaşanan yaygın hasat yetersizlikleri göz önüne alındığında olağanüstü bir önem taşıyor.
Eylül 12, 2024
Kuzey İtalya'da Erken Meyve Düşüşüne Neden Olan Tanımlanamayan Sorun
Çiftçiler, Frantoio bahçelerinde olgunlaşmamış zeytinlerin yaygın ve açıklanamayan bir şekilde düşmesinden endişe duyuyor. Bunun nedeninin aşırı hava koşulları olduğu düşünülüyor.
Eylül 12, 2024
Düşük Karbonhidratlı Akdeniz Diyeti Diyabet Hastalarının Remisyona Ulaşmasına Yardımcı Oluyor
Yapılan bir incelemede, düşük karbonhidratlı Akdeniz diyetinin, düşük yağlı veya geleneksel Akdeniz diyetine kıyasla tip 2 diyabet hastalarının remisyona ulaşmasına daha etkili olduğu bulundu.
Ağustos 26, 2024
İtalyan Polis Yetkilisi Zeytinyağı Dolandırıcılığının Nasıl İşlediğini Açıkladı
Zeytinyağı dolandırıcılığının yapılma yolları geliştikçe, kolluk kuvvetleri buna ayak uydurmak için çok çalıştı.
Ağustos 19, 2024
Az Yağlı Vegan Diyet, LDL Kolesterolünü Zeytinyağıyla Zenginleştirilmiş Diyetten Daha Fazla Düşürebilir
Bir çalışma, sızma zeytinyağı ile kolesterol arasındaki ilişki hakkında daha önce yapılan araştırmaları doğrularken, bazı uzmanlar tasarımı eleştirdi.
Ağustos 9, 2024 üretim
İtalya'daki Şiddetli Kuraklık Hasat Öncesinde Zeytin Ağaçlarına Zarar Veriyor
Temmuz 29, 2024 Haber özetleri
Araştırmacılar, Zeytin Çiftçilerinin Hasat Zamanlamasını Tahmin Etmesine Yardımcı Olacak Yapay Zeka Aracını Tanıttı
Temmuz 23, 2024 Temeller
Sızma Zeytinyağı Neden Daha Düşük Demans Riski ve Daha İyi Beyin Sağlığı ile Bağlantılıdır?
Temmuz 20, 2024
Ticaret Komisyonu İspanyol Siyah Zeytinine İlişkin Tarifeleri Uzattı
Karar, ABD Temyiz Mahkemesinin Ticaret Bakanlığı'nın tarifeleri lehine karar vermesinden iki ay sonra geldi.
Temmuz 15, 2024
Kanserden Kurtulanlarda Daha Düşük Ölüm Riskiyle İlişkili Med Diyeti Uyumu
Araştırmacılar, on yıldan fazla bir süre boyunca kanserden kurtulan 800 kişiyi takip etti ve Akdeniz diyetine bağlılığın tüm nedenlere bağlı ölüm oranlarının daha düşük olmasıyla ilişkili olabileceğini gözlemledi.
Temmuz 1, 2024
Bu Yaz Deneyebileceğiniz Üç Sevilen Yunan Yemeği
Taze, mevsimlik malzemeler yılın sızma zeytinyağıyla bir araya getirilerek Yunan mutfağının en leziz yaz yemeklerinden bazıları yaratılıyor.
Haziran 27, 2024
1,000 Üyelik Kooperatif Kuzey Portekiz'in Zorlu Arazisinde Mücadele Ediyor
Murça Zeytin Yetiştiricileri Tarım Kooperatifi üyeleri engebeli arazide çiftçilik yaparak ödüllü sızma zeytinyağı üretmek için birlikte çalışıyor.
Haziran 25, 2024
DSÖ, Avrupa'da Ultra İşlenmiş Gıdalarla Bağlantılı Her Yıl Yüz Binlerce Ölümün Bildirildiğini Açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü, yiyecek ve içecek endüstrisini yanlış bilgi yaymakla ve halk sağlığı girişimlerine karşı lobi yapmakla suçladı.
Haziran 25, 2024
Bank of Spain Devam Eden Enflasyonu Yükselen Zeytinyağı Fiyatlarına Bağlıyor
Bankanın açıklamaları, hükümetin zeytinyağı da dahil olmak üzere çoğu gıdada Katma Değer Vergisi indirimine devam etme planlarını duyurmasının ardından geldi.
Haziran 25, 2024
İspanyol Haneleri İlk Defa Zeytinyağından Daha Fazla Ayçiçek Yağı Aldı
Düşen zeytinyağı satışları, üretimin azalması ve artan fiyatlar ile bağlantılıyken, ayçiçek yağı aynı zaman diliminde daha uygun fiyatlı hale geldi.
Mayıs ayı. 10, 2024
Endülüs Yetkilileri UNESCO Tanınması İçin Zeytin Denizi Adaylığını Geri Çekti
Hareket, 8,500 zeytin yetiştiricisinin adaylığı protesto eden bir dilekçeyi imzalamasının ardından geldi. Ancak bazıları kararın bozulacağından umutlu.
Mayıs ayı. 9, 2024
İspanya'da Sızma Zeytinyağı Kıtlığına İlişkin Yenilenen Endişeler
Dünyanın en büyük üreticisinden gelen sızma zeytinyağı arzının hem iç talebi hem de ihracat ihtiyaçlarını karşılayamayacağı ve potansiyel olarak yaklaşmakta olan küresel bir kıtlığa işaret etmesi bekleniyor.
Mayıs ayı. 7, 2024
Avrupa Zeytinyağı Arzı Son On Yılın En Düşük Seviyesine Ulaştı
Üretimdeki düşüş ve düşük stoklar fiyatları yüksek tutarak talebin azalmasına neden oldu.
Mayıs ayı. 7, 2024
Zeytinyağı İhracat Yasağı Türkiye'de Sofralık Zeytin Satışlarını Etkiliyor
Sofralık zeytin ihracatı 2023/24 kampanyasının ilk beş ayında hızla yükselirken, zeytinyağı ihracatı yasağının sektörü geride tuttuğu iddia ediliyor.
Nisan 30, 2024
Yunan Mahkemesi Kalamon Zeytinlerinin Kalamata Markasını Kullanabileceğine Karar Verdi
Yüksek mahkeme, Messenia merkezli yetiştiricilerin, ihracatta 200 milyon Euro değerindeki Kalamata markasını yalnızca kendilerinin kullanabileceği yönündeki itirazını reddetti.
Nisan 24, 2024
Yetkililer Hırvatistan'ın Turizm İşletmecilerini Ödüllü Zeytinyağlarını Sergilemeye Çağırdı
Zeytin yetiştiricileri ve değirmencileri, ürünlerini ve süreçlerini ülkenin yıllık 20 milyon ziyaretçisine sergilemeye teşvik ediliyor.
Nisan 24, 2024
Yıkıcı Saldırıdan Altı Ay Sonra İsrailli Zeytin Yetiştiricileri Üzerindeki Kalıcı Sıkıntı
7 Ekim saldırısı, zeytin yetiştiricilerinin hasada hazırlandığı bir dönemde gerçekleşti ve İsraillilerin ülkeleri hakkındaki düşüncelerini temelden değiştirdi.
Nisan 23, 2024
Çalışma, EVOO Polifenollerinin Çocukluk Çağı Kanserinde Tedavi Edici Özelliklerini Ortaya Çıkarıyor
Araştırmacılar, zorlu bir çocukluk çağı kanseri olan nöroblastomun tedavisindeki potansiyelleri açısından oleuropein ve hidroksitirosol'ü inceledi.