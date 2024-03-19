Sıcak hava dalgası ve elektrik kesintileri bir yana, Güney Afrikalılar üretimde toparlanma öngörüyor

Güney Afrikalı zeytin çiftçileri, ortalamanın üzerindeki sıcaklıklar nedeniyle hasatın normalden daha erken başlamasına rağmen 2024'te iyi bir verim bekliyor.

Ülkenin zeytin endüstrisinin merkezi olan Western Cape bölgesi, geçtiğimiz birkaç hafta içinde 40 ºC'nin oldukça üzerinde rekor yüksek sıcaklıklara maruz kaldı. Güney Afrika Hava Durumu Hizmetleri (SAWS) suçluyor iklim değişikliği ve El Niño.

Yük atma her zaman bir rol oynar, ancak biz proaktif davrandık ve bu sorunu çözecek yedek güce sahip olacağız. 2023'ten çok daha yüksek bir mahsul bekliyoruz ve yola çıkmak için sabırsızlanıyoruz. - Philip King, genel müdür, Mardouw Olive Estate

Bu arada Güney Afrika Zeytin Endüstrisi Birliği'nin (SA Olive) genel müdürü Wendy Petersen, bazı üreticilerin geçen yıla göre yüzde 10 ila 20 daha fazla zeytin hasat etmeyi beklediklerini söyledi.

2023'te Güney Afrika yaklaşık olarak üretim yaptı 1.2 milyon litre zeytinyağı ile karşılaştırıldığında 1.7 milyon litre 2022 içinde.

Ayrıca bakınız: 2024 Hasat Güncellemeleri

"Birkaç üretici (geçen yıla göre) yüzde 50 ila 60 daha yüksek hacim bekliyor ancak bunlar azınlıkta" dedi Petersen.

"Yıllar geçtikçe, ürünümüzün kalitesine önemli ölçüde odaklanıldığını gördük ve bu durum, uluslararası ödüller ve Güney Afrika zeytinyağı üreticilerinin uluslararası platformlarda aldığı övgüler" diye ekledi.

Ancak Petersen, sofralık zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin son birkaç yıldır sorun olan düşük fiyatlı ithalatla rekabet etmekte zorlandığı konusunda uyardı. Vicdansız ithalatçıların yüksek fiyatlardan yararlanmaya çalışması nedeniyle dolandırıcılığın sorun yaratmaya devam ettiğini ekledi.

"Zeytinyağının katma değer vergisi sıfır oranlı bir tarımsal emtia olmaması, pazardaki rekabet gücünü etkiliyor" dedi Petersen. ​"Zeytinyağı için oyun alanı dengesiz.

"Hükümetin devreye girmesine ve zeytinin iş yaratmayı ve istihdamı teşvik eden önemli bir tarımsal ürün olduğunu kabul etmesine ihtiyacımız var” diye ekledi. ​"Bu aynı zamanda zeytin çiftçiliğine yeni girenleri ve uluslararası alanda nadir ve gerekli tarımsal beceri setlerinin geliştirilmesini de teşvik ediyor."

Yük azaltma - ulusal elektrik şebekesinin çökmesini önlemek için dönüşümlü elektrik kesintileri - işletme maliyetlerini artırarak ve hasat mevsimi sırasında başka bir öngörülemeyen faktör ekleyerek ülkenin zeytin çiftçilerini hayal kırıklığına uğratıyor.

2023 yılında ülke 1,742 saati elektriksiz geçirdi, bu da 72.6 güne karşılık geliyor; ortalama Güney Afrika yılın yaklaşık yüzde 20'sini elektriksiz geçiriyor.

Ülkenin elektrik kuruluşu Eskom'un kömür yakıtlı baz yükünün (bir güç kaynağı sisteminin sağlaması gereken sürekli minimum yük) durgunlaştığına ilişkin raporlarla birlikte 2024 için görünüm daha iyi değil.

"Yükün azalması, çiftlik marjlarını ve nihai ürün fiyatlarını etkileyen daha yüksek işletme maliyetlerine neden oldu" dedi Petersen. ​"Elektrik, tarımda büyük bir zorluk olmaya devam ediyor ve zeytin endüstrisinde de durum böyle.”

