Al Piglio, Frosinone'nin Sade Bölgesinin Potansiyelini Kullanmaya Çalışıyor

Geçtiğimiz üç yıl içinde Elisabetta Petrini ve ailesi, orta İtalya'daki altı hektarlık, kısmen ihmal edilmiş antik zeytinliklerini ödüllü bir zeytinliğe dönüştürdü. sızma zeytinyağı operasyon.

Al Piglio 2023/24 hasadını yüksek bir performansla tamamladı ve 2024'te orta yoğunlukta organik Moraiolo monovarietal olan Mezzogiorno markasıyla Gümüş Ödül kazandı. NYIOOC World Olive Oil Competition.

Burada çok fazla potansiyel var. Yetiştiricilerin ve tüm üretim zincirinin, çok şeyin başarılabileceğinin farkına varması gerekiyor. Burası eşsiz bir mirasa sahip eşsiz bir bölge. - Elisabetta Petrini, sahibi, Al Puglio

"Ödül aldığımızı öğrendiğimizde çok mutlu olduk. NYIOOC Dünya Zeytin Yarışması” dedi. ​"Benim için bu bir hayalin gerçekleşmesi."

Dünyanın en prestijli kalite yarışması, Al Puglio'yu enginar, incir yaprağı, zeytin yaprağı, karabiber ve kahvenin tadıyla alkışladı.

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"olarak okuduktan sonra zeytinyağı sommelier, üretim sürecini yönetmenin en iyi yollarını araştıran ve sürekli olarak daha bilgili ve yetenekli kişilerden tavsiye alan, bu takdiri almak sadece büyük bir memnuniyet değil, her şeyden önce sürekli iyileştirme arayışı için bir motivasyondur," diye ekledi Petrini.

Al Piglio, Moraiolo ile birlikte Roma'nın yaklaşık 55 kilometre doğusundaki Frosinone eyaletinde Rosciola ve Leccino zeytinleri yetiştiriyor.

"Rosciola, kayalık tepelerimizde yetişen güzel bir yerel çeşittir" dedi Petrini. ​"Pek çok kendine has özelliği var ve yetiştirdiğimiz diğer zeytin çeşitlerinden daha erken olgunlaştığı için erken hasada tabi tutuluyor.”

Bir avuç istisna dışında, kuzey Frosinone'deki Piglia çevresindeki bölgenin sızma zeytinyağı ürettiği bilinmiyor.

"Bu karşılaştığımız ilk zorluktu" dedi Petrini. ​"Kökleri eski uygulamalara dayanan yerel zeytinyağı kültürü, bugün anladığımız şekliyle genellikle kaliteye öncelik vermez.

Ülkenin birçok bölgesinde olduğu gibi bölgedeki küçük zeytinliklerin önemli bir kısmı aile mülkiyetindedir. Üretken olduğunda bu korular öncelikle ailenin kendi tüketimi için kullanılır. Budama, gübreleme ve hasat genellikle nesiller boyunca aktarılan yöntemleri takip eder.

"Yerel halka ilk önce Rosciola'yı hasat etmek istediğimizi, yani Ekim ayı başlarında hasat etmek istediğimizi söylediğimde bazıları inanamadı" dedi Petrini. ​"Çoğu Aralık ayında hasada alışkındır.”

Zeytinleri öğütmek için doğru ortağı bulmak da zorlu oldu. ​"Buradaki fabrikaların çoğu ancak Ekim ayının sonunda açılacak” dedi Petrini. ​"Başka bir yere bakmamız ve Colline Pontine bölgesindeki doğru değirmenleri bulmamız gerekti.”

Zeytinlerin bahçeden değirmene taşınması Petrini'nin 30 ila 45 dakikasını alıyor. Ancak Dünya Yarışması'ndaki son başarısının, fabrikaları sezon başında açılmaya teşvik edeceğini umuyor.

"Rosciola'ya ve diğer yerel çeşitlere bakın" dedi Petrini. ​"Burada çok fazla potansiyel var. Yetiştiricilerin ve tüm üretim zincirinin, çok şeyin başarılabileceğinin farkına varması gerekiyor. Burası eşsiz bir mirasa sahip eşsiz bir bölge.”

Petrini, Dünya Yarışması galibiyetinin Frosinone'deki daha fazla üreticiyi erken hasadı benimsemeye teşvik etmesini umuyor. (Fotoğraf: Al Piglio)

Bu farkındalık, Petrini ve ailesinin zeytinlikler ve üzüm bağları çevresinde kurdukları turistik mekana da yansıyor.

"Misafirlerimiz geceyi süitlerimizde geçirdiklerinde ya da akşam yemeği için restoranımıza geldiklerinde onlara İtalya'nın her yerinden gelen sızma zeytinyağı listesini sunuyoruz” dedi. ​"Ayrıca sızma zeytinyağının kalitesini ve özelliklerini de onlarla tartışıyoruz.”

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"Temsil ettikleri bölgeler arasındaki farkları ayırt etmelerine yardımcı olmak için birlikte üç mükemmel zeytinyağının tadına bakıyoruz" diye ekledi Petrini.

Al Piglio müşterileri masada diledikleri gibi kullanmak üzere çiftliğin sızma zeytinyağından bir şişe buluyor. ​"Bunu, yüksek profilli restoranların müşterilerine her zaman kullanıma hazır bir şişe yüksek kaliteli sızma zeytinyağı sunduğu İspanya'da öğrendim, "dedi Petrini.

Al Piglio için bu yılın NYIOOC Ödül başarılı bir sezonu kapatıyor. ​"Bu kampanyanın bizim için muhtemelen bölgedeki çoğu kampanyadan biraz daha iyi olduğunu söylemeliyim" dedi Petrini. ​"Bizim durumumuzda geçen sezon öncekinden daha iyiydi.”

Petrini'ye göre, iklim değişikliği uzun vadede yüksek kaliteli zeytinyağı üreticileri için en önemli zorluklardan birini oluşturmaktadır.

"Bazı dinamikleri tersine çeviremeyiz ancak tarım uygulamalarımızı iyileştirmeye devam etmek için en iyi çözümleri bularak uyum sağlamaya ve etkiyi azaltmaya çalışabiliriz" dedi.

Al Piglio'nun sürdürülebilirlik göz önünde bulundurularak kurulmasının nedeni de budur. ​"Enerji sektöründeki geçmişim sayesinde tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan bir fotovoltaik enerji üretim altyapısını benimsemek doğal olarak geldi” diyen Petrini, plastik kullanmamak gibi diğer sürdürülebilir seçeneklere de dikkat çekti.

"İklim değişikliğinin ötesinde, bu bölge ve muhtemelen tüm İtalya için en büyük zorluk pazarda gerçek bir kimlik oluşturmaktır" dedi Petrini. ​"Bu ülkenin biyolojik çeşitliliği benzersizdir, özellikle konu zeytin olduğunda."

"İtalya'da sunabileceğimiz ürünlerin çeşitliliği, kalitesi ve benzersizliği başka hiçbir ülkeyle karşılaştırılamaz" dedi. ​"Bunun daha fazla farkında olmalı ve daha önce sadece şarap için ayrılan seviyelerde değer vermeliyiz.”