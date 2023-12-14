California College'ın Zeytin Hasadı Kampüsü Bir Araya Getiriyor

Kaliforniya, Los Angeles'taki Occidental College'daki sürdürülebilirlik ofisi, ilk kez sızma zeytinyağı Kampüsün 130 yıllık Misyon ağaçlarını elle hasat ettikten sonra.

Üniversitenin sürdürülebilirlik koordinatörü Alison Linder'e göre zeytin hasadı, uygulamalı bir öğrenme deneyimi yaratmak ve sürdürülebilirliği teşvik etmek için yakındaki Scripps Koleji'nde düzenlenen benzer bir etkinlikten ilham aldı.

"İklim eylemini kampüsteki yaşamın ön planına getiren ve hepimizin oynayacak bir rolümüz olduğunu gösteren zeytinyağı hasadı gibi çabaları desteklemekten mutluluk duyuyorum" dedi. Olive Oil Times.

"Güneşli, kentsel Güney Kaliforniya'da bulunan kampüsümüz, güzellikleri ve gölge sağlamaları nedeniyle gözlemciler tarafından, kuraklığa ve iklime dayanıklılıkları nedeniyle arazi ve sürdürülebilirlik personeli tarafından saygı duyulan 125'ten fazla meyve veren zeytin ağacına ev sahipliği yapıyor" diye ekledi.

Daha önce zeytin hasadına ilgi duyulurken, yeni kadroya sahip bir sürdürülebilirlik ofisi ve özellikle yağışlı kış başarılı bir hasat ve topluluk etkinliğini koordine etmek için mükemmel bir fırsat yarattı.

"Occidental College'ın ilk zeytin hasadının amacı çok yönlüydü: Birincisi, kampüste kullanılan iklime dayanıklı, kuraklığa dayanıklı peyzaj uygulamalarına farkındalık kazandırmak; ikincisi, yerel gıda üretimi etrafında bir topluluk oluşturmak; üçüncüsü, yeniden tasarlanan sürdürülebilirlik ofisimizi Batı toplumuna tanıtmak," dedi Linder.

Sürdürülebilirlik ofisi, sürdürülebilirliğin giderek daha belirgin hale gelen etkileri karşısında kampüste sürdürülebilirlik planlaması ve eylemi için koordineli bir çaba görmeye öğrenci, personel, yönetim kurulu ve öğretim üyelerinin ilgisi nedeniyle yakın zamanda yeniden canlandırıldı. iklim değişikliği.

Etkinlikte zeytin toplamaya yardımcı olan kampüsün her yerinden gelen yaklaşık 75 gönüllü, çabalarına olan ilgiyi gösterdi.

Mission zeytinleri hasat edilerek 45 litre zeytinyağı elde edildi. (Fotoğraf: Marc Campos, Occidental College)

"Bir galon yağ üretmek için gereken zeytin miktarını görmek benim için göz açıcıydı ve birçok gönüllü, bir kovayı doldurmak için gereken sürenin uzunluğuna şaşırdı" dedi Linder. ​"Sürdürülebilirlik ofisinde bu uygulamalı fırsatın tükettiğimiz ürünlerin daha fazla takdir edilmesini sağlayacağını umuyoruz."

Hasattan hemen sonra, Occidental College'ın yer müdürü Lola Trafecanty ve sürdürülebilirlik koordinatör yardımcısı Isa Merel, zeytinleri iki saat kuzeybatıdaki Ojai Olive Oil Company'ye götürdüler.

Ojai Zeytinyağı, 500 pound (225 kilogram) zeytini varışta hemen aldı ve dönüştürdü. Zeytinler, hasattan sonraki dört saat içinde öğütülerek 12 galon (45 litre) zeytinyağı haline getirildi.

"Böylesine önemli bir olayın yeniliği kampüse heyecan ve coşku enerjisi getirdi" dedi Merel. Olive Oil Times. ​"Başka türlü asla etkileşimde bulunamayacağım topluluk üyeleri bana yaklaştı, hasat için ne kadar heyecanlı olduklarını anlattılar ve sıkı çalışmalarım için bana teşekkür ettiler."

