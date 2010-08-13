Ne ilginç haftalar geçti. 14 Temmuzth UC Davis Olive Center'ın, işlerin çoğunu sonuçlandıracak bir rapor yayınlayacağına dair gece geç saatlerde bir ipucu aldık. ​"sızma ”zeytinyağları satın almayı hak etmiyor. Biz hikaye kırdı, raporu herkesten saatler önce yayınlıyor ve o zamandan beri size gelişmeler sunuyoruz. Sahtekarlık, vurgunculuk ve halkla ilişkiler savaşı iddiaları, birkaç ay önce sloganıyla sunucumuzu değiştirdiğimizde aklımızda kalan şey değildi ​"zeytinyağı haberleri, incelemeleri ve tartışmaları, ”ama haberler olur ve zeytinyağı bizim ritimimizdir.

California süpermarket raflarındaki çoğu zeytinyağının sızma kurallarına uymamasına şaşırmadık. Diyelim ki, sürekli gelişen yıllık sonuçlar üretirken hissedarlara cevap vermek zorunda olan milyar avroluk bir zeytinyağı holdinginin başı olduğunuzu varsayalım. Ekmek ve tereyağlı yerli müşterileriniz için belirli bir miktarda yüksek kaliteli sızma zeytinyağı üretiyorsunuz, ancak bu üretimi ve asırlık markanızı daha ucuz katkı maddeleriyle sulayıp satarak bu üretimi ve asırlık markanızı kullanma baskısını hayal edin. , gemiler aradaki farkı bilmeyen ve hükümetleri yürürlükteki zayıf yasaları uygulamayacak şüphesiz halklara. Amerika Birleşik Devletleri, zeytinyağlarının kalitesinden çok marka oluşturma ve dağıtım ağları hakkında uzun zamandır endişelenen vicdansız zeytinyağı üreten devlere nakit bir inektir.

Peki şimdi ne değişiyor? ABD Tarım Bakanlığı tarafından en azından sızma etiketleme için minimum standartlar gerektiren son revizyonlar tarafından cesaretlendirilen California Zeytinyağı Konseyi ve Davis Zeytin Merkezi'ndeki arkadaşları, Amerika'daki tüketicilerin dolandırıldığına bir kez daha işaret ediyor. . Küçük örnekleme, ucuza yapılan bir çalışmayı yansıtıyordu, ancak kaçınılmaz gerçeklik devam ediyor ve dünyadaki herhangi bir sayıda nakit inek ülkesinde testleri kopyalayıp benzer sonuçlar elde edebileceğinize bahse gireriz. Çin, Hindistan, Japonya, Meksika, Kanada, Almanya'da deneyin.

Bugün bir dava tipik bir Amerikan tarzında duyuruldu, yarı ünlü bir şef davacıyla tamamlandı ve ​"Costco, Walmart ve Albertson's gibi yerlerin zeytinyağı raflarını dolduran büyük şirketlere baskı yapmak için önde gelen restoran işletmecileri ”. Rachael Ray'in markası sahte ürünler arasında yer alıyor, ancak Amerika'nın aşçı sevgilisi daha çok bizim gibi talihsiz bir kurban. Belki de gelmesi gereken şey budur. Vızıltı olmadan burada hiçbir şey olmaz.

Bu sayfalarda yazmak istediğimiz konu bu değil (ama yazacağız). Zeytinyağını yapanlardan, nasıl kullanılacağından ve tadını çıkaracağımızdan, eski kültüründen ve modern yaşam biçimimizdeki yerinden bahsetmeyi tercih ediyoruz. Okurlarımızdaki muazzam büyüme için California Üniversitesi, Uluslararası Zeytin Konseyi, Kuzey Amerika Zeytinyağı Derneği ve Callahan ve Blaine hukuk bürosuna teşekkür ederken, aynı zamanda bir ton e-posta alıyoruz. kafası karışan ve biraz rehberlik isteyen okuyucular. Sızma zeytinyağını alınmadan nasıl satın alacaklarını bilmek istiyorlar.

