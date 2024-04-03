İspanya'daki Fidanlıklarda Zeytin Ağacı Fideleri Azalıyor

2023/24 hasadı şimdiden dikiz aynasında görünüyor ve dünyanın en büyük zeytinyağı üreten ülkesindeki çiftçiler yeni zeytin ağaçları dikmeye hazırlanıyor.

Yakın zamanda yayınlanan veriler, İspanya'da zeytin yetiştirme yüzey alanının 2023'te artmaya devam ettiğini gösterirken, Endülüs'ün güney özerk topluluğundaki fidanlıklar, yeni zeytin ağacı fidelerine olan talebi karşılamakta zorluk çekiyor.

yeni bir raporİspanya Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı, zeytin ekiminin 2,788,084'te geçen yıla göre yüzde 2023 artışla 0.73 hektara yükseldiğini ve tüm odunsu mahsuller ortalamasının biraz üzerinde olduğunu söyledi.

Bununla birlikte, İspanya'nın en büyük zeytinyağı üreten bölgesindeki fidanlıklar, artan talebi karşılamaya yetecek kadar yeni fidelerinin olmadığını söylerken, bazıları yerel medyaya yeni zeytin ağaçları için rezervasyonların 2025'e kadar devam ettiğini söylüyor.

Endülüs'ün en büyük ikinci zeytinyağı üreten bölgesi Córdoba'da tanınmış bir fidanlık olan La Conchuela, EFE Agro'ya şunu söyledi: yüksek zeytinyağı fiyatları menşede düşen badem ve fıstık fiyatları ve artan ilgi Kıtlığın arkasında özel sermaye gruplarından ve yatırım fonlarından gelen fonlar vardı.

2024'e ıslak bir başlangıç ​​ve 2023/24 mahsul yılında önceden tahmin edilenden daha yüksek üretim, zeytinyağı fiyatlarının tarihi yüksek seviyelerinden düşmesine neden oldu, ancak fiyatlar önceki zamanların oldukça üzerinde kaldı.

İspanya'da zeytinyağı üretimi, önceki sezonun tarihi düşük seviyesinden 831,0000/2023 sezonunda 24 tona yükseldi. bazı uzmanların korkuları hasadın bir kez daha 700,000 tonu geçemeyeceği.

Yağmur ve daha iyi üretim sonucunda bir kilogram sızma zeytinyağı şu anda Ocak ortasındaki rekor seviye olan 7.000 €'dan 8.988 €'ya satılıyor. Ancak mevcut fiyatlar hâlâ Nisan 2022'deki fiyatların iki katından fazla.

Endülüs'teki fidanlıklar da fide kıtlığını yüksek yoğunluklu ve süper yüksek yoğunluklu plantasyonların artışına bağlıyor.

İspanya'da, üretim maliyetlerinin üretilen kilogram petrol başına yaklaşık 4.50 Euro'ya ulaştığı geleneksel zeytinliklerden, genellikle üretim maliyetleri kilogram başına 1 Euro'dan az olan yüksek yoğunluklu ve süper yüksek yoğunluğa doğru bir geçiş gözlemliyorlar.

Fidanlıklar bu değişimi Picual da dahil olmak üzere şu anda en çok talep gören zeytin ağacı fidesi çeşitleri nedeniyle görüyor.

Yaklaşık olarak sorumlu olan çeşit üçte bir Küresel zeytinyağı üretiminin büyük bir kısmı sulu, yüksek yoğunluklu zeytinliklerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Fidanlıklar, yerel talebin yanı sıra Fransa, Portekiz ve İtalya'daki çiftçilere yönelik satışların da arttığını bildiriyor.

Endülüs'teki bazı yetkililer, zeytin ağacı fidelerine olan artan talebi İber yarımadasında yaşanan tarihi kuraklığa ve değişen demografik yapıya bağlıyor.

Rezervuar seviyeleri ortalamanın oldukça altında kaldığından, İspanya'nın güneyindeki çiftçiler, daha az su tüketen ve daha az iş gücü gerektiren yüksek yoğunluklu zeytinlikler yerine domates, mısır ve pirinç gibi su yoğun mahsulleri tercih ediyor.