Küçük Üreticiler ve Oleoturizm Ercole Olivario'da Sahneye Çıkıyor

Ercole Olivario, en iyi İtalyanlar için bir yarışma sızma zeytinyağı32. yılını tamamladınd 6 Nisan'daki baskıth Perugia'da, Umbria'nın başkentinde kültürel bir simge yapı olan San Francesco al Prato oditoryumunda.

İtalyan Sanayi, El Sanatları ve Tarım Odaları Birliği (Unioncamere) tarafından Umbria Ticaret Odası işbirliğiyle desteklenen Ercole Olivario, zeytinyağı sektörüne adanmış tek kurumsal ulusal yarışmadır.

Ayrıca bakınız: Zeytinyağı Yarışmaları Haberleri

Son yıllarda çeşitli yan girişimlerin de eklenmesiyle genişletilen yarışma, İtalyan zeytinyağı üreticilerini tanıtmayı ve kalite odaklı firmaları desteklemeyi amaçlıyor.

Kapanış etkinliği sırasında, sırasıyla Umbria Ticaret Odası genel sekreteri ve başkanı Giorgio Mencaroni ve Federico Sisti, Herkül Olivarius tapınağının minyatür bir kopyasından oluşan, çok beğenilen kupanın 12 kazananını açıkladı.

Herkül Olivarius tapınağı M.Ö. 2. yüzyılda Roma'nın kalbinde inşa edilmiştir. (Fotoğraf: Ercole Olivario)

Umbria, Sardunya ve Puglia'dan iki yapımcı ve Trentino-Alto Adige, Toskana'nın her birinden birer yapımcı ödüle layık görüldü. Molise, Campania, Calabria ve Sicilya da ödüle layık görüldü.

Kazanan yapımcıların yarısı Kökenin Korumalı Tasarımı (PDO) ve Korumalı Coğrafi İşaret (PGI) sertifikaları.

Ödül kazanan zeytinyağı, Perugia Üniversitesi işbirliğiyle yürütülecek Raf Ömrü İzleme Projesi'ne konu olacak.

"Bu edisyonda, yarışmanın prestijini daha da doğrulayan bu deneysel araştırma projesini tanıttık" dedi Mencaroni.

"Enstrümantal ve duyusal analizler yoluyla gerçekleştiriliyor ve finalist sızma zeytinyağının uzun süreli saklanmasına ilişkin verilere odaklanılıyor” diye ekledi. ​"Sağlık özelliklerine özel dikkat gösterilerek yapılan çalışma, hem üreticiler hem de tüketiciler için yararlı bilgiler sağlayacaktır."

Bu arada, dördüncüsü düzenlenen sofralık zeytin kalite yarışmasında Sicilya, Puglia, Lazio ve Abruzzo'dan üreticilere, işleme yöntemi başına bir ödül olmak üzere sekiz ödül verildi.

Ayrıca, küçük ölçekli İtalyan üreticilere adanan La Goccia d'Ercole'de (Herkül'ün Damlası) üç PDO Sicilyalı çiftçi ile iki Toskana ve Apulyalı üretici ödüllendirildi.

Sisti, yan yarışmanın, bazıları daha büyük yarışmalar için minimum üretim gereksinimlerini karşılamayan küçük ölçekli üreticilere, sızma zeytinyağını deneme ve uzman bir panel tarafından değerlendirilme şansı vermek için kurulduğunu söyledi.

"Gerçekten de olağanüstü sızma zeytinyağını keşfettiğimiz bir kuluçka merkezi haline geldi ve aynı zamanda çiftçilerin gelecekte ana yarışmaya katılmak ve küresel pazar rekabetiyle daha iyi yüzleşmek için eğitim alma şansına sahip oldukları bir deneyim haline geldi." dedi. söz konusu.

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen tadım oturumlarında Ercole Olivario'daki katılımcılar bölgesel panellerle belirlendi. Bazı bölgelerde seçimler yarışma yoluyla yapılıyordu.

Lazio'dan 13 marka, Roma Ticaret Odası'nda düzenlenen Premio Roma Evo'yu kazandıktan sonra kabul edilirken, yerel ticaret odasında düzenlenen Oro Verde dell'Umbria yarışmasında - Umbria markası seçildi.

Ulusal yarışma jüri heyeti, bir panel lideri ve bir koordinatör tarafından yönetilen, İtalya'nın tüm katılımcı bölgelerinden 16 profesyonel tadımcıdan oluşuyordu.

Federico Sisti (solda) ve Giorgio Mencaroni (sağda), Marina Colonna ve Andrea Caterina ile 32'dend Ercole Olivario (Fotoğraf: Ercole Olivario)

Etkinlik aynı zamanda lansmanına da sahne oldu. Oleoturizmle ilgili ilk rapor İtalya'da, Città dell'Olio derneği, Unaprol-Coldiretti konsorsiyumu ve yiyecek ve şarap turizminin önde gelen uzmanlarından Roberta Garibaldi arasındaki işbirliğinin sonucu.

