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USA

Sağlık

Aralık 16, 2024

Üniversitelerarası Kros Şampiyonları Soğukla ​​Mücadelede Zeytinyağı Kullanıyor

Brigham Young Üniversitesi'nde erkekler ve kadınlar kategorisinde yarışan sporcular, şampiyonluk yarışlarını kazanmadan önce ılık zeytinyağına bulandılar.

Sağlık

Aralık 5, 2024

Trump Sağlık Bakanı Seçimi Tohum Yağı Tartışmasını ABD Kabinesine Taşıyor

Robert F. Kennedy Jr. uzun zamandır tohum yağlarına karşı çıkıyor. Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı olarak onaylanırsa, endüstriyi düzenleme pozisyonunda olacak.

Haber özetleri

Kasım 15, 2024

Trump'ın Seçim Zaferinin Ardından İspanyol Sofralık Zeytin Sektörü Uç Noktada

Trump'ın ilk yönetimi sırasında getirilen gümrük vergilerinden zaten etkilenen İspanya'nın siyah sofralık zeytin üreticileri, ufukta daha fazlasının olmasından endişe ediyor.

İşletme

Kasım 15, 2024

ABD Tüketicileri Sıkma Şişelerde Zeytinyağını Benimsiyor

Sıkma şişelerin kullanım kolaylığı nedeniyle giderek daha popüler hale gelmesine rağmen, bazıları bu ambalajların zeytinyağı kalitesi ve çevresel yükü üzerindeki potansiyel etkisini sorgulamaktadır.

İşletme

Kasım 7, 2024

Tatil Sonrası Oleoturizm Satışlarını Artırmak İçin Çalışan Perakendecilerle Tanışın

Zeytinyağı satan bir mağazanın ortak sahipleri olan Alicia ve Vijay Shroff, oleoturizm işletmecileri ile ziyaretçiler arasındaki bağı derinleştirmek için bir proje başlattı.

Yemek ve Aşçılık

Kasım 4, 2024

Starbucks, Kuzey Amerika'da Zeytinyağı Katkılı Kahve Serisi Oleato'yu Bıraktı

Karar, şirketin üst üste üçüncü çeyrekte satışlarında düşüş bildirmesi ve menüsünü sadeleştirmeye çalışmasının ardından geldi.

Haber özetleri

Ağustos 13, 2024

Olive Center, Açılış Zeytinyağı Sürdürülebilirlik Konferansına Ev Sahipliği Yapacak

Uluslararası Zeytin Sürdürülebilirlik Konferansı, çiftçilik ve değirmencilikten pazarlama ve sertifikasyonlara kadar sürdürülebilirliği tartışacak.

İşletme

Temmuz 20, 2024

Ticaret Komisyonu İspanyol Siyah Zeytinine İlişkin Tarifeleri Uzattı

Karar, ABD Temyiz Mahkemesinin Ticaret Bakanlığı'nın tarifeleri lehine karar vermesinden iki ay sonra geldi.

Üretici Profilleri

Haziran 12, 2024

Dayanıklılık ve Tutku Kaliforniyalı Butik Bir Üreticiyi Nasıl Yönlendiriyor?

Dört yıldan kısa bir süre içinde Chateau de Luz'un arkasındaki çift, birinci sınıf sızma zeytinyağı üretmek için aşırı iklim koşullarının, zararlıların ve işgücü zorluklarının üstesinden geldi.

İşletme

Haziran 12, 2024

Deoleo Kuzey Amerika CEO'su Sürdürülebilirliğin Büyüyen Zeytinyağı Sektörünün Anahtarı Olduğunu Söyledi

Thierry Moyroud, Deoleo'yu sektörün koruyucuları olarak görüyor ve her şeyden önce kaliteli üretime ve sürdürülebilir uygulamalara öncelik veriyor.

