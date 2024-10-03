İspanya'da Sızma Zeytinyağı Kıtlığına İlişkin Yenilenen Endişeler

Dünyanın en büyük üreticisinden gelen sızma zeytinyağı arzının hem iç talebi hem de ihracat ihtiyaçlarını karşılayamayacağı ve potansiyel olarak yaklaşmakta olan küresel bir kıtlığa işaret etmesi bekleniyor.