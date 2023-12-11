Jaén'deki Organik Çiftlik, Karbon Kredisi Satışında Yeni Bir Yol Açıyor

Sürdürülebilir talep ve Organik zeytinyağı artıyor Küresel düzeyde ise bazı pazar araştırmaları sektörün değerinin 2031 yılına kadar iki katından fazla artacağını gösteriyor.

Ancak zorluklar birçok yetiştiriciyi organik uygulamalara geçmekten caydırmaya devam ediyor.

Çiftçiler organik tarıma geçmek istediğinde, pek çok kişi hiçbir ekonomik avantajın olmadığını hemen anlıyor… Karbon kredileri, insanların organik tarıma dair zihniyetini değiştirecek bir çözüm. - José María Chica, CEO, O.Live

A 2018 çalışmada İspanya'daki araştırmacılar tarafından yürütülen araştırmada, organik zeytin çiftçilerinin geleneksel muadillerine kıyasla karşılaştıkları dezavantajları araştırıldı.

En önemli zorluklardan biri, organik ağaçların geleneksel ağaçlarla karşılaştırıldığında daha düşük verimidir; bu da organik yetiştiricilerin aynı miktarda zeytinyağı üretmek için daha fazla araziye ihtiyaç duymasına neden olur.

Bu şu şekilde birleştirildi: menşeinde artan zeytinyağı fiyatlarıBu, geleneksel olarak üretilen zeytinyağını, geçtiğimiz yıl organik zeytinyağına kıyasla çiftçilerin satmasını çok daha karlı hale getirdi.

"Araştırmanın yazarları, organik çiftçilerin geleneksel çiftçilerle karşılaştırıldığında sıklıkla belirli bir dezavantaja sahip olduğunu yazdı. ​"Organik tarımın geleceği ekonomik sürdürülebilirliğine bağlı olacaktır.”

O.Live'ın genel müdürü José María Chica, bu değerlendirmeye genel olarak katılıyor ve organik zeytin çiftçiliğini daha karlı hale getirmek için gönüllü piyasada karbon kredisi satmaya yönelik bir model geliştiriyor.

José María Chica (solda) babası José Chica ile birlikte

"Çiftçiler organik tarıma geçmek istediğinde, çoğu kişi hiçbir ekonomik avantajın olmadığını hemen anlıyor ve iki ya da üç yıl içinde birçoğu geleneksel tarıma geri dönüyor” dedi. Olive Oil Times. ​"Karbon kredileri insanların organik tarım konusundaki zihniyetini değiştirecek bir çözümdür.”

Herhangi bir yılda İspanyol zeytinyağı üretiminin yaklaşık üçte birinden sorumlu olan Endülüs eyaleti Jaén'de yer alan O.Live, güneş panelleriyle çalışan son teknoloji ürünü bir değirmen olan 1,000 hektardan fazla organik zeytin bahçesine sahiptir. , tarihi bir değirmen ve bazı turizm altyapısı.

Chica, karbon kredilerinin organik zeytin yetiştiricilerine alternatif gelir akışı bu uygulamaları sürdürmek ve bölgedeki geleneksel zeytin yetiştiricileriyle rekabet edebilmelerini sağlamak.

"Chica, hektar zeytinlik başına 4.5 karbon kredisi veriyoruz” dedi. Bir karbon kredisi, bir metrik ton ayrıştırılmış karbondioksite eşdeğerdir.

Şu anda Avrupa Birliği'nin uyum pazarında bir karbon kredisi var esnaf 68.08 € (73.28 $) seviyesinde, bu da yılın başına göre yaklaşık yüzde 15 daha düşük.

Mevcut düzenlemelere göre zeytin yetiştiricileri, dört yıl öncesine kadar tecrit edilmiş emisyonları sertifikalandırabiliyor. ​"Toplamda 18,045 adet karbon kredimiz mevcut” dedi.

Karbon kredisi satmaya başlama fikri Chica'ya üç yıl önce arkadaşlarının ormancılık projeleri aracılığıyla kredileri satmaya başlamasından sonra geldi. O.Live'ın örtü bitkileriyle tamamlanan 1,000 hektarlık zeytinliklerinin arkadaşının ormancılık projesine çok benzediğini düşündü ve bu olasılığı araştırmaya başladı.

Chica, ağaçlar ve toprak tarafından ne kadar karbondioksitin tutulduğunun yanı sıra şirketin zeytinleri yetiştirirken, hasat ederken ve değirmenlerinde öğütürken ne kadar karbon saldığını belirlemek için Madrid Politeknik Üniversitesi'nden araştırmacılara başvurdu.

