Jaén Co-op, Eyaletin Zeytin Sektörü İçin 1 Milyar Euro Zarar Uyarısında Bulundu

Geçen yılın tarihsel olarak zayıf hasadının ardından Jaén'deki üreticiler yeni bir hasadın başlamak üzere olduğu konusunda uyarıyor. Jaén Tarım-Gıda Kooperatifi, sonucun şaşırtıcı bir mali kayıp olacağı konusunda uyarıyor.