O ekledi, ​"Bu durum fiyatları etkilemenin yanı sıra, hasattan hemen sonra işlenmemesi nihai ürünün kalitesini de doğrudan etkiliyor.”

Yük atma, Güney Afrika'da zeytinyağı üretimini zorlaştırıyor ve üreticileri jeneratörlere veya yenilenebilir enerjiye yatırım yapmaya zorluyor. (Fotoğraf: Tobin Jones)

Nick Wilkinson, ortak sahibi Rio Largo Zeytin ArazisiGüney Afrika'nın Western Cape eyaletindeki Robertson ve Ashton arasında bulunan şirket, önlerinde gördükleri ana zorluğun üretim planlama sorunları yaratan yük azaltma olduğunu doğruladı.

"Ulusal elektrik şebekesi kesintilerini dengelemek için güneş enerjimiz ve jeneratör desteğimiz olsa da, bu üretim maliyetini artırıyor ve kışa girerken günde sekiz saate kadar elektriksiz kalabiliyoruz" dedi.

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"Geçen yıl çok büyük bir hasat yaptık, bu nedenle geçen yıla göre biraz daha düşük olmasını bekliyoruz" diye ekledi Wilkinson. ​"Ancak kalite, iyi yetiştirme koşulları ve mantar hastalıkları veya haşere hasarı olmaması nedeniyle olağanüstü görünüyor. Ülkedeki hasadın geçen yıla göre daha yüksek olmasını bekliyorum.”

Ekip, Rio Largo'dan çok da uzak değil. Mardouw Zeytin Malikanesi yakında hasata da başlayacağız.

Mardouw Olive Estate'teki üreticiler bol miktarda mahsul bekliyorlar. (Fotoğraf: Mardouw Zeytin Malikanesi)

"Normalde nisan ayının başında başlıyoruz ancak son iki aydaki çok yüksek sıcaklıklar nedeniyle 2024 hasadının mart ayı ortasında başlayacağını öngörüyoruz” dedi.

Yine de King'in morali yüksek ve bu yıl hasatı zorlaştıracak herhangi bir sorun görmüyor. ​"Olabildiğince hazırız" dedi. ​"Yük atma her zaman bir rol oynar ancak biz proaktif davrandık ve bu sorunu çözecek yedek güce sahip olacağız."

"2023'e göre çok daha yüksek bir mahsul bekliyoruz ve yola çıkmak için sabırsızlanıyoruz" diye ekledi King.

Doğuya doğru ilerlerken, Babylonstoren Franschhoek şarap vadisinde Şubat ayının sonunda bir miktar yeşil Manzanilla sofralık zeytininin hasadı başladı.

Hasatın Haziran ayına kadar devam etmesini bekledikleri için Mart ayı başında petrol üretimi için Frantoio'ya taşındılar.

Babylonstoren'deki üretim ekibi, bu yılki hasadın sonbahardaki yüksek sıcaklıklar nedeniyle erken başladığını söyledi. (Fotoğraf: Babylonstoren)

"Babylonstoren'in zeytin uzmanı Petrus van Eeden, "Bu yılki hasat sezonu, özellikle bu yaz Franschhoek şarap vadisinde yaşadığımız yoğun sıcaklık nedeniyle geçen sezona göre daha erken başlayacak gibi görünüyor" dedi.

Petrol arzının düşük olduğu küresel piyasa koşulları dikkate alındığında ve yüksek zeytinyağı fiyatlarıBu yılki hasada ilişkin olarak bir önceki yıla göre belirsizlik var.

"Pek çok çiftliğin ümit verici bir mahsulü var gibi görünse de, verimin petrol taleplerimizi eskisi kadar etkili bir şekilde karşılayıp karşılayamayacağı belirsizliğini koruyor" dedi van Eeden. ​"Hâkim yüksek fiyatlar göz önüne alındığında, tüketiciler baskıyla karşı karşıya kalabilir ve bu da zamanla yerel talebin azalmasına neden olabilir.”

"Düşük mahsul göz önüne alındığında Avrupa'da gördüğümüz getiriler Geçen sezon Güney Afrika'da yaşanan üretim düşüşü ve önceki yıllara kıyasla müşterilerin litre petrol fiyatlarında artışla karşılaşmasını beklemek makul" diye ekledi.