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uzanımlı

Sağlık

Ekim 3, 2024

Zeytinyağı Gerçekten Akşamdan Kalmayı Önleyebilir mi? Bir Uzman Tartışıyor

Zeytinyağı, çok fazla içki içmenin olumsuz sonuçlarını azaltmasa da, dışarı çıkmadan önce tüketilmesinin hiçbir zararı yoktur.

Dünya

Eylül 23, 2024

World Olive Oil Competition Güney Bölümü Devam Ediyor

Bu yılki ödüller, yarımküredeki birçok ülkede yaşanan yaygın hasat yetersizlikleri göz önüne alındığında olağanüstü bir önem taşıyor.

Haber özetleri

Eylül 12, 2024

Kuzey İtalya'da Erken Meyve Düşüşüne Neden Olan Tanımlanamayan Sorun

Çiftçiler, Frantoio bahçelerinde olgunlaşmamış zeytinlerin yaygın ve açıklanamayan bir şekilde düşmesinden endişe duyuyor. Bunun nedeninin aşırı hava koşulları olduğu düşünülüyor.

Haber özetleri

Eylül 12, 2024

Düşük Karbonhidratlı Akdeniz Diyeti Diyabet Hastalarının Remisyona Ulaşmasına Yardımcı Oluyor

Yapılan bir incelemede, düşük karbonhidratlı Akdeniz diyetinin, düşük yağlı veya geleneksel Akdeniz diyetine kıyasla tip 2 diyabet hastalarının remisyona ulaşmasına daha etkili olduğu bulundu.

İşletme

Ağustos 26, 2024

İtalyan Polis Yetkilisi Zeytinyağı Dolandırıcılığının Nasıl İşlediğini Açıkladı

Zeytinyağı dolandırıcılığının yapılma yolları geliştikçe, kolluk kuvvetleri buna ayak uydurmak için çok çalıştı.

Sağlık

Ağustos 19, 2024

Az Yağlı Vegan Diyet, LDL Kolesterolünü Zeytinyağıyla Zenginleştirilmiş Diyetten Daha Fazla Düşürebilir

Bir çalışma, sızma zeytinyağı ile kolesterol arasındaki ilişki hakkında daha önce yapılan araştırmaları doğrularken, bazı uzmanlar tasarımı eleştirdi.

İşletme

Temmuz 20, 2024

Ticaret Komisyonu İspanyol Siyah Zeytinine İlişkin Tarifeleri Uzattı

Karar, ABD Temyiz Mahkemesinin Ticaret Bakanlığı'nın tarifeleri lehine karar vermesinden iki ay sonra geldi.

Sağlık

Temmuz 15, 2024

Kanserden Kurtulanlarda Daha Düşük Ölüm Riskiyle İlişkili Med Diyeti Uyumu

Araştırmacılar, on yıldan fazla bir süre boyunca kanserden kurtulan 800 kişiyi takip etti ve Akdeniz diyetine bağlılığın tüm nedenlere bağlı ölüm oranlarının daha düşük olmasıyla ilişkili olabileceğini gözlemledi.

Yemek ve Aşçılık

Temmuz 1, 2024

Bu Yaz Deneyebileceğiniz Üç Sevilen Yunan Yemeği

Taze, mevsimlik malzemeler yılın sızma zeytinyağıyla bir araya getirilerek Yunan mutfağının en leziz yaz yemeklerinden bazıları yaratılıyor.

Üretici Profilleri

Haziran 27, 2024

1,000 Üyelik Kooperatif Kuzey Portekiz'in Zorlu Arazisinde Mücadele Ediyor

Murça Zeytin Yetiştiricileri Tarım Kooperatifi üyeleri engebeli arazide çiftçilik yaparak ödüllü sızma zeytinyağı üretmek için birlikte çalışıyor.

Sağlık

Haziran 25, 2024

DSÖ, Avrupa'da Ultra İşlenmiş Gıdalarla Bağlantılı Her Yıl Yüz Binlerce Ölümün Bildirildiğini Açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü, yiyecek ve içecek endüstrisini yanlış bilgi yaymakla ve halk sağlığı girişimlerine karşı lobi yapmakla suçladı.

