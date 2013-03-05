İspanya'da Geliştirilmiş Geliştirilmiş Zeytinyağı Değerlendirmesi Yazılımı



Citoliva

İspanya Jaén Üniversitesi'ndeki bir araştırma grubu, değerlendirme ve sınıflandırma için tasarlanmış yeni bir yazılım programı geliştirdi sızma zeytinyağı.

Yenilikçi yazılımın zeytinyağının duyusal değerlendirme sürecinde bir atılım olması ve üniversite, zeytinyağı teknolojisi şirketi arasında ortak bir işbirliği olması umulmaktadır. Citoliva, CM Europe SL Laboratuvarları ve bilgisayar mühendisliği şirketi MENGISOFT.

Araştırma grubu üyesi Macarena Espinilla'ya göre, yeni yazılım, işlenmemiş zeytinyağının duyusal değerlendirmesini prosedürle ilgili hem zaman hem de maliyeti azaltarak büyük ölçüde geliştirecek.

Yazılım sürecini kolaylaştırarak çalışacaktır zeytinyağı değerlendirmesigerçek zamanlı olarak farklı örnekler ve oturumlar için farklı lezzetlerin evrimini bireysel olarak izlemeye izin vermek. Organoleptik özelliklerin sapmalarını düzeltmek için yapılan müdahaleler panel şefi tarafından gerçekleştirilebilir.

Yazılım ayrıca planlama potansiyeline sahiptir zeytinyağı tadımı oturumlar, petrol değerlendirmelerini yönetir ve nihai raporlar oluşturur, böylece sürecin daha da iyileştirilmesi sağlanır.

Program tarafından oluşturulan değerlendirme metodolojisi kullanılmasına izin Uluslararası Zeytin Konseyi Zeytinyağının duyusal olarak sınıflandırılması için, ancak şu anda değerlendirilmekte olan grup tarafından geliştirilen yeni değerlendirme yöntemleri ile de kullanılabilir.

Yöntem, ​"Bulanık mantık sistemi ”, bir insanın yapacağı gibi bir karar vermek için tasarlanmış, mevcut tüm bilgileri göz önünde bulunduran ve bu girdiye dayanarak en iyi kararı veren matematiksel bir mantık. Duyusal değerlendirme için bu yenilikçi model, mevcut Uluslararası Zeytin Konseyi modeline bir alternatif olarak sunuluyor ve sonuçların verimliliğini korurken, bilgi işleme, tatma ve değerlendiricilerin eğitimi alanlarında iyileştirmeyi kolaylaştırması umuluyor.

Pistten daha aşağıya, duyusal değerlendirme için yeni modelin, yeni yazılımla hayata geçirilmesi, zeytinyağı endüstrisi pazarlama süreçlerini iyileştirerek ve sektördeki şirketlerin rekabet gücünü artırarak.

Yeni program, duyusal değerlendirme modeline ek olarak, Endülüs Konseyi Ekonomi, Yenilik ve Bilim Bakanlığı tarafından finanse edilen bir projenin bir parçasıdır.