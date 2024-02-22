Uzmanlar Daha Sıcak ve Daha Kuru Bir Dünyada Zeytini Destekliyor

Önümüzdeki otuz yılda gezegende bir milyar insanın daha yaşamasının beklendiği düşünüldüğünde Primo Proietti, gelecek için en önemli zorluğun yeterli gıda yetiştirmek olacağına inanıyor.

Bu zamanlarda zeytin ağacı, kuraklığa dayanıklı olması gibi bazı özellikleri onu hâlâ en iyi tarım arazisi kullanımlarından biri haline getiriyor. - Primo Proietti, Perugia Üniversitesi

"Sera gazı emisyonlarını azaltmada başarısız olursak, gezegenin yüzeyindeki artan sıcaklıklar tarım üzerinde yıkıcı etkilere neden olacak, üretken alanları azaltacak ve mahsul verimini azaltacaktır” dedi. Olive Oil Times.

"Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne (FAO) göre önümüzdeki 30 yıl içinde dünya nüfusu dokuz milyarı aşacak." diye ekledi Proietti. ​"Buna yanıt verebilmek için gıda üretimini en az yüzde 50 artırmamız, ekili alanları ve hektar başına verimi artırmamız gerekiyor.”

Sonuç olarak zeytin yetiştiriciliği tarımın geleceğinde kritik bir rol oynayabilir. Zeytin ağaçları olabilir karbonu ayrıştırmak atmosferden korur, toprak sağlığını destekler, erozyonu önler ve biyolojik çeşitliliği geliştirmek Çok sayıda hayvan türüne doğal yaşam alanları sağlayarak.

Örtü bitkileri kullanmak, minimum toprak işleme ve organik tarımda kimyasal pestisit ve gübrelerden kaçınmak gibi sürdürülebilir tarım uygulamaları, zeytinliklerin çevresel faydalarını daha da artırabilir.

Avrupa Birliği projesi Olive4Climate'in koordinatörü olan Proietti ve ekibi, İtalyan, Yunan ve İsrail çiftliklerindeki karbon dengesini değerlendirmek için çalıştı.

Ortalama olarak bir litre ürettiğini buldular. sızma zeytinyağı üretimi sırasında yayılan 3.4 kilograma kıyasla altı kilogram karbondioksiti hapsetti.

"Proietti, çevresel olarak sürdürülebilir yetiştirme modellerini benimseyerek zeytinyağının negatif karbon ayak izine bile sahip olabileceğini söyledi. ​"Zeytin yetiştiriciliği iklim değişikliğini hafifletebilir çünkü zeytinlik sisteminde meydana gelen karbon tutumu tüm tedarik zincirinin emisyonlarından daha fazla.”

"Bu, önemli çevresel ilginin bir sonucudur ve dolayısıyla tüketici tercihleri ​​üzerinde önemli ölçüde olumlu bir etkiye sahip olabilir ve sonuç olarak petrol için önemli bir katma değer yaratabilir" diye ekledi.

AB destekli proje, emisyonları azaltarak ve bitkilerde ve toprakta tutulan karbonu artırarak karbon dengesinin iyileştirilmesine yardımcı olacak bir kılavuz hazırladı.

Proietti'ye göre gelecek vaat eden zeytin ağacıyla ilgili karbon kredi piyasası iklim değişikliğiyle mücadelede zeytin ağaçlarının önemini daha da artırabilir.

Yine de en son zeytin hasatları ve iklim değişikliğinin etkileri, küresel topluluğa zeytin üretiminin günümüzde karşı karşıya olduğu ciddi zorlukları göstermiştir.

"Kıbrıs Enstitüsü'nde araştırmacı ve doçent olan Adriana Bruggeman, zeytin ağacının son derece dayanıklı bir ağaç olduğunu söyledi. Olive Oil Times. ​"Üretim söz konusu olduğunda, sulama tesisleri, su kaynaklarına düzenli erişim ve sürdürülebilir uygulamalar muhtemelen zeytinlere kuraklık gibi olaylara karşı iyi bir koruma sağlayabilir."

Korunun doğru ve sürdürülebilir yönetiminin yanı sıra, sulama için su mevcudiyeti ve en iyi uygulamalar mevcut ve gelecekteki zeytin çiftlikleri için en önemli önceliklerdir.

"İklim değişikliği hem yaz aylarında yağışların azalmasına (şu anda yüzde 2.5 oranında) hem de artan buharlaşma-terleme nedeniyle bitkilerin su tüketiminin artmasına neden oluyor" dedi Proietti.

Bu da artan sıcaklıklar nedeniyle buharlaşma ve terleme yoluyla topraktan daha fazla su kaybına neden oluyor ve bu da sulama ihtiyacını artırıyor.

