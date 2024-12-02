Aralık 2, 2024
Sofralık zeytin üreticileri, artan dış rekabet ve daha yüksek gümrük vergileri ihtimaliyle birlikte işçi sıkıntısıyla boğuşuyor.
Ekim 18, 2024
İspanya'daki Yetkililer, Fiyatların Yüksek Kalmasıyla Hasat Öncesinde İyimser
Yağışlı kış ve ılıman baharın bereketli bir rekolteye yol açmasının ardından İspanya'nın 1.4/1.5 mahsul yılında 2024 ila 25 milyon ton arasında zeytinyağı üretmesi bekleniyor.
Temmuz 29, 2024
Araştırmacılar, Zeytin Çiftçilerinin Hasat Zamanlamasını Tahmin Etmesine Yardımcı Olacak Yapay Zeka Aracını Tanıttı
Model çiftliklerden alınan çeşitli veri noktalarını analiz etmek için makine öğrenimini kullanan araştırmacılar, zeytin hasadının zamanlamasını yüzde 90 doğrulukla tahmin edebildiler.
Mayıs ayı. 28, 2024
Araştırmacılar Zeytinlik Atıklarını Biyoplastiğe Dönüştürüyor
Zeytin ağacı yaprak ve dallarının biyopolimerlere dönüştürülmesi zeytin yetiştiricilerine çevresel, ekonomik ve sosyal faydalar sağlayacaktır.
Mayıs ayı. 10, 2024
Endülüs Yetkilileri UNESCO Tanınması İçin Zeytin Denizi Adaylığını Geri Çekti
Hareket, 8,500 zeytin yetiştiricisinin adaylığı protesto eden bir dilekçeyi imzalamasının ardından geldi. Ancak bazıları kararın bozulacağından umutlu.
Mayıs ayı. 7, 2024
Endülüs'te Organik Tarımın Denemeleri ve Zaferleri
Luque Ecológico'nun arkasındaki beşinci nesil aile, organik tarımın lezzetli sızma zeytinyağı ürettiğine, çevreyi koruduğuna ve kuraklığın etkilerini hafiflettiğine inanıyor.
Şubat 28, 2024 Haber özetleri
Córdoba Festivali Hasat Zorluklarına Karşı Yerel Zeytinyağını Tanıtıyor
Şubat 7, 2024 Üretici Profilleri
Acesur CEO'su Endülüs'ün Sektörün Geleceğindeki Anahtar Rolünü Vurguladı
Şubat 7, 2024 Üretici Profilleri
Oleocampo'nun 3,500 Üyesi Hasat Zorluklarını Bozulmamış Kaliteyle Aşıyor
Aralık 4, 2023
İber Karıncası Zeytinliklerdeki Zararlıları Kontrol Etmeye Nasıl Yardımcı Olabilir?
Araştırmacılar, İber karıncalarının, ekosistemin geri kalanını bozmadan zeytinliklerdeki zeytin güvesi larvalarını doğal olarak avladıklarını buldu.
Ekim 12, 2023
Araştırmacılar Yaygın Mantarlara Dirençli Üç Zeytin Çeşitini Belirledi
Frantoio, Koroneiki ve Arbosana zeytinlerinden oluşan üç melez ırk, kontrollü bir ortamda Verticillium dahlia'ya direndi.
Ekim 12, 2023
Endülüs'te Bir Kötü Hasat Daha Bekleniyor
Dünyanın en büyük zeytinyağı üreten bölgesindeki düşük üretim, fiyatları daha da yükseltmeye devam edecek.
Eylül 28, 2023
İspanya'da Zeytinyağı Üretiminin 1 Milyon Tonun Altına Düşmesi Bekleniyor
Dünyanın en büyük zeytinyağı üreticisinde üst üste ikinci kez kötü hasat beklentisi, fiyatların artmaya devam edeceği anlamına geliyor.
Eylül 28, 2023
Rejeneratif Tarım Uygulamaları Dik Eğimli Zeytin Çiftliklerinin Karlılığını Artırıyor
Terk edilmiş dik yamaçlı zeytinliklerde toprak sağlığının iyileştiğini bulduktan sonra araştırmacılar, organik ve yenileyici tarımın benzer sonuçlar verebileceğini belirledi.
Eylül 25, 2023
Jaén Co-op, Eyaletin Zeytin Sektörü İçin 1 Milyar Euro Zarar Uyarısında Bulundu
Geçen yılın tarihsel olarak zayıf hasadının ardından Jaén'deki üreticiler yeni bir hasadın başlamak üzere olduğu konusunda uyarıyor. Jaén Tarım-Gıda Kooperatifi, sonucun şaşırtıcı bir mali kayıp olacağı konusunda uyarıyor.
Eylül 7, 2023
İspanyol Yetkililer Sakin Çağrısında Bulunurken Artan Zeytinyağı Fiyatları Üzerine Alarm Verdi
Perakendede zeytinyağı fiyatları litre başına 10 €'yu aştı ve artmaya devam etmesi bekleniyor. Endülüs'te yağan yağmur, yaklaşan hasat için bir umut ışığı olacaktı.
Şubat 10, 2023
Endülüs'ten Madrid'e, İspanya Zeytin Hırsızlığı Dalgasında Şok Oldu
Zeytin ve zeytinyağının yükselen fiyatı, İspanya genelinde bir meyve hırsızlığı salgınına ve bahçelerin zarar görmesine yol açtı.
Şubat 9, 2023
Endülüs, Zeytin Sulama Rezervuarı Kapasitesini Artırıyor
Yerel makamlar, iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele etmek için Endülüs'teki kritik sulama altyapısının modernizasyonunu hızlandırıyor.
Şubat 2, 2023
Endülüs Hükümeti Zeytin Yetiştiricileri İçin CAP Değişiklikleri İstedi
Yetkililer, zeytin ve organik çiftçilerin üzerindeki ekonomik yükleri kaldırmak için Avrupa Birliği'nin Ortak Tarım Politikasında değişiklik yapılmasını istiyor.
Ocak 30, 2023
Endülüs Tarım Arazisi Uzaydan İzlenecek
Bir nano uydu, yerel çiftçilere tarımın bölgesel çevre üzerindeki etkisi hakkında veri sağlayacaktır.
Ocak 30, 2023
UNESCO Endülüs Zeytin Ağaçlarına Miras Statüsü Verebilir
İspanya'da, yerel ve ulusal kurumlar ve tüm yerel zeytinyağı sektörü, Endülüs zeytinliklerinin prestijli UNESCO adaylığını tekrar rayına oturtmak için bir araya geldi.
Ocak 24, 2023
Endülüs'te Organik Gıda Üretimini Teşvik Eden Yeni Kanun
Birçok Endülüs zeytinyağı üreticisi, bölgede organik tarımı genişletmek için büyük bir itici güç olarak tanımlanan şeye katılıyor.
Aralık 5, 2022
Córdoba'daki Çiftçiler Uzun Süren Kuraklığın Kalıcı Etkilerinden Korkuyor
Yağış eksikliği ve kıt su kaynakları, ağaçların bu kış 2023'te meyve ve yağ üretmek için yeterli su alamayabileceği anlamına geliyor.
Aralık 1, 2022
Sevilla'dan Zeytin Çukurları Yakıt Uçuşları
Zeytin çekirdeklerinden ve diğer organik atıklardan elde edilen biyoyakıt, 200'den fazla uçuşun karbondioksit emisyonlarını 200 ton azalttı.