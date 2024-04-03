Uruguay Zeytinyağı Sektörü Araştırma ve İnovasyon Konferansına Ev Sahipliği Yapacak

Tahminen 200 ila 300 bilim insanı, zeytinyağı üreticisi, satıcısı ve yetkilisi, Kasım ayında ikinci yıllık etkinlik için Uruguay'ın başkenti Montevideo'da bir araya gelecek. Latin Amerika Zeytinyağı Konferansı.

8 Kasım'da yapılması planlanan iki günlük etkinliğe katılanlarth ve 9th, Akdeniz havzası dışında dünyanın en büyük zeytinyağı üreten bölgesinin karşılaştığı zorlukları ve fırsatları tartışacak.

Etkinliğin organizatörlerinden biri ve Uruguay Cumhuriyeti Üniversitesi Gıda Bilimi ve Teknolojisi bölümünün yöneticisi Adriana Gámbaro şunları söyledi: Olive Oil Times Konferansın, Güney Amerika koşullarına özgü zeytin yetiştiriciliği ve zeytinyağı üretimi hakkında kamuya açık bir bilgi birikimi oluşturmak için bir fırsat olduğu.

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"Toprak, yağmur ve iklim koşulları diğer zeytin yetiştirilen bölgelerden tamamen farklı” dedi Gámbaro. ​"Hedeflerden biri de bölgede yapılan tüm araştırmaları paylaşmaktır.”

Birçok özel şirket bölge genelinde araştırma yaparken bulgularını yayınlamıyor. Sonuç olarak Gambaro, konferansın üniversiteler ve araştırma enstitüleri tarafından yürütülen araştırmaların kamuoyuna yayılmasında önemli bir rol oynayacağını vurguladı.

Tartışma konuları arasında en iyi tarımsal uygulamalar, değirmencilik teknikleri ve teknolojisi ile zeytinyağı ekonomisi yer alacak.

Örneğin bir panelde Uruguay ve güney Brezilya'daki çiftçilerin mantarlarla nasıl başa çıkabileceği tartışılacak. Colletotrichum ve nemli yaz koşullarının tercih ettiği diğer zararlılar ve hastalıklar.

Ayrıca enzimlerin tarımda kullanımına ilişkin sunumlar da yapılacak. sızma zeytinyağı üretim, Avustralya ve Amerika'da yeni ortaya çıkan bir ilgi alanı, ancak Avrupa'da tartışmalı bir konu; Cumhuriyet Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma da dahil.

"Projemizin ana sonuçlarını konferansta sunacağız” dedi Gambaro. ​"Etkinlikte bu enzimleri stantlarla satan firmalar da olacak” dedi.

Konferansın bir diğer amacı da kıtanın dört bir yanından insanları bir araya getirerek deneyimlerini paylaşmalarını ve birbirlerinden öğrenmelerini sağlamaktır.

"Konferanslar tek bir şeye odaklandığınız ve araştırmacılarla etkileşimin olduğu yerlerdir" dedi Gámbaro. ​"Ortak projeler ortaya çıkıyor.”

Yüz yüze etkileşimlerin faydalarının eksik olduğuna inanıyor ilk baskı Kovid-2021 salgını nedeniyle bir yıl ara verilen konferansın Nisan 19'de dijital ortamda gerçekleştirildi.

Bu etkileşimler, etkinlikteki gündelik konuşmalar sırasında ve daha resmi bir yuvarlak masa tartışması ortamında gerçekleşecektir. oleotourism Bölge genelinde.

"Bu, yapımcıların bu konuşmaları dinleyip şunu söylemesi için bir fırsattır: ​'yaptıkları ne kadar ilginç; belki ben de aynı şeyi veya benzer bir şeyi yapabilirim'” dedi Gámbaro.

Destekleyenler Mendoza Korumalı Coğrafi İşaret konsorsiyum ayrıca sızma zeytinyağı için bölgenin ilk coğrafi göstergesini nasıl kurduklarını da tartışacak.

"Gámbaro, PGI'yı edinme sürecinin nasıl olduğunu tartışacak ve bu aynı zamanda gidişatı belirleyebilecek ve diğer bölgelere de aynı şeyi başarmak için atmaları gereken adımları öğretebilecek" dedi.

Etkinlikte ayrıca bölgedeki zeytinyağı tüketimini artırma, kooperatifler kurma, ölçek ekonomilerini geliştirme, izlenebilirliği artırma ve değirmencilik yan ürünlerine değer katma stratejileri de incelenecek.

"Nihai hedef, herkesin bölgeden sızma zeytinyağını tatmasıdır, "dedi Gambaro.

Konferans, Uluslararası Zeytin Konseyi'nin Güney Yarımküre için Mario Solinas Ödüllerinin Montevideo'da açıklanmasının ertesi günü başlıyor.

Katılımcılar kıtanın dört bir yanından sızma zeytinyağını örnekleyebilecek ve aynı zeytin çeşitlerinin organoleptik profilinin bir bölgeden diğerine nasıl farklılaştığını görebilecek.

Bilim insanlarına ve araştırmacılara 15 Eylül'e kadar süre tanındıth Çalışmalarını ve sunumlarını sunmak. Çiftçilerin, üreticilerin, satıcıların veya genel halkın konferansa kaydolması için ilan edilmiş bir son tarih olmasa da, maliyet kişi başı 110 dolardır. Öğrenciler 60$ karşılığında kayıt olabilirler.