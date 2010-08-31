Sarah Schwager tarafından

Olive Oil Times Katılımcı | Buenos Aires'ten Raporlama

Avustralya Hükümeti'nin Kırsal Endüstrileri ve Araştırma Geliştirme Kurumu, 2010 - 2015 için en son Avustralya Zeytin Endüstrisi Araştırma, Geliştirme ve Genişletme (RD&E) Planını yayınladı.

Plan, kısa bir süre içinde hızla büyüyen, ancak şiddetli kuraklık, iklim değişikliği, tüketici sadakati, ihracat rekabeti, pazarlama zorlukları ve uluslararası finansal durum olmadığı takdirde düzleşecek bir endüstriyi korumaya ve ilerletmeye yardımcı olacak hedefler ortaya koymaktadır. ele alındı.

Zeytin, Avrupa yerleşiminden bu yana Avustralya kültürünün bir parçası olsa da, rapora göre Avustralya zeytin endüstrisinin yeniden doğuşu 1995 civarında başladı. ​""küçük ev endüstrisi" başlangıç ​​aşamasına, zeytin yetiştiren ülkeler arasında Avustralya'yı kuran teknik olarak sofistike bir endüstriye giriyor.

Geçen yılın zeytinyağı üretiminin, 15,000 milyon AU $ 'dan fazla (2,500 milyon ABD $) birleşik perakende değeri için 2004 ton (3,200'te 185 tondan) ve yaklaşık 164 ton sofralık zeytin olduğu tahmin edildi. Beklentiler, bir ​"olgun "sanayi bu on yılın sonuna kadar.

Raporun ortak yazarı Ian Rowe, büyük üreticilerin - ülkenin merkezindeki üretiminin% 20'inden fazlasını temsil eden 70'ten daha azını temsil ettiği için, üreticilerin yıllık üretiminin% -'inden daha fazlasını temsil ettiğini belirtti. yöntemlerde, daha küçük üreticiler, süpermarketlerdeki fiyat konusunda rekabet etmekte zorlanıyorlar.

"Neyin sızma zeytinyağı olarak etiketlenebileceğine dair tüketicinin kafa karışıklığı da yardımcı olmuyor, özellikle tüketici daha ucuz bir ithal ürünü yerel olarak üretilen bir ürünle, her ikisi de sızma zeytinyağı etiketli. "

Avustralya Zeytin Birliği (AOA) şu anda Endüstri Uygulama Kodu girişimiyle bu konuyu ele almaktadır.

AOA'nın kurucu üyesi ve 1998-2000 yılları arasında Başkan olan Bay Rowe, sektördeki hızlı büyümenin önümüzdeki yıllarda aynı seviyeye geleceğini söylüyor.

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"Yeni dikimler azaldı ve mevcut endikasyonlarda, üretim bu on yılın sonuna doğru yayılacak ”dedi. ​"Sulama suyu kıtlığı, Avustralya döviz kuru, iklim değişkenliği ve Yönetilen Yatırım Planlarının çöküşünü içeren mali konular, yeni dikimlerde düşüşe katkıda bulunan faktörlerdir. ”

Plan dört hedefi kapsamaktadır - Pazar Araştırması ve Ürün Geliştirme; Ekonomik ve Çevresel Açıdan Sürdürülebilir Zeytin Endüstrisi; İklim Değişikliği ve Değişkenlikle Mücadele; ve İletişim, Koordinasyon ve Eğitim - her biri bir araştırma projesinin temelini oluşturacak çeşitli stratejilere sahiptir.

İlk hedefte yer alan öncelikler, zeytinyağı tüketicilerinin satın alma niyetlerini, zeytinyağı ve sofralık zeytinin uygun kullanımlarına ilişkin tüketici algılarını ve hafif cam, plastikler gibi geleneksel olmayan perakende ambalajlara yönelik tutumları, ​"maliyet ve endüstrinin çevresel ayak izi açısından endüstri üzerinde ağır bir yük olan sızma zeytinyağını ambalajlamak için geleneksel olarak kullanılan ağır koyu cam şişelerin aksine küçük teneke kutular.

