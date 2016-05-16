İtalya Zeytinyağı Dolandırıcılığı İçin Yaptırımları Güçlendiriyor

Bakanlar Kurulu, aşağıdaki ihlallere yönelik yaptırımlara ilişkin hükümler içeren bir kararı onayladı. 29/2012 sayılı AB Tüzüğü zeytinyağının pazarlama standartlarına ilişkin ve AET Yönetmeliği No. 2568/91 Zeytinyağları ve zeytinyağı yağının özellikleri ve ilgili yöntemler.



Hükümetin kararnameyi düzeltmesinden ve ​ ' petrol tasarruf kanunu. - Colomba Mongiello

Bu doğrulama ile hükümet, Tarım ve Adalet Komitelerinin yasama kararnamesi taslağı Aralık ayında, zeytinyağı sahteciliği cezalarını düşürecek ve İtalyan çiftçiler ve tüketiciler arasında kaygı uyandıracaktı.

Eylem, 9 Ocak 14 tarih ve 2013 sayılı Kanunla (sözde ​'Petrol tasarrufu yasası) ve bir hükümet açıklamasına göre, ambalaj üzerinde görünür şekilde görünmesi gereken menşe göstergesini ve diğer bilgileri göstermeme durumunda idari cezaları içerir.

Stok kayıtlarının düzensiz tutulması için idari cezalar da verildi. Hükümet, ​"idari yaptırım müdahale alanı hala her türlü gıda sahtekarlığının baskısına ayrılmış olan ceza kanunu kapsamına girmeyen sektörle sınırlı. ”

Kararnamenin öngördüğü yaptırımların uygulanması, Tarım, Gıda ve Orman Politikaları Bakanlığı gıda ürünlerinin (ICQRF) ve dolandırıcılık baskısının ve Tarım ve Gıda ve Orman Politikaları Bakanlığının ve mevcut mevzuat uyarınca yetkililere verilen yeterliliklerin korunması için Merkez Müfettişliğine verilir. ihlallerin ortaya çıkmasından sorumludur değişmeden kalır.

Kararname, zeytinyağı sektöründe dolandırıcılıkla mücadele için vazgeçilmez olan bir izlenebilirlik sistemini uygulayan yasal bir çerçeveyi yerine getiriyor.

"Hükümetin kararnameyi düzeltmesinden ve ​'petrol tasarruf yasası, ”dedi.

Tüketici dernekleri bu tedbiri takdir etti: ​"Sonunda, etiket üzerindeki bilgilerin doğruluğunu hedefleyen ve daha büyük garantiler veren bir yaptırım sistemi elde ettik. Codici tüketici grubundan Matteo Pennacchia, İtalyan yeşil altınının korunması, tedarik zincirini ve tüketiciyi korumak için kritik önem taşıyor ”dedi.