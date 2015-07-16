ABD'deki prömiyeri zeytinyağı öğütme kursu 1-4 Ekim tarihlerinde Mondavi Şarap ve Gıda Bilimi Enstitüsü'nün UC Davis Merkezi'nde düzenlenmektedir. Merkezin genel müdürü Dan Flynn'in yönetiminde, şimdi yedinci yılında UC Master Değirmencilik Sertifika Kursu, dünya standartlarında müfredatını yükseltmeye devam ediyor. ​"Kurs, kalite ve karlılığın nasıl en üst düzeye çıkarılacağına dair mevcut veya gelecekteki zeytinyağı işleyicileri için ayrıntılı bir rehber sunuyor ”dedi. ​"Kuzey Amerika'da türünün tek yolu bu. ”

Silverado Üzüm Bağı Duyu Tiyatrosu'ndaki ana üssü olan bu yılki programda, zeytinyağından hasattan işlemeye kadar dünyanın önde gelen uzmanlarından Leandro Ravetti liderlik edecek.

Çevrimiçi kayıt: UC Master Freze Sertifikası Kursu

Arjantin'den gelen bir ziraat mühendisi olan Ravetti, zeytin üretimi araştırmalarında Ulusal Tarım Teknolojisi Enstitüsü ile yıllarca çalıştı ve ülkenin en büyük zeytin yetiştiricileri ve zeytinyağı üreticilerinin birçoğuna danışmanlık yaptı. 2001 yılında, Avustralya'ya kıtalar arası sıçrama yaptı ve şu anda ​"Modern Olives ”teknik ekibinde, ülkenin önemli yetiştiricilerine ve işlemcilerine danışmanlık yaparak ve rehberlik ederek 3.5 milyon ağacın dikilmesini kolaylaştırmaya yardımcı oldu.

Ravetti, 2005 yılından bu yana Avustralya'nın önde gelen, tam entegre zeytin şirketi Boundary Bend Ltd.'nin yönetici direktörü olarak görev yaptı ve şirketin hızlı büyümesine, yüksek verimliliğine ve toplamaya devam eden bir yağ koleksiyonuna öncülük etmeye yardımcı oldu. en iyi ödüller uluslararası yarışmalarda ve tatmalarda. Ravetti'nin öncülüğünde, yenilik, veri ve analiz konularına odaklanarak, şirket kaliteden ödün vermeden üretim verimliliğini en üst düzeye çıkarmaya devam ediyor.

Leandro Ravetti (Fotoğraf) NYIOOC)

"Leandro sahada bir rock yıldızı, ”dedi hevesli bir Flynn. ​"O sadece zeytinyağı konusunda dünyanın en iyi öğretmenlerinden biri. ”

Flynn, 2015 kurs formatının belirlenmiş standarda benzeyeceğini belirtti. Zeytin2ŞişeMobil öğütme hizmeti, zeytinyağını doğrudan sahada işlemek için hazır olacak. Saha dışı bir bileşen, yaklaşık 50 katılımcıya ilk önce en iyi uygulamaları görme şansı veren beş yerel zeytinyağı işleme tesisine yapılan ziyaretleri (yeni Kaliforniya merkezli Boundary Bend operasyonu dahil) içerecektir. -el.

Flynn, sınıfın sunumlarda neler öğrendiklerine dair sınava girmesiyle, saha gezisinin kursun değerli bir bileşeni haline geldiğini belirtti. En küçük değirmencilerden çok daha büyük tesislere kadar işleme tesislerini ziyaret edebilmek, programın misyonunun ayrılmaz bir parçasıdır.

At Yolo BasınTek çeşit yağlar üreten sertifikalı bir organik işletme olan değirmenci Mike Madison, zeytinleri ve çukurları nazikçe ezmek için düşük hızlı bir valsli değirmen kullanıyor, bu da ısı ve emülsiyonlaşmayı en aza indiriyor. Ve OlicaRus yerli Olga Orlova tarafından kurulan sistem, 200 libre kadar küçük özel işlenmiş partilere izin verecek şekilde tasarlandı.

Séka Hills'de Jim Etters

Dünyanın tek Amerikan yerlisi zeytinyağı üreticisi Seka Tepeleriödüllü sızma Arbequina, Alfa Laval ekipmanı kullanılarak işlenir. Silindirik tanklar zeytinlerin malaksasyonu için oksijensiz bir ortam sağlar. Buna karşılık, Bondolio'nun Pieralisi değirmeni, ABD'deki tek çok fazlı dekantör içerir ve bu da sıfır atık işleme sistemi ve bir yan ürün ile ​"paté ”diye konuştu. Ekmek ve makarna gibi yiyeceklere kaliteli zeytinyağında bulunan sağlıklı antioksidanların bir kısmını ekleme potansiyeline sahip.

Yerel ve taze mevsimsel Yeni Amerikan mutfağı Saksağan Catering Hizmetleri Master Millers sınıfındaki öğrenciler için menüde olacak ve deneyime Kuzey Kaliforniya'da yetiştirilen ve yetiştirilen malzemelerden oluşan bir ödül getirecek. 1 Ağustos'tan önce kaydolan katılımcılar, yüzde 20'lik erken kayıt indiriminden yararlanacak, deneyimli ve değirmenciler olacak zengin bilgi birikimi için önemli bir ikramiye alacaklar.

Bondolio şirketinde Karen Bond

"Geçmiş katılımcılar petrol işleme operasyonlarının kalitesinde ve karlılığında hemen iyileşme sağladılar ”dedi. ​"Bu kurs, daha fazla verimlilik, daha iyi kalite ve daha yüksek kâr getirecek küçük bir yatırımdır. "

Program hakkında daha fazla bilgi edinin ve UC Master Freze Sertifika Kursuna kayıt olun. UC Davis Zeytin Merkezi web sitesi.