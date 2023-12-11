Sicilya'nın Barış Ağacından Sızma Zeytinyağı Yapımı

Hasat, bölge müfettişinin orayı kültürel ilgi alanı ilan etmesinden birkaç hafta sonra Palermo, Sicilya'daki Barış Zeytin Ağacı'nda gerçekleştirildi.

Yargıç için bir haraç ve sulh hakimi Paolo Borsellinoİtalya'da ve uluslararası alanda organize suçla mücadelenin en önemli şahsiyetlerinden biri olarak kabul edilen ağaç, yenilenmenin, dayanışmanın, barışın, sivil bağlılığın ve adaletin sembolü olarak duruyor.

"Paolo ve Rita Borsellino Çalışma Merkezi'nin kurucu ortağı Francesca Grasta, "Bu ağaç giderek artan bir sosyal önem kazandı, bu yüzden kendimizi onu kurumlarla korumaya adadık" dedi. Olive Oil Times.

"Birkaç yıl önce sofralık olarak işlenerek topluma dağıtılan zeytinleri toplamaya başladık” diye konuştu. ​"Bu ürettiğimiz ikinci yıl sızma zeytinyağı bu da bağışlanıyor. Şüphesiz Barış Zeytin Ağacı toplumundur.”

Barış Zeytin Ağacı, mafya karşıtı savcı Paolo Borsellino'nun 1992'de öldürüldüğü yere dikildi. (Fotoğraf: Paolo ve Rita Borsellino Çalışma Merkezi)

Borsellino vardı dahil Time Dergisi'nin 2006 yılı kahramanlar listesinde meslektaşı ve yakın arkadaşı Giovanni Falcone ile birlikte yer alıyor. Adalet mücadelesinde birlikte çalıştılar ve ikisi de birkaç ay arayla mafya terör saldırılarında suikasta kurban gittiler.

Yargıç, 19 Temmuz 1992'de Palermo'daki Via D'Amelio'da annesi Maria Pia Lepanto'nun evinin yakınında, beş güvenlik görevlisi Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi ile birlikte arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu öldürüldü. Claudio Traina ve Vincenzo Fabio Li Muli. Hepsine sivil kahramanlıklarından dolayı altın madalya verildi.

"Zeytin ağacı dikme fikri Pia'nın arzusundan doğdu" dedi Grasta. ​"Sonraki aylarda saldırının olduğu yere bir hatıra anıtı dikme olasılığı vardı ancak Pia, kızı Rita ile yaptığı konuşmada, bu trajik olayı hayatı temsil eden bir şeyle geri almak istediğini, dolayısıyla ağacı ve özellikle de barış anlamındaki zeytin ağacını.”

Palermo'daki Barış Zeytin Ağacında Hasat (Fotoğraf: Paolo ve Rita Borsellino Çalışma Merkezi)

"O buranın bir yaşam ve barış yeri olmasını gerçekten istiyordu” diye ekledi. ​"Rita, Beytüllahim'den gelseydi daha da anlamlı olacağını ekledi."

Ağacın dikilmesi önerisi, imza toplamaya yönelik bir imza kampanyasıyla birlikte başlatıldı. İtalya'dan ve yurt dışından 20,000 kadar imza hızla Palermo'ya ulaştı ve prosedür başladı.

Sivil toplum örgütü Uluslararası İşbirliği Güney Güney (CISS) ilk temasların kurulmasına yardımcı oldu, ardından Filistinli ve İsrailli Siyah Barış Hareketi Hareketi örgütü destekledi ve Beytüllahim'deki Cremisan vadisindeki Salesian topluluğuyla anlaşmalar yaptı - tesis Amerika'dan geldi İtalyan keşişlerin 1800'lü yıllardan bu yana antik zeytin ağaçlarından zeytinyağı ürettiği manastırın toprakları.

Bir yıl sonra, olayın birinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende patlamanın yol açtığı uçurum toprakla doldurularak Barış Zeytin Ağacı dikildi.

"Fideler uçakla geldi ve güvenlik nedeniyle toprak parçasını köklerin etrafında tutmak bile mümkün olmadı" dedi Grasta. ​"Doğruyu söylemek gerekirse o kadar kırılgan görünüyordu ki kimse onun şehir binaları arasında hayatta kalabileceğini veya gelişebileceğini düşünmüyordu.”

"Ancak bugün çok güzel ve gelişiyor” diye ekledi. ​"Yıl boyunca şubelerimizde, İtalya'nın dört bir yanından ve yurt dışından gelen ve etüt merkezinin düzenli olarak ağırladığı öğrencilerle yapılan etkinlikler de dahil olmak üzere, sosyal değeri yüksek birçok etkinlik düzenleniyor."

Her sonbaharda yerel bir kooperatif, elde edilen zeytinyağını topluma geri bağışlamadan önce zeytinleri toplayıp öğütüyor. (Fotoğraf: Paolo ve Rita Borsellino Çalışma Merkezi)

Zeytin hasadı yürekten gelen bir olaya dönüştü. Meyveler özenle elle toplanıyor ve kooperatif işçilerinin çalıştığı Corleone'deki bir değirmene teslim ediliyor. Lavoro ve yalnız değilmafyanın el koyduğu toprakları yönetiyor.

"Kooperatif, çalışma merkezinde kamu hizmeti yapanların ve diğer birkaç gönüllü grubunun da katıldığı hasat sırasında bize yardımcı oluyor" dedi Grasta. ​"Borsellino'nun o gün görevde olmayan güvenlik görevlilerinden biri olan Emanuele Filiberto her yıl katılıyor.”

"Saldırının yıl dönümü günleri yıllık faaliyetlerin doruk noktasıdır" diye konuştu. ​"Geceyi dua ederek geçiriyoruz, sabahları ise Palermo'nun banliyölerinden gelen çocuklarla birlikte sokağı renklendiriyor, ağaç etrafında danslar, müzik ve tiyatro etkinlikleriyle renklendiriyoruz.”

"Coşku ve işbirliği atmosferiyle hasat, Pia'nın buranın bir yaşam yeri olması yönündeki dileğini yerine getirmemize yardımcı olan bir başka harika topluluk etkinliğidir," diye bitirdi Grasta.