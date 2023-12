Fransa'da Karışık Hasat Sonrası Üretimde Hala Artış Bekleniyor

Fransa'da zeytin hasadı sürüyor ve beklentiler ülke genelinde farklılık gösteriyor.

"Tahminler 4,400 ton civarında, geçen yıla göre daha iyi ama çok büyük değil” dedi üretici birliği France Olive'in iletişim ve ekonomi direktörü Alexandra Paris. Olive Oil Times.

Bölgeye bağlı olarak geçen yıla göre muhtemelen üç ila dört kat daha fazla, bol bir hasat (vardı) ve zeytin sineğinin neden olduğu düşük baskı ve çok az kahverengileşme ile mükemmel sağlık durumu vardı. - François Aurouze, tarım uzmanı, Vignoble Conseil

"Durumlar bir bölgeden diğerine ve hatta bir meyve bahçesinden diğerine önemli ölçüde farklılık gösteriyor” diye ekledi. ​"Bazı çok dolu meyve bahçelerimiz var, bazılarında ise neredeyse hiç zeytin yok.”

Eğer bu ilk tahminler gerçekleşirse, Fransa'nın üretim toplamı -'yi gölgede bırakacak. 3,500/2022 sezonunda 23 ton zeytinyağı üretildi hasat yılında ancak beş yıllık ortalama olan 4,620 tonun gerisinde kalıyor.

Vignoble Conseil'de arazi ve tarım uzmanı olan François Aurouze'ye göre, Güney Fransa'daki çoğu üretici ekim ayı ortasında hasada başladı ve erken hasat üreticilerinin çoğunun kasım ayı sonuna kadar bitirmesi bekleniyor.

"Bu yıl hasat mükemmel koşullarda gerçekleşti çünkü hava oldukça kuru ve güzel" dedi. Olive Oil Times. ​"The big dif­fer­ence com­pared to last year can be summed up in two points for the South of France.”

“[There was] an abun­dant har­vest… depend­ing on the region, and excel­lent health sta­tus with low pres­sure from the zeytin meyve sineği and very lit­tle brown­ing,” Aurouze added. ​"Dolayısıyla zeytinlerin özellikle şiddetli rüzgarların etkisiyle erken dökülmeye pek yatkınlığı yoktu.”

Aurouze, artan niceliğin yanı sıra, çeşitli faktörlere dayalı olarak yüksek kalitede bir yıl bekliyor sızma zeytinyağı örnek aldığını söyledi.

"2023 yağının ilk tadımları, orta veya zayıf acılık ile yoğun ve kalıcı aromalara sahip mükemmel kaliteyi görmemizi sağlıyor” dedi.

Bu yıl beklenen üretim toparlanmasına rağmen veri Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan rapor, üretimin çok daha mütevazı bir 3,600 tona ulaşacağını tahmin ediyor - Fransız zeytinyağı üretimi, 6,200/2017'de üretilen rekor 18 ton da dahil olmak üzere önceki on yılın en yüksek seviyelerini toparlayamadı.

Paris bunu şuna bağlıyor: devam eden kuraklık Geçtiğimiz kış Alplerde kar yağışının olmaması nedeniyle daha da kötüleşen Güney Avrupa'nın karşı karşıya olduğu durum.

"Yıl içinde yaşanan su kıtlığı ve yaz aylarında yaşanan kuraklık kampanyanın üretimini etkiledi” dedi. ​"Rekolte düşüşünde yağmurun önemli bir faktör olduğunu biliyoruz, ancak sonbahar yağmurları söz konusu olduğunda bölgelerde farklı durumlar yaşanıyor. Bu nedenle bu yılki zeytinyağı üretimini tahmin etmek için henüz çok erken.