Occidental College'ın zeytin bahçesi 130 yıldan daha eskidir ve Amerikan Peyzaj Mimarları Derneği'nin kurucu 11 üyesinden biri ve tek kadın olan peyzaj mimarı Beatrix Farrand'ın 1936'da dört ağaç dikmesiyle başlamıştır.

Koru zamanla genişledi ve artık öğrencilere, personele, öğretim üyelerine ve kampüs faunasına dinlenmeleri, ders çalışmaları ve sosyalleşmeleri için gölge sağlıyor ve aynı zamanda toplumun kullanımına uygun bir ürün üretiyor.

Organizatörler zeytin hasadını öğrenciler için yıllık, çok disiplinli bir öğrenme deneyimine dönüştürmeyi umuyor. (Fotoğraf: Marc Campos, Occidental College)

Zeytin ağaçları, Kaliforniya'ya özgü olmasa da, yüksek sıcaklıklara ve kuraklığa karşı inanılmaz derecede dayanıklıdır; bu, iklim değişikliği nedeniyle yazların daha sıcak ve kışların daha kurak hale gelmesiyle birlikte kampüs peyzajında ​​giderek daha gerekli bir özelliktir.

"Bu açılış hasadı aracılığıyla ve ağaçların cömertliğini onurlandırarak, onların kendine özgü dayanıklılığı konusunda topluluk çapında bir takdir uyandırdığımızı umuyoruz" dedi Linder.

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Gelecekte, üniversite yetkilileri toprak kalitesi, zeytinyağının organoleptik nitelikleri, ekonomik etki ve artan çevre bilinci konularında devam eden araştırma fırsatları için potansiyel görüyor.

Besin bulunabilirliğini ve su tutma kapasitesini artırmak amacıyla yenileyici uygulamalar kullanarak toprağı test etmek ve iyileştirmek için biyoloji ve jeoloji departmanlarıyla bir araştırma ortaklığı da öngörülüyor.

Örneğin, bir proje tamamen doğal bir gübre oluşturmak için zeytin posasını sahada kompostlamaya odaklanıyor.

Occidental ayrıca çevre politikası, sosyoloji, kültür, din ve kinesiyolojiyi kapsayan disiplinlerarası bir çalışma alanı olan gıda çalışmaları yan dalına da ev sahipliği yapıyor.

Bu disiplinlerarası yan dal, sürdürülebilir zeytinyağı üretimi, sağlık ve Occidental College'a özgü toplumsal faydalar üzerine yönlendirilmiş bir araştırma projesi için ideal bir platformdur.

Occidental'ın hasadı Scripps College'daki benzer bir olaydan ilham aldı. (Fotoğraf: Marc Campos, Occidental College)

Planlar, zeytin hasadını yıllık bir kampüs geleneği haline getirmek için öğrencileri ve öğretim üyelerini araştırma ve bakım sürecine katılmaya davet etmeyi içerir.

Hasat sırasında kampüs zeytinlerinden mürekkep yapmakla ilgilenen öğretim üyeleri sürdürülebilirlik ofisine başvurarak bunun gibi bir etkinlikle birçok olasılığı sergilediler.

"Sürdürülebilirlik ofisimizde dört yıllık bir aradan sonra, bunun kampüs sürdürülebilirlik programlarında yeni bir dönemin başlangıç ​​etkinliği olması çok ödüllendirici oldu'' dedi Merel. ​"Bu yeni kampüs geleneğinin gelecekteki yinelemelerinin nereye varacağını görmek için sabırsızlanıyorum.”

Öğrenci katılımı aynı zamanda şişe etiketinin tasarlanmasını da içeriyordu. ​"Şişe etiketini tasarlamak için bir öğrenciyle çalışmak bu projenin en sevdiğim kısımlarından biri oldu; Alice Amdur'un yaratıcılığı, yeteneği ve sanata olan tutkusu bulaşıcıydı” dedi Merel. ​"Bu yılın zeytinyağını çok daha özel kıldığına inanıyorum.”

"Bu, sürdürülebilir ve yerel kökenli bir ürün yaratmak için kampüsteki ilgi alanlarını ve yetenekleri bir araya getirmek için harika bir fırsattı." diye sözlerini bitirdi Linder.