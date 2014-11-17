'Heyecanlı Keşif' Ayrıntılarını Paylaşacak Araştırmacı

21 Kasım'da, Philadelphia'daki Monell Chemical Senses Center'ın yöneticisi ve başkanı Gary Beauchamp, haberde açıklananların bir kısmından sorumlu kilit bir bileşen olan oleocanthal molekülünün iyi bilinen keşfini tartışmak üzere İspanya'da olacak. sızma zeytinyağının sağlık yararları.



İbuprofen olarak bilinen nonsteroid antiinflamatuvar (NSAID) ile benzer şekilde, oleocanthal aynı anti-inflamatuar özellikleri paylaşır, ancak eczane endüstrisi tarafından çok yaygın olarak kullanılan ilacın yan etkileri yoktur. Oleocanthal, onu on yıldan daha uzun bir süre önce yanlışlıkla keşfeden adam tarafından açıklanacak.

Gary Beauchamp

Beauchamp'ın keşfinden sonra yapılan birkaç çalışma, oleocanthal'ın Alzheimer hastalarında amiloid plaklarının ana bileşeni (beta-amiloid olarak bilinir) olan proteinlerin uzaklaştırılmasına yardımcı olabileceğini buldu.

Zeytinyağından az miktarda oleokantinin uzun süreli tüketimi, kısmen kalp hastalığı ve Alzheimer hastalığı ile ilgili düşük riskli hastalıklardan sorumlu olabilir. Akdeniz diyeti.

Aslında, Beauchamp ibuprofen'in tadını iyileştirmek için bir deney sırasında oleocanthal keşfetti.

Beauchamp, bilim adamları, yemek uzmanları ve şeflerden oluşan bir ekip ile moleküler gastronomi araştırırken, belirli bir zeytinyağının tadı ile ibuprofen arasındaki bazı benzerlikleri fark ettiğinde bir zeytinyağı tadımı yapıyordu.

Endülüs Oleocanthal Topluluğu tarafından davet edildi, QVExtra Uluslararası ve İspanyol Zeytinyağı Belediyeler Birliği, Beauchamp başlıklı bir konuşma verecektir. ​'Oleocanthal: Córdoba Konseyi'nde, zeytinyağındaki birçok insanın hayatını iyileştirmeye yardımcı olabilecek molekülü keşfetmeye götüren süreci açıklamak için heyecan verici bir keşif.