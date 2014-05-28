Çoğu EVOO, Fenolik Bileşikler için Yeni Testte İyi Puan Verdi

Ekim 2013'te Atina Üniversitesi'nden Prokopios Magiatis ve Eleni Melliou, NMR (Nükleer Manyetik Rezonans) kullanarak fenolik bileşikleri ölçmek için özel olarak finanse edilen bir araştırma projesinin bir parçası olarak Kuzey Kaliforniya'daki mağazalarda düzinelerce EVOO şişesi stoklarken görüldü. ) ve mağazadan satın alınan EVOO'lardan kaçının AB etiketlemesine hak kazanacağını belirlemek düzenleme 432/2012.

Test sonuçları GIDAMR2014 Geçtiğimiz hafta İtalya'nın Cesena kentinde gerçekleşen konferansta, manyetik rezonans uygulamaları, özellikle de gıda çalışmalarında NMR uygulamaları üzerinde duruldu. 200'ten fazla katılımcı yeni uygulamalar sundu.

Konferans sırasında Magiatis, Yakın zamanda bildirilen AB 432/2012 sağlığını destekleyen fenolik bileşikleri hızlı bir şekilde ölçebilen NMR yöntemi, günde 5 mg hidroksitirosol ve türevlerinin (oleuropein kompleksi ve tirosol) LDL oksidasyonuna karşı koruma sunduğunu iddia etmektedir: ​"Zeytinyağı polifenolleri, kan lipitlerinin oksidatif strese karşı korunmasına katkıda bulunur. ”

Oleochalhal ve oleacein, oleuropein aglikon ve ligstrosid aglikon ile birlikte çoğu zeytinyağındaki konjuge hidroksi tirozol ve tirosolün en bol bulunan iki şeklidir.

Ekibin Kaliforniya'da topladığı örnekler UC Davis Zeytin Merkezi oleochal, oleacein, oleuropein aglikon ve ligstrosid aglikon için. Çalışma Prokopios Magiatis, Eleni Melliou ve Brian Killday tarafından yapıldı.

"Dr. Magiatis, hedefimiz, düzenlemede belirtilen tüm bileşikleri tek bir deneyde ölçmek ve sağlıkla ilgili iddialar için gerekli verileri sağlamak için güvenilir bir yöntem geliştirmekti ”dedi.

İyi haber şu ki, süpermarketlerden ve yerel mağazalardan satın alınan EVOO’ların 56’inden 110’in Sonuçlar ve bunların neredeyse yarısı AB’nin sağlık etiketli iddiasına hak kazanacaktır.

AB, oleocanthal ölçümünün yeni iddiada bulunmak için gerekli toplama dahil edilip edilemeyeceğine karar verme sürecindedir. AB 432/2012 temelini oluşturan EUROLIVE insan çalışmalarını yürüten Dr.

Oleocanthal dahil edilirse, Kaliforniya'da test edilen EVOO'ların yarısı iddiada bulunmaya hak kazanır. Nihayet oleocanthal'in ölçülmemesi gerektiğine karar verilirse, o zaman 1'te 5'den azı uygun olacaktır.

Magiatis açıklamaya devam etti: ​"Rol oynayan sadece marka değil, çeşitlilik ve zeytinin türü de kritik bir nokta. Tam olarak hangisinin baskın olduğunu bilmiyorsak, toplam polifenol içeriği o kadar karakteristik değildir.

Brian Killday tarafından sağlanan NMR Nabız Diyagramı görüntüsü

"Örneğin, California'dan gelen Mission çeşidi, analiz edilen tüm örneklerde, tüm Akdeniz çeşitlerinden önemli ölçüde daha yüksek (5 kat daha fazla) oleuropein aglikon konsantrasyonu sundu. karakteristik olarak Berkeley Olive Grove Misyonu 397 mg / kg ile incelenen tüm numuneler arasında en yüksek konsantrasyonu gösterdi. Aslında, Mission yağı içeren tüm California yağlarının, bir karışım içinde bile, çok zengin olduğu bulundu. Bu spesifik fenolik bileşik aşağıdakilerle ilişkilendirilmiştir: Alzheimer hastalığına karşı aktivite".

