Aralık 16, 2024
Brigham Young Üniversitesi'nde erkekler ve kadınlar kategorisinde yarışan sporcular, şampiyonluk yarışlarını kazanmadan önce ılık zeytinyağına bulandılar.
Aralık 5, 2024
Trump Sağlık Bakanı Seçimi Tohum Yağı Tartışmasını ABD Kabinesine Taşıyor
Robert F. Kennedy Jr. uzun zamandır tohum yağlarına karşı çıkıyor. Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı olarak onaylanırsa, endüstriyi düzenleme pozisyonunda olacak.
Kasım 15, 2024
Trump'ın Seçim Zaferinin Ardından İspanyol Sofralık Zeytin Sektörü Uç Noktada
Trump'ın ilk yönetimi sırasında getirilen gümrük vergilerinden zaten etkilenen İspanya'nın siyah sofralık zeytin üreticileri, ufukta daha fazlasının olmasından endişe ediyor.
Kasım 15, 2024
ABD Tüketicileri Sıkma Şişelerde Zeytinyağını Benimsiyor
Sıkma şişelerin kullanım kolaylığı nedeniyle giderek daha popüler hale gelmesine rağmen, bazıları bu ambalajların zeytinyağı kalitesi ve çevresel yükü üzerindeki potansiyel etkisini sorgulamaktadır.
Kasım 7, 2024
Tatil Sonrası Oleoturizm Satışlarını Artırmak İçin Çalışan Perakendecilerle Tanışın
Zeytinyağı satan bir mağazanın ortak sahipleri olan Alicia ve Vijay Shroff, oleoturizm işletmecileri ile ziyaretçiler arasındaki bağı derinleştirmek için bir proje başlattı.
Kasım 4, 2024
Starbucks, Kuzey Amerika'da Zeytinyağı Katkılı Kahve Serisi Oleato'yu Bıraktı
Karar, şirketin üst üste üçüncü çeyrekte satışlarında düşüş bildirmesi ve menüsünü sadeleştirmeye çalışmasının ardından geldi.
Eylül 16, 2024 Haber özetleri
Kaliforniya Sofralık Zeytin Veriminin Üst Üste İkinci Yıl Artması Bekleniyor
Eylül 16, 2024 Haber özetleri
Kaliforniya Üniversitesi, Yağ Üretimi İçin Zeytin Yetiştirme Kılavuzunu Yayımladı
Ağustos 13, 2024
Olive Center, Açılış Zeytinyağı Sürdürülebilirlik Konferansına Ev Sahipliği Yapacak
Uluslararası Zeytin Sürdürülebilirlik Konferansı, çiftçilik ve değirmencilikten pazarlama ve sertifikasyonlara kadar sürdürülebilirliği tartışacak.
Temmuz 20, 2024
Ticaret Komisyonu İspanyol Siyah Zeytinine İlişkin Tarifeleri Uzattı
Karar, ABD Temyiz Mahkemesinin Ticaret Bakanlığı'nın tarifeleri lehine karar vermesinden iki ay sonra geldi.
Haziran 12, 2024
Dayanıklılık ve Tutku Kaliforniyalı Butik Bir Üreticiyi Nasıl Yönlendiriyor?
Dört yıldan kısa bir süre içinde Chateau de Luz'un arkasındaki çift, birinci sınıf sızma zeytinyağı üretmek için aşırı iklim koşullarının, zararlıların ve işgücü zorluklarının üstesinden geldi.
Haziran 12, 2024
Deoleo Kuzey Amerika CEO'su Sürdürülebilirliğin Büyüyen Zeytinyağı Sektörünün Anahtarı Olduğunu Söyledi
Thierry Moyroud, Deoleo'yu sektörün koruyucuları olarak görüyor ve her şeyden önce kaliteli üretime ve sürdürülebilir uygulamalara öncelik veriyor.
Haziran 10, 2024
Kern County Yapımcısı Kaliforniya Zeytinyağı Endüstrisini Düşünüyor
Stefanie Wickensheimer, Rio Bravo Ranch'in güney San Joaquin Vadisi'nde nasıl yüksek kaliteli sızma zeytinyağı ürettiğini açıklıyor.
Haziran 10, 2024
ABD Organik Zeytinyağı Satışlarında Önemli Büyüme Görüyor
Son iki yılda ABD'de organik zeytinyağı satışları yüzde on artarken, geleneksel sızma zeytinyağı satışları düştü.
Haziran 5, 2024
Pompeian Başkan Yardımcısı, Baltimore Köprüsü Felaketinin Şirkete Milyonlara Mal Olduğunu Söyledi
Şirket, Avrupa'dan yaptığı son zeytinyağı sevkiyatını limandan teslim alabilse de, felaketin ardından alınan önlemler uzun vadede sürdürülemezdi.
Ocak 2, 2024
Corto, Değişen Sacramento Vadisi'nde Geleceğin Mahsulü Olarak Zeytine Bahis Yapıyor
California iklim değişikliğinin etkileriyle, artan işgücü maliyetleriyle ve işçi kıtlığıyla uğraşırken Corto Olive başkanı Cliff Little, daha fazla zeytin dikmenin bir çözüm olduğuna inanıyor.
Ocak 2, 2024
Arizona'nın Queen Creek Zeytin Değirmeninde Tarım Turizmi Başlıyor
Turizm, Queen Creek Olive Mill'in işinin başarısının ve Arizona'da sızma zeytinyağının tanıtımının anahtarıdır.
Aralık 19, 2023
Olive Center Yeni Nesil Tarımı Eğitmek için Çalışıyor. Artıları
Olea Learn programı, lisans öğrencilerine zeytin yetiştiriciliği ve zeytinyağı üretimi işletmesi yürütmek için gerekli tarımsal ve ticari becerileri öğretir.
Aralık 18, 2023
Amerika'da 45 Yıldır İtalyan Zeytinyağını Şampiyonluğuna Dair Düşünceler
John J. Profaci, İtalyan bir zeytinyağı üreticisiyle şans eseri karşılaşmasının üzerinden neredeyse yarım yüzyıl geçtikten sonra, Amerika pazarındaki rolünü hatırlıyor.
Aralık 14, 2023
California College'ın Zeytin Hasadı Kampüsü Bir Araya Getiriyor
Öğrenciler ve öğretim üyeleri, yetkililerin yeni bir gelenek haline gelmesini umdukları şeyi başlatmak için Los Angeles kampüsünün 130 yıllık Misyon ağaçlarını topladılar.
Aralık 14, 2023
Kaliforniya'da Su Düzenlemelerinin Sıkılaştırılması Zeytin Yetiştiriciliğini Teşvik Edebilir
Sulanan zeytinliklerde hâlâ bol miktarda su kullanılırken, özellikle San Joaquin Vadisi'nde giderek katılaşan yasaklar, kurak arazi zeytinlikleri için yeni bir alan açabilir.
Aralık 11, 2023
Küçük Ölçekli Çiftçiler Orta Kaliforniya'da Büyük Başarıyı Kutluyor
Richard ve Myrna Meisler tutkulu bir projeyi Kaliforniya'nın en çok ödül alan sızma zeytinyağından birine dönüştürdüler.
Aralık 5, 2023
Kaliforniya'daki Zeytinyağı Merkezli Bir Müfredat, Hasta Bir İlçeye Yardım Etmek İstiyor
Tarım akarına rağmen Kern County, eyaletin geri kalanıyla karşılaştırıldığında yüksek düzeyde gıda güvensizliği, obezite ve diyabetten muzdarip.