Üretici Profilleri

Haziran 10, 2024

Kern County Yapımcısı Kaliforniya Zeytinyağı Endüstrisini Düşünüyor

Stefanie Wickensheimer, Rio Bravo Ranch'in güney San Joaquin Vadisi'nde nasıl yüksek kaliteli sızma zeytinyağı ürettiğini açıklıyor.

İşletme

Haziran 10, 2024

ABD Organik Zeytinyağı Satışlarında Önemli Büyüme Görüyor

Son iki yılda ABD'de organik zeytinyağı satışları yüzde on artarken, geleneksel sızma zeytinyağı satışları düştü.

Haber özetleri

Haziran 5, 2024

Pompeian Başkan Yardımcısı, Baltimore Köprüsü Felaketinin Şirkete Milyonlara Mal Olduğunu Söyledi

Şirket, Avrupa'dan yaptığı son zeytinyağı sevkiyatını limandan teslim alabilse de, felaketin ardından alınan önlemler uzun vadede sürdürülemezdi.

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Üretici Profilleri

Ocak 2, 2024

Corto, Değişen Sacramento Vadisi'nde Geleceğin Mahsulü Olarak Zeytine Bahis Yapıyor

California iklim değişikliğinin etkileriyle, artan işgücü maliyetleriyle ve işçi kıtlığıyla uğraşırken Corto Olive başkanı Cliff Little, daha fazla zeytin dikmenin bir çözüm olduğuna inanıyor.

Üretici Profilleri

Ocak 2, 2024

Arizona'nın Queen Creek Zeytin Değirmeninde Tarım Turizmi Başlıyor

Turizm, Queen Creek Olive Mill'in işinin başarısının ve Arizona'da sızma zeytinyağının tanıtımının anahtarıdır.

üretim

Aralık 19, 2023

Olive Center Yeni Nesil Tarımı Eğitmek için Çalışıyor. Artıları

Olea Learn programı, lisans öğrencilerine zeytin yetiştiriciliği ve zeytinyağı üretimi işletmesi yürütmek için gerekli tarımsal ve ticari becerileri öğretir.

Üretici Profilleri

Aralık 18, 2023

Amerika'da 45 Yıldır İtalyan Zeytinyağını Şampiyonluğuna Dair Düşünceler

John J. Profaci, İtalyan bir zeytinyağı üreticisiyle şans eseri karşılaşmasının üzerinden neredeyse yarım yüzyıl geçtikten sonra, Amerika pazarındaki rolünü hatırlıyor.

Amerika

Aralık 14, 2023

California College'ın Zeytin Hasadı Kampüsü Bir Araya Getiriyor

Öğrenciler ve öğretim üyeleri, yetkililerin yeni bir gelenek haline gelmesini umdukları şeyi başlatmak için Los Angeles kampüsünün 130 yıllık Misyon ağaçlarını topladılar.

İşletme

Aralık 14, 2023

Kaliforniya'da Su Düzenlemelerinin Sıkılaştırılması Zeytin Yetiştiriciliğini Teşvik Edebilir

Sulanan zeytinliklerde hâlâ bol miktarda su kullanılırken, özellikle San Joaquin Vadisi'nde giderek katılaşan yasaklar, kurak arazi zeytinlikleri için yeni bir alan açabilir.

Üretici Profilleri

Aralık 11, 2023

Küçük Ölçekli Çiftçiler Orta Kaliforniya'da Büyük Başarıyı Kutluyor

Richard ve Myrna Meisler tutkulu bir projeyi Kaliforniya'nın en çok ödül alan sızma zeytinyağından birine dönüştürdüler.

İşletme

Aralık 5, 2023

Kaliforniya'daki Zeytinyağı Merkezli Bir Müfredat, Hasta Bir İlçeye Yardım Etmek İstiyor

Tarım akarına rağmen Kern County, eyaletin geri kalanıyla karşılaştırıldığında yüksek düzeyde gıda güvensizliği, obezite ve diyabetten muzdarip.

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