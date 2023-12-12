Dünya Zeytin Günü'nde Kadının Sektördeki Rolü Ön Planda

Bu yılki baskısı Dünya Zeytin Günü zeytinyağı sektöründe bahçelerden sofralara kadar üretim zincirinde kadınların hayati rolünü vurguladı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 2019 yılında resmi olarak tanınan Dünya Zeytin Ağacı Günü veya Dünya Zeytin Günü, her yıl 26 Kasım'da gerçekleşir.th.

Ancak bu yılki kutlama 23 Kasım'da yapıldı.rd genel merkezinde Uluslararası Zeytin Konseyi (IOC) 118'in bir parçası olarak Madrid'deth Üyeler Konseyi oturumu.

IOC ve Uluslararası İleri Akdeniz Araştırmaları Merkezi (CIHEAM) tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte, aralarında Zeytinyağlı Kadınlar, Pandolea, Donne dell'Olio ve Arap ve Ürdün Zeytinyağı Kadınları Derneği'nin de bulunduğu dünya çapında birçok kadın derneğinin işbirliğine tanık olundu. Ağ ve Kadın ve Zeytin LatAm Ağı.

IOC, kadın gruplarının temsilcilerini, Madrid'deki diplomatik birlikleri, delegasyon başkanlarını ve IOC Üye Konseyi yetkililerini ağırladı.

"IOC'nin tanıtım departmanı başkanı Imene Trabelsi Trigui, "Kesinlikle pekiştirilmesi ve sürdürülmesi gereken bu mükemmel girişimin gerçekleştirilmesinde gösterilen tüm çabalardan dolayı kadın ağlarının başkanlarını ve üyelerini tebrik ediyorum" dedi. Olive Oil Times.

"Kadınlar her zaman yönetimin derinden içinde yer almışlardır. zeytinyağı değer zinciri. Bugün zeytinyağı sektörüyle doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı çiftçiler, tadımcılar, üreticiler, şefler, araştırmacılar, öğretmenler ve çeşitli alanlardaki uzmanlardır." diye ekledi. ​"Bilgi ve tecrübeleri sayesinde bu önemli alanın geliştirilmesinde önemli bir rol oynuyorlar ve mevcut ve gelecek nesilleri önemli ölçüde etkiliyorlar.”

"Bu kadınların çalışmaları dinamik bir zeytin sektörünün oluşturulmasına etkili bir şekilde katkıda bulunuyor," diye devam etti Trabelsi Trigu. ​"Kaliteli zeytinyağı üretimindeki en iyi uygulamalara ilişkin deneyimlerini bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşmaya, zeytinyağının faydalarını yaymaya kararlıdırlar. Akdeniz diyeti zeytinyağının temel bir parçası olduğu, zeytinyağının çeşitli kullanımları konusunda farkındalık yaratmanın yanı sıra tarihi ve kültürel mirasını koruyarak ve sürdürülebilir kalkınma uygulamalarına katkıda bulunarak.

CIHEAM'in Akdeniz bölgesinde 2022 cinsiyet eşitliği raporuna göre cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi sürdürülebilir kalkınmanın önkoşullarıdır.

Tarımda kadınlar küresel işgücünün yüzde 43'ünü temsil ediyor ve gıda güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynuyor. Pek çok önemli görevi yerine getirmelerine rağmen, kırsal topluluklarda aktif olan kadınların çeşitli rolleri ve sorumlulukları çoğu zaman yeterince tanınmamaktadır.

By Eşit hakları teşvik etmek Kaynakların ve sorumlulukların kadınlarla erkekler arasında paylaşılması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin yalnızca temel bir insan hakkı değil, aynı zamanda sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi destekleyen müreffeh bir ekonominin temel taşı olduğunu da vurguluyor.

IOC'nin amacı, Dünya Zeytin Günü etkinliğinin ve ilgili derneklerin oluşturduğu örneğin, tüm üye ülkelerdeki kadınlara, zeytin alanındaki paha biçilmez çalışmalarının önemini güçlendirmeye yardımcı olacak, kadın liderliğindeki ağlar kurma konusunda ilham vermesidir. petrol sektörü.

Dünya Zeytin Günü kutlaması için dünyanın dört bir yanından gelen geleneksel zeytinyağlı yemeklerin tadına bakılması ve kadınların sektördeki rollerinin çeşitliliğini vurgulayan videoların da aralarında bulunduğu çeşitli etkinlikler planlandı. IOC ve CIHEAM ayrıca uluslararası grafik sanat yarışmasının kazananlarını da duyurdu.

Zeytinyağı sektöründe kadınların rolünün daha fazla farkındalığı ve tanınması için bir manifestonun okunması ve imzalanmasıyla sonuçlanan etkinlik, Emmanuelle Dechelette tarafından yönetildi. Olio Nuovo Days'in kurucusuDernek temsilcilerinin konuşmalarını duyurdu.

Bunlar arasında Women in Olive Oil'in kurucusu Jill Myers; Arap Zeytinyağı Kadın Ağı'nın kurucusu Nehaya Almuhaisin; Pandolea'nın başkanı Loriana Abbruzzetti; Donne dell'Olio'nun yöneticisi Mariagrazia Bertaroli; ve Women and Olives LATAM'ın kurucusu Laura Blanco.

Hepsi, Dünya Zeytin Günü'nde ortaya konulan amaç ve hedefleri, vizyon ve becerilerinin gücüyle sürdürmeye kararlı olduklarını ifade etti.