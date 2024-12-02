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Endülüs

üretim

Aralık 2, 2024

İşgücü Sıkıntısı İspanyol Zeytin Hasadını Felç Ediyor

Sofralık zeytin üreticileri, artan dış rekabet ve daha yüksek gümrük vergileri ihtimaliyle birlikte işçi sıkıntısıyla boğuşuyor.

üretim

Ekim 18, 2024

İspanya'daki Yetkililer, Fiyatların Yüksek Kalmasıyla Hasat Öncesinde İyimser

Yağışlı kış ve ılıman baharın bereketli bir rekolteye yol açmasının ardından İspanya'nın 1.4/1.5 mahsul yılında 2024 ila 25 milyon ton arasında zeytinyağı üretmesi bekleniyor.

Haber özetleri

Temmuz 29, 2024

Araştırmacılar, Zeytin Çiftçilerinin Hasat Zamanlamasını Tahmin Etmesine Yardımcı Olacak Yapay Zeka Aracını Tanıttı

Model çiftliklerden alınan çeşitli veri noktalarını analiz etmek için makine öğrenimini kullanan araştırmacılar, zeytin hasadının zamanlamasını yüzde 90 doğrulukla tahmin edebildiler.

Haber özetleri

Mayıs ayı. 28, 2024

Araştırmacılar Zeytinlik Atıklarını Biyoplastiğe Dönüştürüyor

Zeytin ağacı yaprak ve dallarının biyopolimerlere dönüştürülmesi zeytin yetiştiricilerine çevresel, ekonomik ve sosyal faydalar sağlayacaktır.

İşletme

Mayıs ayı. 10, 2024

Endülüs Yetkilileri UNESCO Tanınması İçin Zeytin Denizi Adaylığını Geri Çekti

Hareket, 8,500 zeytin yetiştiricisinin adaylığı protesto eden bir dilekçeyi imzalamasının ardından geldi. Ancak bazıları kararın bozulacağından umutlu.

Üretici Profilleri

Mayıs ayı. 7, 2024

Endülüs'te Organik Tarımın Denemeleri ve Zaferleri

Luque Ecológico'nun arkasındaki beşinci nesil aile, organik tarımın lezzetli sızma zeytinyağı ürettiğine, çevreyi koruduğuna ve kuraklığın etkilerini hafiflettiğine inanıyor.

İşletme

Aralık 4, 2023

İber Karıncası Zeytinliklerdeki Zararlıları Kontrol Etmeye Nasıl Yardımcı Olabilir?

Araştırmacılar, İber karıncalarının, ekosistemin geri kalanını bozmadan zeytinliklerdeki zeytin güvesi larvalarını doğal olarak avladıklarını buldu.

Haber özetleri

Ekim 12, 2023

Araştırmacılar Yaygın Mantarlara Dirençli Üç Zeytin Çeşitini Belirledi

Frantoio, Koroneiki ve Arbosana zeytinlerinden oluşan üç melez ırk, kontrollü bir ortamda Verticillium dahlia'ya direndi.

üretim

Ekim 12, 2023

Endülüs'te Bir Kötü Hasat Daha Bekleniyor

Dünyanın en büyük zeytinyağı üreten bölgesindeki düşük üretim, fiyatları daha da yükseltmeye devam edecek.

Haber özetleri

Eylül 28, 2023

İspanya'da Zeytinyağı Üretiminin 1 Milyon Tonun Altına Düşmesi Bekleniyor

Dünyanın en büyük zeytinyağı üreticisinde üst üste ikinci kez kötü hasat beklentisi, fiyatların artmaya devam edeceği anlamına geliyor.

üretim

Eylül 28, 2023

Rejeneratif Tarım Uygulamaları Dik Eğimli Zeytin Çiftliklerinin Karlılığını Artırıyor

Terk edilmiş dik yamaçlı zeytinliklerde toprak sağlığının iyileştiğini bulduktan sonra araştırmacılar, organik ve yenileyici tarımın benzer sonuçlar verebileceğini belirledi.

Haber özetleri

Eylül 25, 2023

Jaén Co-op, Eyaletin Zeytin Sektörü İçin 1 Milyar Euro Zarar Uyarısında Bulundu

Geçen yılın tarihsel olarak zayıf hasadının ardından Jaén'deki üreticiler yeni bir hasadın başlamak üzere olduğu konusunda uyarıyor. Jaén Tarım-Gıda Kooperatifi, sonucun şaşırtıcı bir mali kayıp olacağı konusunda uyarıyor.

Haber özetleri

Eylül 7, 2023

İspanyol Yetkililer Sakin Çağrısında Bulunurken Artan Zeytinyağı Fiyatları Üzerine Alarm Verdi

Perakendede zeytinyağı fiyatları litre başına 10 €'yu aştı ve artmaya devam etmesi bekleniyor. Endülüs'te yağan yağmur, yaklaşan hasat için bir umut ışığı olacaktı.

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Haber özetleri

Şubat 10, 2023

Endülüs'ten Madrid'e, İspanya Zeytin Hırsızlığı Dalgasında Şok Oldu

Zeytin ve zeytinyağının yükselen fiyatı, İspanya genelinde bir meyve hırsızlığı salgınına ve bahçelerin zarar görmesine yol açtı.

Haber özetleri

Şubat 9, 2023

Endülüs, Zeytin Sulama Rezervuarı Kapasitesini Artırıyor

Yerel makamlar, iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele etmek için Endülüs'teki kritik sulama altyapısının modernizasyonunu hızlandırıyor.

Haber özetleri

Şubat 2, 2023

Endülüs Hükümeti Zeytin Yetiştiricileri İçin CAP Değişiklikleri İstedi

Yetkililer, zeytin ve organik çiftçilerin üzerindeki ekonomik yükleri kaldırmak için Avrupa Birliği'nin Ortak Tarım Politikasında değişiklik yapılmasını istiyor.

Haber özetleri

Ocak 30, 2023

Endülüs Tarım Arazisi Uzaydan İzlenecek

Bir nano uydu, yerel çiftçilere tarımın bölgesel çevre üzerindeki etkisi hakkında veri sağlayacaktır.

Haber özetleri

Ocak 30, 2023

UNESCO Endülüs Zeytin Ağaçlarına Miras Statüsü Verebilir

İspanya'da, yerel ve ulusal kurumlar ve tüm yerel zeytinyağı sektörü, Endülüs zeytinliklerinin prestijli UNESCO adaylığını tekrar rayına oturtmak için bir araya geldi.

Haber özetleri

Ocak 24, 2023

Endülüs'te Organik Gıda Üretimini Teşvik Eden Yeni Kanun

Birçok Endülüs zeytinyağı üreticisi, bölgede organik tarımı genişletmek için büyük bir itici güç olarak tanımlanan şeye katılıyor.

üretim

Aralık 5, 2022

Córdoba'daki Çiftçiler Uzun Süren Kuraklığın Kalıcı Etkilerinden Korkuyor

Yağış eksikliği ve kıt su kaynakları, ağaçların bu kış 2023'te meyve ve yağ üretmek için yeterli su alamayabileceği anlamına geliyor.

Haber özetleri

Aralık 1, 2022

Sevilla'dan Zeytin Çukurları Yakıt Uçuşları

Zeytin çekirdeklerinden ve diğer organik atıklardan elde edilen biyoyakıt, 200'den fazla uçuşun karbondioksit emisyonlarını 200 ton azalttı.

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