Paul Miller

AOA Başkanı Paul Miller diyor. Stratejilere kesinlikle ihtiyaç duyulduğunu ve zeytinyağı fiyatlarının dünyadaki tarihi en düşük seviyelerde olduğunu söylüyor. ​"Bunun, büyük üretici ülkelerdeki - İspanya, Yunanistan, Portekiz ve bir dereceye kadar İtalya - finansal akış nedeniyle nakit akışı yaratmak için satış davranışını teşvik ettiği söyleniyor ”dedi. ​"Bu, perakendeciler dışında değer zincirindeki herkes için hayatı zorlaştırıyor. ”

Sanayi Avustralya'nın kuraklık sorunları ve iklim değişikliği ile de başa çıkmak zorundadır.

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İklim değişikliğinin ve değişkenliğin etkilerini azaltmak için, raporda, ani hava aşırı uçlarından etkilenen bahçeler için yakın gelecekte hayatta kalma stratejilerine ihtiyaç duyulduğunu ve daha da ileriye bakıldığında, hava koşullarındaki uzun vadeli değişikliklerden etkilenenler için daha ileri düzeyde bakıldığı belirtiliyor. Kılavuzlar ayrıca, yağ verimini ve kalitesini korurken, su kullanımını en aza indirmek için de gereklidir.

Bay Rowe, büyük koruların birçoğunun kaliteli ve uzun vadeli sulama suyuna erişime sahip olmasına rağmen - mevcut hükümetin sulama politikaları sayesinde - birkaçı sorun yaşayabilir. Ancak coğrafi olarak kıtaya daha yayılmış olan bazı küçük bahçelerin, sıcaklık ve yağış modellerinde meydana gelen değişikliklerin etkilerini şimdiden hissettiklerini söylüyor.

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Öte yandan Bay Miller, zeytinlerin diğer birçok mahsulden daha sert olduğunu ve Hükümet bunların diğer geleneksel mahsullere kıyasla daha sıcak kurutma koşullarına uygun olduğunu söylüyor. ​"Su temini ve iklim değişkenliği konusundaki zorluklara rağmen Avustralya yalnız değil - İspanya son yıllarda zorluklarla karşı karşıya kaldı ”dedi. ​"Bazı yeni oyuncuların Avrupa'dan sektöre girmesi mümkün. ”

Avustralya ayrıca diğer yeni ve hızlı bir şekilde rekabet edebilmek için yollar geliştirmelidir. genişleyen zeytinyağı endüstrileriArjantin, Şili ve ABD gibi yerlerden, gelişmekte olan zeytinyağı tüketen pazarların işini güvence altına alacaksa, Çin ve Hindistan.

Bay Miller, dünya pazarının Avustralya tarımına güvendiğini söylüyor. Ülke, düşük serbest yağ asitliğine (FFA) sahip yüksek kaliteli sızma zeytinyağı ile tanınır. 0.19 - 2003 rakamlarına göre Avustralya zeytinyağlarının yüzde altmış ikisinin FFA'sı% 2009'un altındayken,% 94'ünün FFA'sı% 0.4'ün altında. Bu,% 0.8'lik sızma zeytinyağı için uluslararası olarak tanınan seviyenin çok altında ve küçük hacimli Toskana üreticileri için bildirilen% 0.16 ile karşılaştırılabilir.

Miller, AOA'nın Avustralya'da yeni plantasyonlar kurmak isteyen Avrupa ülkelerinden gelen soruşturmaların da farkında olduğunu söyledi. ​"Zeytin endüstrisi için sübvansiyonda önemli bir azalma beklediklerinde 2013'ten sonra Avrupa Birliği için daha zorlu koşullar beklediklerini söylüyorlar ”dedi.

Asya şirketlerinden de bazı ön faaliyetler olduğunu söylüyor. ​"Şu anda Çin'de daha fazla aktivite var HindistanMiller ve Avustralya’nın bu Asya pazarı ile güçlü bağlantıları var ”dedi.

Dördüncü hedef, üretici eğitimi sağlamayı, endüstri birlikteliğini ve koordinasyonunu iyileştirmeyi, endüstri kurumları arasındaki yapıları ve koordinasyonu güçlendirmeyi, yasal bir vergi finansman süreci ve ulusal olarak onaylanmış bir mesleki eğitim programı geliştirmeyi ve bir Zeytin Endüstrisi Çevre Yönetim Stratejisinin uygulanmasını kapsamaktadır.