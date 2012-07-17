Birisi size Nazar Verdi mi? Öğrenmenin Tek Yolu Var

The zeytinyağının sağlık yararları iyi belgelenmiştir - kalbi korumaktan cilt kanserini önlemeye ve çok daha fazlasına kadar. Ama zeytinyağının hastalıktan korunmadaki rolünün farkında mıydınız? kem göz?

Nazarın bu büyüleyici kavramı çok eski zamanlara dayanmaktadır. Halen Orta Doğu, Batı Afrika, Orta Amerika, Asya ve Akdeniz'deki birçok kültürün ayrılmaz bir parçasıdır. Sonuç olarak, tüm büyük dinlere - İslam, Yahudilik, Hıristiyanlık, Hinduizm ve Hıristiyan Ortodoks - dokunmuştur.

Bazıları, Büyük İskender fikrini yaymaktan kısmen sorumlu olduğunu teorileştirir. ​'nazar '- imparatorluğuna paralel olarak doğuya yayılan kavram.

The kem göz uğursuzluk, yaralanma ve hatta ölüme neden olduğuna inanılır. Bazen kasıtsız olarak, sadece kurbanın kıskançlığı veya hoşlanmaması nedeniyle yapılır.

Birinin size nazar değdiğini gösterdiği söylenen bazı yaygın işaretler şunlardır:

Beklenmedik kötü şans veya talihsizlik

Ani fiziksel hastalık veya ağrı

Zihinsel veya duygusal sıkıntı

Olağandışı yorgunluk veya zayıflık

Mali sorunlar veya servet kaybı

İştah kaybı veya rahatsız uyku

Açıklanamayan kazalar veya aksilikler

İlişkilerde veya iletişimde zorluk

Bu semptomların başka nedenlerden de kaynaklanabileceğini ve mutlaka lanetlendiğiniz anlamına gelmeyebileceğini unutmamak önemlidir.

olarak da bilinen çeşitli muskalar nazarlarnazardan korunmak için tılsımlar kullanılır; bunlar her türlü şekil ve boyutta gelir - mavi gözler, kişiye takılan veya mülkünde tutulan diskler ve toplar. Ayrıca birçok Akdeniz teknesinin pruvasında da görülebilirler - dik dik bakan gözler kötü bakışları tekrar faile yöneltmek içindir.

Quincy Market, Boston, Massachusetts'te bir dükkanda satılan Nazarlar (kem göze karşı tılsımlar)

Nazar, kişinin gözünden yapıldığına inanılan bir lanettir. Lanetli kişiye uğursuzluk ya da talihsizlik getireceğine inanılır. Nazar testi yapmanın birçok yolu vardır, ancak en yaygın olanlarından biri yağ testidir.

Yağ testi yapmak için bir bardak su, zeytinyağı ve bir kaşığa ihtiyacınız olacak. Bardağı suyla doldurun ve suyun yüzeyine bir damla zeytinyağı damlatın. Yağ yüzerse, nazar yoktur. Ancak yağ batarsa ​​nazar değdiğine inanılır.

Nazar nedir? Nazar, dünyadaki birçok kültürde var olan bir inanç veya kavramdır. Genellikle kasıtsız olarak, birinin size kötü niyetli veya kıskanç bir bakış veya bakış atmasının neden olduğu bir lanet veya zararlı bir etki olduğuna inanılır. İnanç, bakışın alıcıya hastalık, kötü şans veya diğer olumsuz sonuçlar gibi zarar veya talihsizliğe neden olabileceğidir. Nazar, Akdeniz bölgesinden Afrika, Asya ve Latin Amerika'nın bazı bölgelerine kadar birçok kültürde çeşitli şekillerde bulunabilir. Bazı kültürlerde insanlar Nazardan korunmak için koruyucu tılsımlar veya tılsımlar takarlar ve bazıları kendilerini onun etkilerinden korumak için ayinler yapar veya tılsımlar kullanırlar. Nazar gözüne olan inanç yüzyıllardır devam etmektedir ve bugün bile bazı insanlar onu çok ciddiye almakta ve gücüne inanmaktadır.

Yağ testinin birkaç çeşidi vardır. Bir yöntemde, suyun yüzeyine iki damla zeytinyağı damlatırsınız. Damlalar ayrı kalırsa, nazar olmaz. Ancak damlalar birleşirse nazar değdiğine inanılır.

Başka bir varyasyon, bir su tabağına üç veya dokuz damla zeytinyağı damlatmayı içerir. Yağ damlaları büyür ve sonunda suda çözülürse, nazarın atıldığına inanılır. Damlalar küçük daireler halinde sudan ayrı kalırsa nazar olmaz.

Test bilimsel değil. Nazarlığı tespit etmek için kullanılan geleneksel bir halk ilacıdır. Yağ testinin doğru olduğu iddiasını destekleyen hiçbir bilimsel kanıt yoktur.

Yağ testi genellikle bir şifacı veya nazar hakkında özel bilgisi olduğuna inanılan bir kişi tarafından gizli bir ilahi veya dua eşliğinde özel olarak yapılır.

AI tarafından oluşturulan kavramsal illüstrasyon

Eski Romalılar ve fethettikleri uygarlıklar arasında kendilerini koruyucu tılsımlarının güvencesinden yoksun bulanlar, nazardan kaçınmak için kaba cinsel el hareketlerine başvururlardı.

Orijinal anlamı kaybolmuş olsa da, bu jestlerin çoğu bugün hala kullanılmaktadır.

Sizin veya tanıdığınız birinin nazarla lanetlendiğinden endişe ediyorsanız, bir şifacıya veya geleneksel bir uygulayıcıya danışmak isteyebilirsiniz.