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"Proietti, Akdeniz'de önümüzdeki onyıllarda sulama gereksinimlerinde neredeyse yüzde 20'lik bir artışın olacağını tahmin ediyor" dedi.

"Su kaynakları daha az olacak” diye ekledi Bruggeman. ​"Bugün birçok mahsulü suluyoruz. Gelecekte, bazıları zeytin ağaçlarına daha fazla, kuraklığa daha az toleranslı ağaç mahsullerine daha az ayırmaya bile geçebilir."

Modern sulama teknolojileri ve prosedürleri verimliliği önemli ölçüde artırabilir. Kıbrıs'ta ve zeytin üreten diğer birçok ülkede, sulamayı dengelemek ve su kullanımının faydalarını en üst düzeye çıkarmak için gelişmiş hava durumu izleme sistemleri giderek daha fazla kullanılmaktadır.

"Zeytinliklerde ve üzüm bağlarında zaten denenmiş olan eksik sulama stratejisinin uygulanması, aşırı toprak nemini önlediği ve suyun üretken performansı en çok artırdığı bitkisel-üretken döngü için suyu koruduğu için su kullanım verimliliğini artırıyor, "dedi Proietti.

Zeytinliklerdeki toprak neminin, mezokarp büyümesi, kağıt hamuru üretimi ve meyve oluşumu dahil olmak üzere ağaç gelişimindeki önemli anlarda ağaçların su ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'ini karşılaması gerektiğini ekledi.

"Proietti, çukurun sertleşmesine ve bitkisel aktiviteye yönelik aşamalarda yüzde 30 ila 40 civarında olması gerektiğini söyledi. ​"Bu sayede üretime aşırı bir yansıma olmadan yüzde 30 ila 50 arasında su tasarrufu sağlanabilecek.”

Diğer önemli yaklaşımlar arasında buharlaşma kayıplarını azaltmak için gece sulama yapmak, toprağı korumak ve organik maddeyle zenginleştirmek yer alıyor.

Proietti, "[Bu önlemler] su tutma kapasitesini artırıyor ve eğimli arazilerde yüzey suyu akışını azaltıyor, böylece kışın örtü ekimi ve ardından baharın başında yeşil gübreleme uygulanarak toprak depolaması artırılıyor" dedi.

"Toprak yönetilirse kalıcı kapak kırpmaKesilen çimlerin malçlama etkisinden yararlanılarak aşırı sıcaklık değişimlerinden ve aşırı buharlaşmadan korunuyor” diye ekledi.

Zeytin yetiştiriciliği bağlamında malçlama, zeytin ağaçlarının etrafındaki toprağın organik veya inorganik olabilen bir malzeme tabakasıyla kaplanmasını içerir.

Hedefler arasında nemin korunması, güneş ışığını engelleyerek yabani ot büyümesinin azaltılması, toprak sıcaklığının düzenlenmesi, köklerin aşırı hava koşullarından korunması ve organik malzemeler kullanıldığında ve yavaş yavaş ayrıştığında toprak sağlığının iyileştirilmesi yer alıyor.

"Yabani otlar gibi yıllık bitki örtüsünün biçilmesi ve biçilen bitki örtüsünün tarlada kurumaya bırakılması, sağlıklı bir malç örtüsü oluşturur" dedi Bruggeman.

"Bu, buharlaşma kayıplarını azaltmak ve dolayısıyla sulama suyu talebini azaltmak için iyi bir uygulamadır" diye ekledi. ​"Aynı zamanda toprağın organik içeriğini ve toprak sağlığını da iyileştiriyor, bu da daha iyi toprak-su depolaması sağlıyor ve ağaçları daha dayanıklı hale getiriyor."

Bruggeman, su tasarrufunun yanı sıra gelişmiş sulama yönetiminin petrol kalitesini de artırabileceğini söyledi. Hasattan hemen önce zeytinlere çok fazla su verilmesi, zeytinlerde yağ veriminin düşmesine ve kalitenin düşmesine neden olabilir.

Sulamayı optimize etmenin ötesinde Bruggeman, aşırı sıcaklıkların ve sıcak hava dalgalarının, özellikle de zeytin ağacının çiçeklenmesiyle çakışanların, Kıbrıs'taki ve diğer yerlerdeki zeytin yetiştiricilerinin de yüzleşmesi gereken zorluklar olduğunu söyledi.

"Kıbrıs'ta ve muhtemelen tüm Akdeniz havzasında yaşadığımız şey, hava koşullarının giderek daha da öngörülemez hale gelmesidir; iklimin değiştiğini bu şekilde görebiliriz” dedi Bruggeman.

"Bu zamanlarda zeytin ağacı, kuraklığa toleranslı olma gibi bazı özellikleri onu hâlâ en iyi tarımsal arazi kullanımlarından biri haline getiriyor” diye bitirdi.