Araştırmaya göre ülkenin oleoturizm endüstrisi, üretim değeri neredeyse 2 milyar Euro olan yaklaşık bir milyon şirketten oluşuyor.

reklâm

reklâm

Raporda ayrıntılı veriler, sektörün çekiciliğine ilişkin diğer bilgiler ve oleoturistik bir resepsiyon projesi geliştiren İtalyan şirketlerinin en iyi uygulamaları yer alıyor.

Ercole Olivario organizatörleri geçtiğimiz günlerde Sicilyalı Mandranova şirketine verilen Giorgio Phellas oleoturizm özel ödülünü açıkladı.

"Bu tanınmadan gerçekten çok memnunuz çünkü oleoturizmin potansiyeline güçlü bir şekilde inanıyoruz” dedi. Olive Oil Times. ​"Şirketimiz, UNESCO listesinde yer alan ve turizm referans noktası olan Agrigento Tapınakları Vadisi'ne yakındır.”

"Dünyanın her yerinden insanları ağırladığımız ve onları mini zeytinyağı tadım eğitimlerine dahil ettiğimiz, anlayışlı bir yapımız var” diye konuştu. ​"Bu eğitimlerde tüm üretim sürecinin anlatılması, sızma zeytinyağının besinsel özellikleri hakkında bilgi verilmesi ve gıda eşleştirme önerileri yer alıyor.”

"Şirketimizi ziyaret edenlerin yüksek kaliteli sızma zeytinyağının ne olduğunu ve üretiminin arkasında ne olduğunu anlamasını istiyoruz” diye devam etti Di Vincenzo.

Etkinlikte Toskana, Molise, Trentino-Alto Adige, Calabria ve Umbria'dan kadın ve genç girişimciliği, dijital iletişim ve paketleme gibi çeşitli alanlarda öne çıkan şirketlere de özel ödüller verildi.

Son olarak, Sardunya'da üretilen sezonun en iyi tek çeşidi takdirle anıldı.

Her kategoride Ercole Olivario kazananları:

Sızma Zeytinyağı – Hafif Meyveli

İlk İlan Edilen: Molensis, Marina Colonna, Molise

Sızma Zeytinyağı – Orta Meyveli

İlk İlan: GangaLupo, Azienda Agricola Bisceglie Maria, Puglia

İkinci Sınıflandırılan: Alphabetum, Masoni Becciu di Deidda Valentina, Sardunya

Sızma Zeytinyağı – Yoğun Meyveli:

İlk İlan Edilen: Concordu, Nicola Solinas, Sardunya

İkinci Sınıflandırılan: Torchia, Oleificio Torchia, Calabria

Üçüncü Sınıflandırılan: Schinosa, Aziende Agricole Di Martino, Puglia

PDO/PGI – Hafif Meyveli:

İlk İlan Edilen: Batta DOP Umbria Colli del Trasimeno, Frantoio Batta, Umbria

PDO/PGI – Orta Meyveli:

İlk İlan Edilen: Colleruita DOP Umbria Colli Assisi – Spoleto, Azienda Agraria Viola, Umbria

İkinci Sınıflandırılan: Brioleum Garda DOP Trentino, Azienda Agricola Brioleum, Trentino-Alto Adige

Üçüncü İlan: Agrestis Nettaribleo Dop/Bio DOP Monti Iblei – Monte Lauro, Società Cooperativa Agricola Agrestis, Sicilya

PDO/PGI – Yoğun Meyveli:

İlk İlan Edilen: Hirpinia DOP Irpinia – Colline dell'Ufita, San Comaio, Campania

İkinci Sınıflandırılan: Organik Biyo IGP Toscano, Frantoio Franci, Toskana

Goccia d'Ercole'un kazananları:

Sızma zeytinyağı:

İlk İlan: Biologico, Società Agricola Buonamici Srl Unipersonale, Toskana

İkinci Sınıflandırılan: Rodonea, Società Agraria Petrizzelli Snc, Puglia

Üçüncü İlan: Selezione del Conte, Tenuta il Corno, Toskana

PDO/PGI:

İlk İlan Edilen: Foglie di Platino IGP Sicilia Biancolilla Bio Premier Cru, Società Agricola Vincenzo Signorelli & Partners Srl, Sicilya

İkinci İlan: DOP Involio Nocellara del Belice, l'Azienda Vitivinicola Casa di Grazia di Di Francesco Maria Grazia, Sicilya

Üçüncü İlan: Don Peppino IGP Sicilia, Azienda Agricola Sikulus, Sicilya

The Ercole Olivario web sitesi ve sosyal medya sayfaları, 2024 kazananlarının tam listesini ve planlanan etkinliklerle ilgili bilgileri sağlıyor.