Açıkçası, bu sorunumuz yok. Editör ofisi Olive Oil Times Bize ücretsiz şeyler gönderirlerse onlar hakkında yazacağımızı düşünmesi gereken üreticilerden gerçekten harika sızma zeytinyağından adil payından fazlasını alıyor (ve biz de yapabiliriz). Bir daha asla başka bir şişe almak zorunda kalmayacağız ve bu saçma zulayı okuyucularımızla paylaşabilirsek, yapacağımızı biliyorsunuz. Ama bir dakikalığına gerçekten dışarı çıkıp bir şişe içki almam gerektiğini düşünmeme izin verin. iyi zeytinyağı bir bakkaldan diyelim. Bizim Denise Johnson bir parça yayınladı son zamanlarda tipik bir New England süpermarketindeki ince ürünler hakkında. İçinde yer alan bazı markalar arasında bir seçim yaptı. ​"Çalışma ”ve ​"Obama öncesi olmasaydı, oldukça iyi olabilecek belirlenmiş kökenlerden premium ”ekstra bakire şeyler.

Üst düzey sızma zeytinyağı üreten dünyada dolaşan bir moda sözcük var: izlenebilirlik. Artık bazı üst düzey EVOO şişelerinden parti numarasını almak, bir web sitesine girmek ve hasat tarihi, çeşitleri ve zeytinlerin alındığı parselin havadan görünümü dahil olmak üzere yağ hakkında kapsamlı bilgileri görmek mümkün. Ne satın aldığınızı gerçekten bilmek için, bir dereceye kadar izlenebilirlik olması gerekir. Rachael Ray veya Paul Newman gibi ünlü isimleri bile taşıyabilecekler de dahil olmak üzere birçok gıda ürünüyle, o kadar önemli olmayabilir. Sızma zeytinyağı ile yapar. Premium portakal suyu çeyreği 3 dolar. Premium zeytin suyu bunun on katı olabilir. Zeytinlerin hangi yıl toplandığını ve yağın ne zaman şişelendiğini bilmemiz gerekiyor.

Alex ​"Tüm zamanların en yetenekli beyzbol oyuncularından biri olan A ‑ Rod ”Rodriguez,th bu hafta büyük bir tantana ve hayranlığın ortasında ev koşusu. Çok az kişi, onun uydurulmuş bir süre boyunca steroid kullandığını kabul ettiğini düşünüyor gibiydi. ​"Steroidler Dönemi. ”Profesyonel beyzbol artık ​"Test Dönemi ”, bu süreçte, hiç kimse bu kadar yoğun bir inceleme altında performansı artıran ilaçları almaktan kurtulamaz.

Zeytinyağı işinde de benzer bir döneme girdiğimize inanıyorum. Dan Flynn'in çalışması ve Dan Callahan'ın davası, ​"Sızma zeytinyağı için ”Test Çağı” ve süpermarkette satın aldığımızın iddia ettiği gibi olduğundan emin olmamız çok uzun sürmeyecek. Tıpkı A ‑ Rod'un homer'ının kendi doğal yeteneğinden kaynaklandığını bildiğim gibi (ve bölgedeki hızlı top).

Süreçte yer alan zeytinyağı üreticileri ve pazarlamacıları, tıpkı Alex Rodriguez gibi, bir daha üflemedikleri sürece bunu başaracaklar. Tüketiciler yakında serbest yağ asidi (FFA) ve peroksit değerleri, hasat tarihleri ​​ve menşe ülkeleri için etiket arayacaklar. Korunun Google haritasını görmek için telefonunuzla bir barkod tarayacaksınız. İzlenebilirlik.

Bu arada, bakkalınıza zeytinyağında neden hurma olmadığını sorun. Yemek pişirmek için kullanmak üzere bir süpermarket markası seçin ve seçtiğiniz ülkeden zanaatkar bir üretici tarafından yapılan, diğer her şey için kullanmak üzere birinci sınıf bir ekstra bakireye daha fazla ödeme yapmayı düşünün. Bu yazıyı okuyacak kadar natürel sızma zeytinyağından hoşlanıyorsanız, iyiyi kötüden, büyük olanı çok büyük olmayandan nasıl ayırt edeceğinizi öğrenmek için kendinize borçlusunuz. Bir kursa katılabilir, bir kitap alabilir, konuyla ilgili bazı yazılarımızı okuyabilir veya evde farklı markaları karşılaştırarak pratik yapabilirsiniz. Pişman olmayacaksın