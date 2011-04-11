California Bill, Yeni ABD Zeytinyağı Standartları ile Yasaları Hizalayacaktır

California Eyalet Sağlık Komitesi, Kaliforniya'nın zeytinyağı standartlarını sıkılaştırmaya yönelik ilk adım olan Senato Yasası 818 lehine oybirliğiyle oy kullandı. Bu yasa tasarısı, Devlet Başkanı Senatör Lois Wolk'un Zeytinyağı Üretimi Senato Alt Komitesi ve Emerging Products, mevcut durum standartlarını yeni gözden geçirilmiş USDA standartları ile senkronize edecektir.

Politika yapıcıların zeytinyağı kalitesini gözetmeye değer bir konu olarak gördüklerinin bir göstergesi. - Dan Flynn

Devletin yasama sürecindeki birçok engelden ilki olan SB 818'in onayı tasarı için ilk politika duruşmasını işaret ediyor. UC Davis Zeytin Merkezi genel müdürü Dan Flynn, ​"Önemi, ilk testini oybirliğiyle geçmesi, ki bu da fatura için iyi bir başlangıç. ”

Salı günkü toplantıda teknik bir kaynak olarak mevcut olan Flynn, Senatör Wolk'un 2010 UC Davis raporu üç Kaliforniya bölgesinde satılan zeytinyağını analiz eden ve test edilen ithal zeytinyağının yüzde 69'in USDA veya sızma zeytinyağı için uluslararası standartları karşılamadığını tespit etti. Bu yağlar ya eskiydi, ya da kalitesizdi ya da çalışmaya göre daha ucuz yağlarla eritiliyordu.

Bir basın açıklamasında Senatör Wolk şunları söyledi: ​"Şüphesiz tüketicilere yüksek fiyatlarla satılan kötü ithal petrol için devletimizin bir çöplük alanı olmasına izin veremeyiz. Standartlar, yalnızca yabancı ithalatla rekabet eden çiftçiler ve üreticiler için değil, daha da önemlisi tüketiciler için kritik öneme sahip. "

California şu anda Kaliforniya Zeytinyağı Konseyi’nin (COOC) Uluslararası Zeytin Konseyi standartları (IOC). Yeni tasarıda, zeytinyağı tanımları ve zeytinyağının dereceleri gözden geçirilecek ve yeni USDA zeytinyağı standartlarını yansıtacak şekilde mevcut yasa değiştirilecektir.

Yasal prosedürler için bu önemlidir, çünkü Flynn'e göre USDA standartları, özellikle ABD IOC üyesi olmadığı için, yurtdışındaki standartlardan ziyade ülkemizdeki standartları daha iyi yansıtmaktadır. USDA standartları ayrıca ABD'nin ve tarımının çıkarlarını, Kaliforniya iklimi ve toprağının doğal olarak meydana gelen varyasyonlarını kabul ederek geliştirilmemiş olan IOC standartlarından daha iyi yansıtan bazı alanları tanımlamaktadır.

USDA standartları doğal kimyayı hesaba katar. Örneğin IOC standardı, kampesterol seviyesini 4.0 olarak belirlerken, Flynn'in açıkladığı gibi, USDA standardı biraz daha yüksek bir seviyenin yurtiçi seviyelerini yansıtmasına izin veriyor. Linoleik asit seviyeleri benzer şekilde yeni standartlarda yer almaktadır.

Kaliforniya yasasının genel bir güncellemesi olan SB 818, Flynn'in Kaliforniya için çok uygun olduğunu söylediği birkaç ayrım alanını içeren zeytinyağı için yeni USDA standartlarını yansıtacaktır. ​"Bu, ABD'nin zeytinyağı standartlarının bir şey ifade ettiğini kabul etmesinin bir başka adımı ”dedi. ​"Politika yapıcıların zeytinyağı kalitesini göz önünde bulundurmaya değer bir konu olarak gördüğünün bir göstergesi. ”