Yetiştiricilerin, işe arabayla giden işçilerden kaynaklanan emisyonların ve çeşitli tarım ekipmanlarından kaynaklanan emisyonların sayılması da dahil olmak üzere bu süreçte dikkatli olmaları gerektiğini ekledi.

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Bu tespiti yaptıktan sonra Chica, çalışmanın sonuçlarını doğrulamak için üçüncü bir tarafı davet etti ve onlar da bunu yaptı. Chica daha sonra bu çalışmayı sonuçlarına göre karbon kredisi üreten ayrı bir şirkete götürdü.

Krediler onaylandıktan sonra kamuya açık bir kayıtta yayınlanır. blockchainChica'nın söylediğine göre bu durum piyasada şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlıyor. Krediler, emirler ve faturalar da orada yayınlanarak blok zincirinde kalır, böylece kredilerin hareketi oldukça halka açık ve görünür olur.

Chica, sürdürülebilirliği geliştirmeye devam etmek için gönüllü karbon piyasasında karbon kredisi satarak kazandığı parayı çiftliğe yeniden yatırıyor.

"Karbon kredisinin felsefesi ilavedir” dedi. ​"Her yıl daha iyi olmalısın. Gelişmek için bir şeyler yapmalısınız."

Chica, şirketin uygulamalarının toprak işlemesiz tarım, budanan dalları kompost haline getiriyor ve bu kompostu toprağı gübrelemek için kullanıyor.

Atlar, keçiler ve arılar, karbonu monokültür bir çiftlikten daha etkili bir şekilde ayrıştıran bir ekosistemi destekler. (Fotoğraf: José María Chica)

Şirketin ayrıca zeytinliklerde ot yiyen ve ağaçları doğal olarak gübreleyen keçileri, arıları ve atları var.

"Tabii ki organikiz, bu nedenle herhangi bir böcek ilacı, böcek ilacı veya mantar ilacı kullanmıyoruz” dedi ve bunların hepsinin üretimi önemli miktarda enerji gerektiriyor dedi.

Sürdürülebilirlik, güneş panelleri içeren ve enerjiyi daha verimli kullanmak için en son teknolojiye sahip olan değirmende devam ediyor. Şirket ayrıca şunları kullandı: biyoyakıt olarak zeytin çekirdekleri Değirmende kullanılan suyun ısıtılması için.

Şu anda Chica, yerel İspanyol şirketlerine karbon kredisi satıyor; buna bu yılın başında kredilerin her biri 4,000 € (72 $) seviyesinde işlem görürken 77.50 adetlik önemli bir sipariş de dahil.

Gönüllü piyasalardaki zorluklardan biri spekülasyondur. Karbon kredilerinin fiyatı, önemli artışların ardından geçen yıl düşüş eğilimindeydi ancak Chica, fiyatların gelecekte de yükseliş eğilimini sürdüreceğine inanıyor.

"Fiyatlar şu anda düştüğü için insanlar iki, üç ya da dört yıl içinde satmak üzere bugün karbon kredisi alıyor, ancak gelecekte artacağını düşünüyorum” dedi.

Chica, kredileri daha düşük fiyattan satın alıp fiyat yükseldiğinde yeniden satmak için elinde tutmaya çalışan spekülatörlere satış yapmamak için elinden geleni yaptığını söyledi.

"Karbon kredimle spekülasyon yapmak isteyen birine satış yapmak istemiyoruz” dedi. ​"Emisyonlarını karbon nötr olacak şekilde telafi eden şirketlere doğrudan satış yapıyoruz.”

Karbon kredisi satarak elde edilen ekstra gelir, şirketin İspanya'daki önceki ve mevcut hasadın zorluklarıyla başa çıkmasına yardımcı oldu, ancak Chica, O.Live'ın organik bir üretici olmasının nedeninin ek gelirin ötesine geçtiğini söyledi.

O.Live genellikle beş ila altı milyon kilogram zeytin hasat ediyor. Geçen yıl sadece - milyon ton hasat yaptılar, bu yıl ise - milyon ton hasat yapmayı planlıyorlar.

Mayıs ayında aşırı sıcaklar çiçek açmak üzere olan ağaçlara zarar vererek verimin düşmesine neden oldu.

"Bizim için sürdürülebilirlik çok önemli” dedi Chica. "[Organik olmak] yalnızca [karbon kredisi satmanın] ekonomik faydalarıyla ilgili değil, aynı zamanda çocuklarım ve çocuklarımın çocuklarının da organik sızma zeytinyağı üretmeleri için bir ortam yaratmakla ilgilidir."