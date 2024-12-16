Tatil Sonrası Oleoturizm Satışlarını Artırmak İçin Çalışan Perakendecilerle Tanışın

Zeytinyağı satan bir mağazanın ortak sahipleri olan Alicia ve Vijay Shroff, oleoturizm işletmecileri ile ziyaretçiler arasındaki bağı derinleştirmek için bir proje başlattı.