"Bir diğer önemli faktör kullanılan değirmen türüdür. Apollo Zeytin Yağı, yine Kuzey Kaliforniya'dan, toplamda en fazla fenolik bileşik içeriyordu. Bu, kullandıkları vakumla kapatılmış zeytin değirmenine atfedilebilir. ”

Geç icat marco mugelliUluslararası kabul görmüş ziraat bilimcisi, mühendis ve zeytinyağı uzmanı olan vakumlu değirmen, malaksasyon süresini oksidasyonu arttırmadan uzatarak daha yüksek polifenol seviyeleri elde edebilir.

Her fenolik bileşiğin en yüksek miktarlarıyla test edilen EVOO'lar şunlardı:

oleuropein aglikon - 397.2 - Berkeley Olive Grove 1913 - Kaliforniya

oleacein - 400.6 - Apollo Sierra Organik - Kaliforniya

ligstroside aglikon - 174.5 - Lucini - İtalya

oleocanthal - 403.2 - Colavita - İtalya

Tüm EVOO'larda bir organoleptik analiz de yapılmaktadır. Magiatis, NMR verilerini yakın gelecekte organoleptik bir analiz ile birlikte sunacağını söyledi. Belki de bu, her iki dünyanın en iyilerini birleştiren yeni bir EVOO sınıfına yol açabilir ve ifadeye ek anlam katabilir, ​"tadım testi."

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Magiatis şunları söyledi: ​"NMR kullanarak EVOO'nun fenolik içeriğini ölçmedeki araştırmamızın en önemli yönlerinden biri, HPLC yönteminin tek tek fenolik bileşikleri çok doğru bir şekilde ölçmediğini keşfetmemizdir. Bu soruna, zeytinyağından fenolleri çıkarmak ve analiz etmek için kullanılan çözücüler neden olur. Yanlış olduğu kanıtlanmış bir yöntem kullanarak bireysel fenolik bileşiklerin kesin olarak ölçülmesini gerektiren bir düzenlemeyi nasıl uygulayabiliriz? "

Test sonuçları, belirli markaların farklı bir zaman veya yerde satın alındığında aynı miktarları içereceğinin garantisi olarak görülmemelidir. Bazı fenolik bileşikler zamanla kendilerini diğerlerinden daha iyi koruma eğilimindedir. Değirmen tipi, hasat ve şişeleme zamanı, kullanılan şişe tipi, rafta geçirilen süre ve depodaki veya nakliyedeki koşullar dahil olmak üzere birçok faktör fenolik seviyeleri etkiler. Testi geçemeyen marka isimleri yayınlanmayacak, ancak birçoğu sıralamaya çok yakındı. 432/2012 sayılı AB düzenlemesine göre kilogram başına 250 mg fenolik içerik için katı bir kesme noktası kullanıldı.

Ayrıca, NMR yönteminin geçerli bir araştırma aracı olarak doğrulandığı ve hakem tarafından gözden geçirildiği de belirtilmelidir. NMR ölçüm yöntemi Yunanistan'da icat edildi, ancak IOC (Uluslararası Zeytin Konseyi) tarafından kabul edilmek üzere sunulmadı. Sorumlu bakanlığa, neden IOC veya AB'ye resmi olarak tanınmak üzere sunulmadığı konusunda bir soruşturma yapıldı. Yayın tarihi itibariyle herhangi bir geri dönüş yapılmamıştır. Bakanlıkta isminin açıklanmasını istemeyen iyi konumlanmış bir kaynak, meseleyi kabul etti. ​"siyasi”.

Yüksek fenolik toplamlar ve test sonuçları gösteren 56 mağazadan satın alınan EVOO markası bulunabilir. okuyun.