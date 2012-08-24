İngiltere'deki 'Top 50' Arasında İspanyol Zeytinyağı Büyük Lezzet Ödülleri

The Cortijo de Suerte Alta Coupage İspanya, Cordoba'da üretilen doğal sızma zeytinyağı, İngiltere'de düzenlenen Great Taste Awards'da İngiltere'deki En İyi 50 gıdalardan biri olarak adlandırılmak üzere güçlü bir uluslararası gıda grubunu geride bıraktı.



DOP Baena düzenleme konseyinin kontrolüne giren yağ, 8,800 jüri üyeliğinden oluşan bir panel tarafından dünyanın dört bir yanından gelen 350'ün üzerinde farklı özel yiyecek ve içecek arasından seçildi. En iyi 50 ürün, profesyonel gurmeler ve tadımcılar olan bu jüri üyeleri tarafından seçildi ve özel bir yıllık rehberde yer alacak.

2012 ödüllerinde yer alan hakimler, İngiltere Masterchef ödüllü Mat Follas, restoran eleştirmeni Charles Campion ve yemek yazarları Lucas Hollweg ve Xanthe Clay gibi iyi bilinen yüzleri, önde gelen yemek salonları ve şarküterilerden gelen 300 yiyecek alıcılarından daha fazlasını içeriyordu. Harrods ve Selfridges.

Birleşik Krallık'taki Guild of Fine Food tarafından düzenlenen ödüller, tadımcıların görüşlerine göre ürünlere verilen çeşitli yıldızlarla oldukça rekabetçidir. Ürünlere bir, iki veya üç altın yıldız ödülü veya en yüksek onur, ilk 50 listesinde yer verilebilir. Üç yıldızlı derecelendirmeyi kazanmak için bir ürünün tadımcıların en az 25'ini tatmin etmesi gerekir, ancak en üst düzey İlk 50 listesine ulaşmak için, 50 veya daha fazla tadımcının ürünü benzersiz tadı için onaylaması gerekir.



Cortijo de Suerte

Cortijo de Suerte yağı, İrlanda'dan füme pastırma rafından Grecian Kekik Balına kadar en iyi İngiliz ve ithal gıda ürünleri listesi arasında bu yıl en iyi 50 kesimi yapan tek zeytinyağıdır. Altın yıldız elde etmek için diğer zeytinyağları arasında İspanyol Esnaf Şarküteri Ultracomidas Prado de Rey fazladan bakire ve Beneolivas ' Señorio de Jaime Rosell sızma yağı.

Cortijo de Suerte Alta, Güney İspanya'da aile tarafından işletilen geleneksel bir mülkte Picudo, Hojiblanco ve Picual zeytinlerinin bir karışımından üretilen organik natürel sızma bir yağdır. 1924 yılında kurulan mülk, yılda yaklaşık 255 Kg yağ verimi ile 250,000 hektarlık zeytinlikten oluşmaktadır.

Nisan ayında, İspanyol Zeytin Ağaçları Birliği (AEMO) Francisco Bujalance'ı tanıdı, Cortijo de Suerte Alta Üretim Başkanı, as ​"En İyi Değirmen Ustası ” ​"modern ekolojik değirmenini kullanmadaki profesyonelliği ve bakımı. ”

Mülkün odak noktası, ağaçtan yağın şişelenmesine kadar olan tüm süreci gerçekleştirmektir; bu, üretilen ve şişelenmiş, organik ve DO Baena'nın unvanlarını içeren özel bir zeytinyağına yol açmıştır. Büyük Lezzet Ödüllerinde uluslararası tanınırlığın yanı sıra, Cortijo de Suerte İspanya'daki 2007 - 2008'deki en iyi zeytinyağı fabrikası için birincilik ödülü de dahil olmak üzere çok sayıda İspanyol yağ ödülü kazandı.