Haber özetleri

Haziran 25, 2024

Bank of Spain Devam Eden Enflasyonu Yükselen Zeytinyağı Fiyatlarına Bağlıyor

Bankanın açıklamaları, hükümetin zeytinyağı da dahil olmak üzere çoğu gıdada Katma Değer Vergisi indirimine devam etme planlarını duyurmasının ardından geldi.

Haber özetleri

Haziran 25, 2024

İspanyol Haneleri İlk Defa Zeytinyağından Daha Fazla Ayçiçek Yağı Aldı

Düşen zeytinyağı satışları, üretimin azalması ve artan fiyatlar ile bağlantılıyken, ayçiçek yağı aynı zaman diliminde daha uygun fiyatlı hale geldi.

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İşletme

Mayıs ayı. 10, 2024

Endülüs Yetkilileri UNESCO Tanınması İçin Zeytin Denizi Adaylığını Geri Çekti

Hareket, 8,500 zeytin yetiştiricisinin adaylığı protesto eden bir dilekçeyi imzalamasının ardından geldi. Ancak bazıları kararın bozulacağından umutlu.

Dünya

Mayıs ayı. 9, 2024

İspanya'da Sızma Zeytinyağı Kıtlığına İlişkin Yenilenen Endişeler

Dünyanın en büyük üreticisinden gelen sızma zeytinyağı arzının hem iç talebi hem de ihracat ihtiyaçlarını karşılayamayacağı ve potansiyel olarak yaklaşmakta olan küresel bir kıtlığa işaret etmesi bekleniyor.

Haber özetleri

Mayıs ayı. 7, 2024

Avrupa Zeytinyağı Arzı Son On Yılın En Düşük Seviyesine Ulaştı

Üretimdeki düşüş ve düşük stoklar fiyatları yüksek tutarak talebin azalmasına neden oldu.

Haber özetleri

Mayıs ayı. 7, 2024

Zeytinyağı İhracat Yasağı Türkiye'de Sofralık Zeytin Satışlarını Etkiliyor

Sofralık zeytin ihracatı 2023/24 kampanyasının ilk beş ayında hızla yükselirken, zeytinyağı ihracatı yasağının sektörü geride tuttuğu iddia ediliyor.

Haber özetleri

Nisan 30, 2024

Yunan Mahkemesi Kalamon Zeytinlerinin Kalamata Markasını Kullanabileceğine Karar Verdi

Yüksek mahkeme, Messenia merkezli yetiştiricilerin, ihracatta 200 milyon Euro değerindeki Kalamata markasını yalnızca kendilerinin kullanabileceği yönündeki itirazını reddetti.

İşletme

Nisan 24, 2024

Yetkililer Hırvatistan'ın Turizm İşletmecilerini Ödüllü Zeytinyağlarını Sergilemeye Çağırdı

Zeytin yetiştiricileri ve değirmencileri, ürünlerini ve süreçlerini ülkenin yıllık 20 milyon ziyaretçisine sergilemeye teşvik ediliyor.

Afrika / Orta Doğu

Nisan 24, 2024

Yıkıcı Saldırıdan Altı Ay Sonra İsrailli Zeytin Yetiştiricileri Üzerindeki Kalıcı Sıkıntı

7 Ekim saldırısı, zeytin yetiştiricilerinin hasada hazırlandığı bir dönemde gerçekleşti ve İsraillilerin ülkeleri hakkındaki düşüncelerini temelden değiştirdi.

Sağlık

Nisan 23, 2024

Çalışma, EVOO Polifenollerinin Çocukluk Çağı Kanserinde Tedavi Edici Özelliklerini Ortaya Çıkarıyor

Araştırmacılar, zorlu bir çocukluk çağı kanseri olan nöroblastomun tedavisindeki potansiyelleri açısından oleuropein ve hidroksitirosol'ü inceledi.

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